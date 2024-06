Llueven elogios para Jeyland Mitchell al parar en raya a Vinicius, Rodrygo, Paquetá y Endrick

Endrick fue uno de los jugadores de Brasil a los que Jeyland Mitchell controló sin problema alguno. El defensor de 19 años fue uno de los puntos altos de la Selección de Costa Rica en su estreno en la Copa América. (RONALD MARTINEZ/Getty Images via AFP)

Jeyland Mitchell con 19 años fue capaz de presentarse ante el mundo frenando a cracks de Brasil como Vinicius, Paquetá, Rodrygo y Endrick. Eso no pasó desapercibido en el empate 0-0 entre Brasil y la Selección de Costa Rica.

El defensor se volvió una de las figuras más llamativas en ese partidazo que hizo la Tricolor en su estreno en la Copa América, así que una de las consultas de la prensa internacional al seleccionador Gustavo Alfaro fue precisamente sobre Jeyland Mitchell.

De manera simultánea, mientras se daba esa pregunta en la conferencia de prensa de rigor, Mirta Mitchell, la madre del futbolista afirmaba a La Nación: “Gracias a Dios hizo ese partidazo, aquí estamos todos emocionados, contentos. No tengo palabras, es que no tengo ni palabras, no sé cómo expresarme. Aquí estoy en Limón, en mi casa, con mi familia y amigos, reunidos”.

Venía el turno de Gustavo Alfaro de responder y lo primero que dijo sobre ese espigado y veloz zaguero es que le tocó bailar con la más fea, con la más complicada, porque honestamente él no tenía una referencia de marca.

También manifestó que uno de los desafíos de esta nueva Selección es demostrar que el jugador tico es confiable, que tiene muy buenas capacidades, muy buenas cosas para poder hacer.

“Este chico tranquilamente puede jugar, en tanto y en cuanto sea inteligente para seguir incorporando cosas, para seguir creciendo, para seguir madurando, tiene posibilidades tranquilamente de jugar, porque tiene el paso, en un fútbol de Europa, no tengo dudas”, afirmó Gustavo Alfaro.

El técnico de la Selección de Costa Rica explicó que si Jeyland Mitchell hubiese tenido un hombre específico a quien debía controlar, él se mentaliza en eso y de pronto lo neutraliza, porque tiene capacidades de anticipo, fortaleza en el juego aéreo, velocidad y uno contra uno.

Jeyland Mitchell también se fajó con Marquinhos en el partido entre la Selección de Costa Rica y Brasil en la Copa América. (PATRICK T. FALLON/AFP)

“De pronto, le falta adquirir alguna maña si se quiere, propio de la cantidad de partidos que tiene que tener, porque hizo dos faltas contra el lateral, en jugadas que yo le decía a él: ‘Cuando los agarre con pelota dominada, en las bandas, no saque las piernas’, que es estirar la pierna como para querer cortar la pelota”, confesó.

Esa indicación era porque ellos tienen tanta velocidad que esperan el movimiento para que en el momento que tire la pierna, le tocan la pelota y ahí lo desequilibran, o genera la falta.

La instrucción puntual para Jeyland Mitchell en ese caso era amague y corte el espacio, pero aún así cometió dos faltas en ese aspecto.

“Para él sería más fácil si tuviera una referencia para marcar y la tenía difícil porque a veces Rodrygo arrancaba en esa posición, a veces se iba como extremo izquierdo, a veces Vinicius arrancaba como extremo y tiraba hacia la posición de él y tenía que darle siempre la posibilidad para que Haxzel Quirós pueda intentar anticipar a Vinicius, o tomarlo lejos y tenía que sobrarle la espalda para doblarle la marca en ese sentido. Para eso tenés que tener compresión de juego”, detalló.

Seguidamente, el técnico argentino destacó que esa versatilidad fue una de las lindas demostraciones que dio Jeyland Mitchell, porque a veces tuvo que ser stopper, a veces tuvo que ser líbero, a veces tuvo que ser el hombre que intentaba salir jugando, o darle un pase vertical a la jugada.

Incluso en esa acción en los minutos finales, en una pelota que terminó disputando y se cayó, pero se dio el lujo de hasta terminar atacando en una jugada.

“Como presentación, como punto de partida, no tengo dudas. A este chico lo cité cuando estaba en otro equipo y ahí lo llevamos a un microciclo de la Selección, porque le habíamos visto cosas que eran importantes.

”Fue a uno de los equipos más importantes de Costa Rica (Liga Deportiva Alajuelense). En el segundo semestre volvió a tener continuidad y hoy está en la Selección. Y yo le digo honestamente, si ese chico estuviese en otro fútbol, se le miraría con otros ojos”, aseguró Gustavo Alfaro.

Colombia lidera el Grupo D de la Copa América con tres unidades, seguido por Costa Rica y Brasil con un punto. Paraguay es cuarto sin puntuar. El próximo viernes, la Selección Nacional jugará contra los cafeteros.