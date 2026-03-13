Estados Unidos pagó $10.000 para deportar a 33 extranjeros de Costa Rica

El gobierno de Estados Unidos pagó $10.000 (¢4.7 millones aproximadamente) para la deportación de 33 extranjeros que estaban en Costa Rica. Así lo confirmó Mario Zamora, ministro de Seguridad Pública.

Zamora dijo que una de las necesidades que tenía Costa Rica era poder ejecutar deportaciones de personas en condición irregular; sin embargo, los altos costos que implica este proceso representaban una dificultad económica para la Dirección General de Migración y Extranjería.

Ante esta situación, Costa Rica solicitó cooperación internacional para realizar el traslado de estas personas.

En respuesta, el gobierno de Estados Unidos, en el marco de acuerdos suscritos, facilitó un avión chárter que llegó al país para realizar el operativo.

“Estados Unidos también está costeando el gasto de etiquetas aéreas que supondrán llevar a ciudadanos chinos y sudafricanos a sus países de origen”, precisó el ministro.

Según indicó Zamora, Estados Unidos pagó los vuelos y Costa Rica se encargó del autobús que trasladó a los extranjeros desde Heredia (donde estaban recluidos) hasta el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

Fueron deportados bajo custodia y con esposas

Los extranjeros fueron deportados con esposas aunque no tienen causas pendientes con las autoridades de Costa Rica. Según Zamora, se realizó de esa forma por temas de seguridad en el vuelo.

“Recordemos que la seguridad aeronáutica, si ellos se mueven, se sublevan dentro del vuelo, eso pone en riesgo. Es un estándar internacional. Así es como se deporta en vuelos charter a las personas. Es un estándar, no solo en este caso, sino se usa de forma estándar”, dijo tras consulta de La Nación.

¿Por qué una deportación masiva y para quiénes aplica?

Zamora agregó que se decidió hacer una deportación masiva porque se hizo con fondos estadounidenses, de no ser así, el operativo le habría costado millones de colones a Costa Rica.

Añadió que en los próximos meses se realizarán más deportaciones de este tipo tras un convenio con Estados Unidos.

“Cada vez que tengamos grupos de personas, coordinaremos con el Homeland Security y con el Control Border Patrol (CBP) de los Estados Unidos, y ese tipo de coordinaciones se traducirán a llegada de vuelos para permitir a sus países de origen a estas personas”, explicó.

Este mecanism de deportación masiva se utilizará solamente para los extranjeros que se encuentren en condición migratoria irregular pero que también tienen antecedentes policiales o judiciales.

“No es para migrantes, un venezolano que está en Costa Rica y simplemente está en mera condición irregular, no. Este modelo sólo se aplica para las personas que tienen esas características”, precisó Zamora.

El proceso de deportación paso a paso

Cuando un extranjero en condición irregular cumple su condena en Costa Rica, no queda libre inmediatamente. Según explicó el ministro:

Adaptación Social lo entrega a la Dirección General de Migración y Extranjería.

Las autoridades coordinan con Estados Unidos, mientras los extranjeros permacen en el Centro de Aprehensión Migratoria, en Los Lagos de Heredia.

Cuando haya un grupo y se realice la coordinación necesaria, se realiza la deportación masiva.

Cada persona deportada por aire, debe viajar con dos custodios.

Para esta ocasión, hubo una persona que estuvo seis meses aproximadamente en dicho centro mientras se procesaba la deportación de este viernes.

Por otro lado, para que cada deportado viaje con dos custodios, se deben pagar los tiquetes aéreos de cada custodio -ida y vuelta-, así como los viáticos en el exterior.

“Eso hace que el costo no es solo que se le compre el tiquete y se le ponen la aerolínea para que se vaya. Las aerolíneas no permiten que ellos viajen solos. Entonces, el costo por persona es altísimo de cada deportación”, concluyó Zamora.