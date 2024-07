Kurt Morsink deja ver cuál sería el destino de Jeyland Mitchell y el monto que recibiría Alajuelense

Jeyland Mitchell tuvo a mecate corto a Vinicius Junior en el partido entre la Selección de Costa Rica y Brasil en la Copa América. Esa fue su mejor vitrina para despertar interés en Europa. (KEVORK DJANSEZIAN/Getty Images via AFP)

No son rumores, es una realidad: Jeyland Mitchell es un futbolista que, desde su estreno en la Copa América, ha llamado la atención de clubes muy interesantes de Europa, según confirmó su agente, Kurt Morsink.

Antes de la rueda de prensa de Gustavo Alfaro y de Orlando Galo, Morsink conversó con diferentes medios de comunicación en las afueras del Q2 Stadium en Austin, Texas, ese reducto donde la Tricolor se enfrentará a Paraguay este martes 2 de julio (7 p. m., hora de Costa Rica).

Lo primero que dijo Kurt Morsink es que están muy agradecidos con Gustavo Alfaro por la confianza que le ha dado al defensor de 19 años desde que estaba en el Alto Rendimiento de Liga Deportiva Alajuelense, así como con el técnico rojinegro Alexandre Guimaraes, porque también creyó en él.

Su criterio es que cuando se apuesta y se proyecta a los jóvenes, lo que ocurre hoy con Jeyland Mitchell es lo que se puede esperar. Sin embargo, la intención con el defensor es definir cuál es la mejor decisión.

“A Jeyland lo queremos proteger, queremos escoger bien el proyecto deportivo y lo tenemos enfocado en la Copa América. En realidad, no hemos hablado nada con él por respeto a la Selección, pero obviamente es un jugador que comanda bastante interés de clubes o proyectos deportivos muy atractivos”, afirmó Kurt Morsink en radio Columbia.

El teléfono no para de sonar y eso es algo que, sin duda, tanto Alajuelense como Jeyland Mitchell y su representante deben aprovechar. Y que la decisión sea bien pensada no implica tampoco que haya que esperar.

“Yo quisiera sacarlo ya. Creo que la Liga, Jeyland y nosotros queremos que se vaya, queremos que dé ese paso porque es la ventana grande en Europa. En diciembre o enero es un poco más complicado dar ese salto porque es la ventana corta. Creo que es el momento para que se vaya”.

Pero también impera la mesura, pues reiteró que el defensor central tiene que jugar este martes 2 de julio en el partido entre Costa Rica y Paraguay, lo que significa que debe estar concentrado.

El destino de Jeyland Mitchell apunta a Europa. El futbolista tiene un contrato hasta 2027 con Liga Deportiva Alajuelense. (OMAR VEGA/Getty Images via AFP)

“Muchas cosas pueden pasar de aquí a que se vaya. Nos gustaría que dé ese salto lo más pronto posible para el bien del país, de él, de su familia y para el bien de Alajuelense, que lo ha apoyado. Es un jugador que atrae mucho interés y es un jugador por el que la Liga tiene derecho a pedir un monto entre comillas importante a nivel de Costa Rica”, destacó Kurt Morsink.

¿Cuánto sería ese monto? Respondió que esa decisión la tomará Liga Deportiva Alajuelense. Su recomendación para el cuadro rojinegro es “pidan y después vean qué dan”.

“Creo que un jugador de ese nivel puede andar por las cifras de un Brandon Aguilera ($1,5 millones), por ahí (...). Esa parte le toca a la Liga, creo que esa cifra no asustaría a ningún club de Europa”.

Así sería el camino a seguir con Jeyland Mitchell

Kurt Morsink contó por experiencia propia que una línea a seguir no solo con los ticos, sino con los jugadores colombianos, argentinos, ecuatorianos y uruguayos que su agencia (KMR Sports Group) ha llevado a ligas como Portugal, Países Bajos y Bélgica, son proyectos que en su mayoría, siempre les han salido bien.

“No es la Bundesliga, no es la Premier, no es la Serie A, pero tienen opción de jugar versus irse tal vez a una liga top y saber que no va a jugar y lo van a prestar a otros clubes. Queremos llevarlo a un proyecto que, donde vaya, se quede en su club y le den esa formación en una de esas ligas que se dedican a formar jugadores, para después venderlo a montos aún más importantes a la Bundesliga, a la Premier, o algo así”, explicó.

Jeyland Mitchell llegó en diciembre pasado a Liga Deportiva Alajuelense para reforzar al cuadro U-21. Sin embargo, aprovechó una oportunidad en el primer equipo y llegó para mantenerse como pieza inamovible de Alexandre Guimaraes. (Instagram Jeyland Mitchell)

Aclaró que no se trata de que el futbolista costarricense no pueda dar el salto directo a una liga top, porque inclusive está el propio ejemplo de Brandon Aguilera, cuya ficha pertenecía a Alajuelense y la compró el Nottingham Forest de Inglaterra.

Sin embargo, insiste en que hay que tener cuidado, porque para nadie es un secreto que, sin menospreciar la liga de Costa Rica, el cambio de jugar semana a semana en los estadios ticos a ir a la Premier, a la Bundesliga o a la Serie A, con un fútbol muy diferente, sí es un paso bastante pesado.

Jeyland Mitchell tiene 19 años. (OMAR VEGA/Getty Images via AFP)

“Lo último que queremos es un futbolista que no esté jugando y que, entre comillas, se pierda. Ese paso a la Premier o a la Bundesliga le cuesta hasta a los uruguayos y a los colombianos que juegan en mejores ligas. El camino de Luis Díaz fue Portugal y luego Inglaterra; igual que el del uruguayo Darwin Núñez.

”Hay que tener cuidado, no es que no se pueda, pero hay que dar el paso correcto para no perder al jugador y que lo estén prestando, prestando, prestando y cuando te diste cuenta, en cinco años jugó en cinco clubes y está de vuelta en Latinoamérica, o en una liga como la griega”, concluyó Kurt Morsink.