Diario ‘Olé’ de Argentina destaca al técnico Gustavo Alfaro por dar ‘masterclass a Brasil’

El diario Olé de Argentina destacó, en su versión digital, el empate 0-0 de Costa Rica ante Brasil en su debut en la Copa América y la labor del técnico argentino Gustavo Alfaro, quien logró un resultado impensable, que fue la primera gran sorpresa en el arranque del torneo continental.

“El primer batacazo de la Copa América: Brasil no pudo con Costa Rica y empató 0-0 en su debut en la cita continental. Ni Endrick, ni Vinicius, ni Rodrygo salvaron a una floja Verdeamarela que, pese a ser superior a los ticos, no consiguió abrir el marcador en ningún momento. Un duro resultado para uno de los candidatos, que no pudo alcanzar a Colombia en lo más alto del Grupo D“, se indicó en el medio argentino.

En una fotografía en su página de Facebook, el diario Olé resaltó el marcador del compromiso con una imagen de Alfaro en la cual se puede leer: “Alfaro Masterclass: ‘Le empató a Brasil sin patear al marco’.”

El diario argentino incluso realizó un “minuto a minuto” del compromiso detallando los mejores momentos de la escuadra brasileña. Sin embargo, resaltó la entrega, la dinámica de la escuadra tica y el planteamiento táctico del cuadro costarricense que realizó Alfaro para detener a la ofensiva adversaria.