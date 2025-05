Así se despidió periodista Álvaro Sánchez tras ser destituido de Teletica

Por medio de su cuenta de Facebook, el ahora experiodista de Teletica, Álvaro Sánchez, se despidió de sus amigos, compañeros de trabajo y televidentes luego de ser destituido este viernes 23 de mayo. Su destitución se dio luego de que él y su colega, Cristian Montero, fueran denunciados penalmente por el presidente Rodrigo Chaves por revelar su número telefónico personal.

Zapote alegó que el número celular es un dato privado, de acuerdo con la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prohab). Tanto Teletica como Sánchez aclararon que la publicación se dio por iniciativa personal del periodista y en su propia cuenta de Facebook; la televisora no tuvo ninguna injerencia.

En el 2022, siendo candidato presidencial, Rodrigo Chaves incurrió en una práctica similar a la que está denunciando en este momento. El 25 de marzo de ese año, Twitter restringió por 12 horas el uso de la cuenta personal de Chaves, tras eliminar un tuit en el que divulgó información privada de un periodista costarricense del semanario Universidad y de funcionarias del Banco Mundial, entidad en la que trabajó antes de llegar a la política.

A continuación, el mensaje completo de Álvaro Sánchez en su Facebook:

Álvaro Sánchez fue despedido de Teletica este viernes. (cortes/Álvaro Sánchez se refirió a su salida de Telenoticias.)

“Estimados amigos de esta red social:

“Quiero agradecer a la gran cantidad de personas que me han llamado, escrito o enviado audios expresándome sus muestras de solidaridad, palabras de apoyo y hasta agradecimiento por mi trabajo, a lo mejor estas últimas inmerecidas.

“Como ya es público pues trabajé en Televisora de Costa Rica hasta este viernes 23 de mayo a las 11:15 de la mañana, después de casi 18 años.

“Aún recuerdo con gran cariño como en enero del 2007 llegué todavía carajillo a esta gran empresa y pude cumplir sueños y metas.

“Mientras estuve en Teletica me casé, tuvimos dos hijos y una más llegó a la Universidad. Los compañeros me hicieron un baby shower, me celebraron cumpleaños y hasta celebramos coberturas y premios por el trabajo en equipo.

“Esta empresa me vio crecer y me lo dio todo, hasta en los momentos más complicados, cuando las amenazas y la sombra de la maldad tocaron a la puerta de mi casa.

“Estuvieron conmigo cuando tuve accidentes en media transmisión en vivo o cuando simplemente lo requería por alguna razón, la que fuera.

“Gracias al canal conocí muchos países, hice reportajes en muchos lugares dentro y fuera de Costa Rica.

“En fin, mi familia y yo estamos muy agradecidos por todos estos años, por lo aprendido, por lo vivido y por lo que viene.

“Me voy con la frente en alto, con el deber cumplido. Madrugadas y trasnochadas, muchas horas de trabajo y de calle. Muchas horas arrebatadas a mi familia pero con la satisfacción del deber cumplido.

“Me voy por las razones que ya son conocidas que no tienen nada que ver con mi trabajo periodístico y por eso me voy tranquilo. El tiempo se encargará de todo.

“A mis jefes y compañeros, las gracias infinitas y el mayor de los éxitos en este vuelo turbulento. El miedo y el silencio no son opción”.