Sucesos

Estados Unidos pagó $10.000 para deportar a 33 extranjeros de Costa Rica

Los extranjeros fueron deportados con esposas aunque no tienen causas pendientes con las autoridades de Costa Rica

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Por Sofía Sánchez Ramírez y Yucsiany Salazar
Deportación masiva en base 2
Aeropuerto Juan Santamaria, base 2 deportación de 33 detenidos, fotografía: Marvin Caravaca. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)







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Sofía Sánchez Ramírez

Sofía Sánchez Ramírez

Periodista de entretenimiento y cultura en Viva y la Revista Dominical. Graduada como bachiller en Comunicación Social de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de licenciatura en Comunicación Estratégica en la misma institución. Trabajó para sucesos, últimas horas e internacionales.

Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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