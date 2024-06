Erick Lonnis critica eco mediático a lo que ‘un pachuco irrespetuoso diga sobre nuestra Selección’

En la cuenta regresiva para subirse a la bicicleta y tomar la partida en el Gran Fondo Guanacaste, este 30 de junio, Erick Lonnis se tomó un momento para hacer una reflexión que involucra a la Selección de Costa Rica, a los medios de comunicación y al periodista mexicano David Faitelson con sus comentarios despectivos sobre la Tricolor.

Al ver el recambio generacional que efectúa Gustavo Alfaro en la Selección de Costa Rica y lo que implica esta Copa América para todos esos futbolistas que están viviendo una experiencia única de cara al futuro, Erick Lonnis sintió la necesidad de hacer una crítica constructiva.

Sin necesidad de pronunciar un nombre en específico, es fácil adivinar que el exguardameta cuestiona el eco mediático que se le da en el país a los comentarios que emite David Faitelson.

“Me frustra, me molesta y me decepciona la importancia y los espacios que le dan a las opiniones, generalmente carentes de análisis futbolístico profundo de un periodista mexicano. No digo el nombre para evitar que piensen que uso su nombre para promover más reacciones, solo digo lo que pienso”, escribió Erick Lonnis en su cuenta de Instagram.

Añadió que los medios y los periodistas nacionales tienen todo el derecho de dar importancia a los temas que quieran; pero su posición es que se debe analizar que hay personajes cuyo único objetivo es ofender, desmeritar e irrespetar a los demás.

“No con la intención de promover una mejoría o una reacción que pueda generar un cambio positivo, sino por generar likes, rencor, indignación, frustración, molestia y comentarios de cualquier tipo y así promover su imagen y sus redes.

”Algunos aquí se van de pollos, respondiendo y promoviendo un enfrentamiento de palabras que es exactamente lo que el periodista quiere. A nosotros nos debe importar lo nuestro y no lo que un pachuco irrespetuoso diga sobre nuestra Selección”, opinó.

Erick Lonnis añadió que la Tricolor está conformada por un equipo de jóvenes, donde la mayoría están enfrentando por primera vez la alta exigencia.

“A nosotros nos tocó eso en Copa América en 1997 con alrededor de 28 años de promedio y nos fue feísimo. Estos muchachos tienen cinco años menos y han demostrado carácter y personalidad. Es un equipo con biotipo, rápidos y potentes, con mucho margen de mejora”.

El exguardameta comentó que contra Brasil, esos jóvenes corrieron, se defendieron, metieron y no se arrugaron. También consideró lógico que, con lo que corrieron lunes y enfrentando un equipazo como Colombia, Costa Rica iba a sufrir.

“En lugar de esos espacios, dedicados a comentarios destructivos, deberíamos dar espacio a historias como las del técnico Luis Fernando Fallas, que cuenta cómo descubrió a Jeyland Mitchell, lo convenció y no solo gestionó y motivó al jugador para que se dedicará al fútbol.

”Hasta logró que se llevaran a su mamá para Guanacaste para impulsar su carrera. Es cien veces más significativo y ejemplar para nuestro país a nivel deportivo y social lo que hizo Luis Fernando Fallas, que los espacios dedicados a gente que no construye nada”, recalcó.

En ese comentario que Erick Lonnis publicó en su cuenta de Instagram etiquetó a la Federación Costarricense de Fútbol, al periodista Gustavo López y al Deportivo Saprissa.