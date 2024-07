Gustavo Alfaro: ‘Hay gente a la que no le gusta escuchar lo que digo’

La Selección de Costa Rica luchará hasta lo último al tener una probabilidad matemática de clasificar a los cuartos de final de la Copa América, basada en derrotar por un marcador abultado a Paraguay, en combinación con un triunfo de Colombia frente a Brasil, también por una diferencia importante.

Ante eso, Gustavo Alfaro adelantó que hará algunos cambios para privilegiar el juego ofensivo de la Tricolor, en busca de goles, aunque eso signifique restar fuerza defensiva en el equipo. El partido entre Costa Rica y Paraguay será este martes 2 de junio a partir de las 7 p. m. (hora de Costa Rica) en el Q2 Stadium, en Austin, Texas.

- ¿Cómo maneja las expectativas y objetivos del grupo con este partido ante Paraguay por la probabilidad matemática que realmente existe?

- Cuando hablamos con los jugadores lo importante es que nosotros analizamos rendimiento y no analizamos resultados, porque entendemos que los resultados llegan como consecuencia de los rendimientos. En función de eso, una de las premisas que debe tener el equipo es su sentido de autocrítica.

”Porque en el fútbol no hay verdades absolutas. Tenemos que saber qué fue lo que intentamos hacer, qué hicimos, qué nos faltó, qué hay que mejorar, qué no hay que mejorar. Analizamos siempre en función de eso y este es el caso. Más allá de las expectativas en el grupo y de las complejidades para conseguir la clasificación o no, lo importante es centrarnos en las cosas que nosotros podemos resolver, que son las que nosotros hacemos.

”Medianamente podemos resolver lo que hace el rival, porque depende de lo que haga el rival en ese sentido también y ahí es donde nosotros tenemos que poner énfasis a que si queremos lograr la clasificación, tenemos que tener un triunfo, una diferencia numérica en ese aspecto, que Brasil pierda su partido también por una determinada diferencia y todo lo demás.

”A veces es empezar a conjugar factores que no terminan siendo concretos en el momento de la realidad de lo que necesitamos. Necesitamos una capacidad de manejo mejor de la pelota en determinados sectores de la cancha, que nos permita jugar de una manera, o plantarnos de una manera distinta en el campo en determinados momentos del partido.

”Si nosotros lo podemos hacer y si podemos prevalecer en esos lugares, obviamente que el partido será más en función de lo que nosotros queremos jugar. Por eso lo importante para mí más allá del resultado, de las expectativas y de todo lo demás, es las capacidades que podamos evidenciar en el partido que tenemos enfrente con Paraguay”.

- ¿Tiene definido quién será el reemplazo de Manfred Ugalde por sanción? ¿Los jugadores que no han tenido tanta participación tendrán su turno?

- El reemplazante de Manfred ya está resuelto. Puede haber algunos cambios del partido que tuvimos anteriormente, no muchos, más que nada para buscar darle solución a cosas que entiendo que hicimos bien en los partidos anteriores y las tenemos que seguir haciendo. Y en cosas que nos costaron en los partidos anteriores, que tenemos que tratar de buscarles solución. Las modificaciones eventualmente que podamos hacer van a estar orientadas hacia esa búsqueda.

- Dijo que no hay un 9 de área, que no hay un socio ideal para Orlando Galo que saque la pelota limpia y busque la transición. Entre los que se quedaron fuera de Selección, tampoco están los que pueden marcar diferencia. ¿Encuentra la materia prima en el fútbol nacional para solventar las necesidades?

- Yo creo que los jugadores los tenemos, es como que tenemos que terminar... Para mí, Brandon Aguilera es un jugador muy importante, pero tiene que terminar de formarse, tiene 20 años. Es un chico que está haciendo su carrera y está definiendo cosas importantes de su futuro también, que es trascendente de lo que vaya para adelante.

Yo hice un diagnóstico de lo que veo y a lo mejor hay gente a la que no le gusta escuchar lo que yo digo, porque no es lo que espera escuchar. De pronto, eso para unos puede estar bien y para otros puede estar mal. Cuando me reuní con los presidentes de todos los clubes les dije: ‘Si esperan escuchar lo que quieren escuchar, lamento decirles que no van a escuchar lo que están esperando; van a escuchar lo que yo siento que veo’.

”No porque sea el dueño de la verdad revelada ni mucho menos, sino porque lo digo de 32 años de experiencia que tengo entrenando, de estudiar a fondo y ver los patrones que en definitiva marcan las tendencias del fútbol donde uno está, del fútbol que uno debe competir y del fútbol donde uno quiere competir.

”En ese sentido yo creo que están los jugadores, pero de pronto, tenemos que acomodarnos a los ritmos. Contra Uruguay cuando hicimos el amistoso construíamos, teníamos línea de pase y generamos situaciones a partir de ahí. Lo mismo pasó contra San Cristóbal y Nieves y con Granada. ¿Por qué? Porque eran equipos que esperaban.

”Tanto Brasil como Colombia nos vienen a presionar y lo mismo será Paraguay. No son equipos que esperan y ahí es donde tenés que resolver a otra velocidad, ahí tenés que resolver bajo presión y en espacios reducidos con menos tiempo. Yo digo que más que no tenerlos, es acostumbrar a los jugadores a lo que demanda la exigencia.

”Jefferson Brenes saca muy bien la pelota del centro de la cancha y de la misma manera hay otros jugadores también en Costa Rica en el plano local que lo hacen desde la mitad de la cancha. El tema es sacarla a la velocidad y al ritmo de lo que te pide el partido que tenés al frente. Ahí es donde está un poquito la complejidad de acomodarnos a ese tiempo, a ese ritmo.

”El tema está y por eso la importancia de que estas cosas se empiezan a rumorear (interés de clubes del extranjero por seleccionados) se terminen cristalizando, más allá de que no nos mueve en lo absoluto lo que pasa afuera porque estamos concentrados en lo que sucede adentro. Si estos chicos tienen la posibilidad de dar el salto, tener ese tipo de roces y jugar con esa intensidad todos los fines de semana, se van a acostumbrar a resolver de esa manera. Ahí es donde vamos a terminar de encontrar las formas también.

”Yo creo que en algún punto es tratar de llegar a un lugar de entender qué es lo que tenemos y qué es lo que nos falta. Lo que nos falta no es porque no hay. A lo mejor, perfiles de centrodelanteros hay, pero hay que terminar de trabajarlos. No están habituados porque de pronto en Costa Rica no se juega de esa manera. No se juega a la segunda pelota, en Costa Rica es todo un juego de posesión, es tratar de manejar la pelota, no hay presiones en la mitad de la cancha y como no hay presiones así, uno puede avanzar.

”Acá nosotros nos encontramos con presión de Brasil, con presión de Colombia, nos vamos a encontrar con presión de Paraguay. Con eso está la obligación de dividir la pelota, porque no siempre vamos a poder salir y si no estamos habituados a eso, tenemos que acostumbrarnos a ese tipo de fútbol también. Tenemos que acostumbrarnos a lo que pide el partido y eso no significa cambiar la idiosincrasia del fútbol de Costa Rica.

”Yo digo que estamos en un proceso de transición, de aprendizaje, de acomodarnos a un montón de formas, a un montón de modos y situaciones que pueden ser diferentes a las que vivamos en el plano local.

”Manfred Ugalde en Rusia juega como segunda punta, no como punta central y está habituado a ese tipo de fútbol, porque en Rusia, cuando se juega vertical, se juega vertical. Y cuando hay que trabajar de espalda al arco para chocar, se trabaja para hacerlo. Warren Madrigal está habituado a ese tipo de cosas, porque está acostumbrado a las fricciones y lo siente de manera natural.

”Andy Rojas se está acostumbrando a eso y de pronto si le da eso a su juego será un crecimiento importante. Con toda la capacidad que él tiene cuando se perfila hacia el arco contrario, es algo realmente muy bueno. Se está en el modo que todos los chicos, fundamentalmente los más jóvenes, tienen la capacidad de ir incorporando cosas que a lo mejor no son necesarias para ciertos momentos.

”Pero cuando se llega a jugar contra la élite como Brasil, o Colombia que es un equipo europeo con una camisa suramericana y lo mismo será Paraguay, es acostumbrarse a jugar en ese nivel.

”Es como que hay que tener todas las cartas del mazo, porque con una sola carta no te alcanza y ahí es donde tenés que empezar a manejar el mazo completo. Es acostumbrarse a que estas cosas son necesarias, a transitar que las cosas no sean como uno espera y que más allá de eso uno le encuentra la solución.

”Lo importante de todo esto es el punto de partida, que está en el talento que ellos tienen, que es muy bueno. El talento es una condición necesaria, no es suficiente. Si no se tiene talento no se puede jugar. Con el talento no alcanza para jugar al fútbol, hay que tener algo más que talento y ese algo más es lo que estamos tratando de buscar, de encontrar y de incorporar”.

- Costa Rica tiene que ir por el partido si quiere seguir con vida en la Copa América, pero ese juego de ataque no se le ha visto hasta ahora en el torneo. ¿Cómo manejará este partido?

- Si no hemos buscado no es porque no hemos querido, es porque no hemos podido, o no nos han dejado. Ese es el déficit que tenemos que tratar de resolver. Una cosa es cuando nos esperan, o resolver bajo presión de fútbol, de reducción de espacios. Eso es lo que tenemos que tratar de ver, buscando formas y probando para tratar de encontrar la manera de ponerle el fútbol que en algún momento nos ha faltado en determinados sectores de la cancha y ver si de esa manera encontramos las soluciones.

”Este martes verán jugadores en la cancha que van a privilegiar ese tipo de cosas. Vamos a perder capacidades de marcas, de recuperaciones en determinados sectores de la cancha, pero para privilegiar jugadores a ver si le encontramos ese equilibrio entre defensa y ataque, resignando cosas desde el punto de vista defensivo para privilegiar cosas desde el punto de vista ofensivo”.

- Dijo que venía en busca de respuestas a la Copa América. ¿Podría decir dos que encontró ante Brasil y Colombia?

- De respuestas tengo más de dos, tengo muchas respuestas y espero encontrar más, porque a veces estar en la lucha es como que uno está más enfocado en lo que viene y en lo que pasó, trata de sintetizarlo rápidamente porque hay poco tiempo y empieza a planificar lo que viene. El momento de las conclusiones será cuando se termine todo. Desde las cuestiones organizativas hasta las futbolísticas, hubo mejoras en todos los aspectos, desde la logística, que en el pasado era de determinada manera.

”Claudio Vivas ha hecho una cantidad de cosas para mejorar toda la logística de trabajo que tuvimos en los lugares, en los materiales, en los campos, en todo ese tipo de circunstancias que antes eran de otra manera. De pronto, el servicio que los chicos están teniendo, cosas que se les están brindando y ya a estas alturas no se discuten en el fútbol profesional, que tienen que estar.

”Desde lo futbolístico, un montón de cosas, nos faltan, pero lo entiendo como parte de un proceso. Lamentablemente, yo voy a otra velocidad de la que van ustedes (periodistas). Ustedes van con muy buena razón detrás de la inmediatez. Yo tengo que ir detrás de la inmediatez, pero también del proceso, porque para mí esto es un proceso y no hay manera de que las cosas no vayan si uno quiere poner el carro delante del caballo.

”Tenemos que avanzar a nuestro ritmo y a nuestra manera. Que lo ideal sería otro, sí... ¿A quién no le gustaría ganarle a Brasil, ganarle a Colombia y ser campeón de la Copa América? México se quedó al margen también y Estados Unidos se la tiene que jugar con Uruguay y está complicado. Se les complica a todos, porque hay una diferencia que nos pesa entre Conmebol y Concacaf.

”¿La culpa la tengo yo, porque yo lo digo? Es una realidad. Es muy difícil luchar contra la realidad. La realidad es evidente. Yo les decía a ellos que la negación es un mecanismo de defensa, es uno de los más habituales. El ser humano por naturaleza niega. Yo niego a determinadas cosas; mucha hambre, mucho dolor, mucha enfermedad pueden matar y mucha negación también.

”El que se niega a ver la realidad es como que se niega a entender y se niega a solucionar las cosas que en definitiva tiene que solucionar. Cuando se niega a ver una realidad, en un equipo de fútbol, infecta al fútbol con el virus más letal que se puede infectar a un equipo de fútbol, que es la muerte lenta. Eso es lo que va carcomiendo las bases de nuestras estructuras y llega un punto en el que fútbol pide la rendición, que es cuando se termina la eliminatoria y te das cuenta que tenés que ver el Mundial por televisión.

Si nosotros corremos detrás de la inmediatez, del exitismo y del resultado, que no quiere decir que no tengamos obligaciones y autocrítica de cosas que hasta en el minuto 30 lo estábamos manejando bien, faltaban cosas y lo que sea, pero el partido estaba controlado. Viene una jugada desafortunada que pone el partido en otro lugar. En el segundo tiempo yo vi que el equipo había ganado diez metros más en la cancha, más allá de que nos faltara profundidad estábamos jugando en el campo de Colombia.

”Viene una pelota parada y nos meten una distancia que termina siendo decisiva. Analizamos el resultado, no. Analizamos rendimientos. A lo que voy es que vamos a otro ritmo, porque sentimos que es parte de una formación, de un proceso (....).

”Haber pasado el partido con Honduras que fue muy difícil para nosotros fue algo muy bueno, porque si no, esta experiencia no la hubiésemos tenido, por más que jugáramos un amistoso, porque ningún fogueo va a recrear lo que los chicos sienten por jugar por los tres puntos al enfrentar a Vinicius, a Militao, a Marquinhos, o a los colombianos y los paraguayos. Esa ganancia para nosotros es increíble.

”Si lo medimos en resultados, es pobre, pero prefiero pasar por este escenario con toda la ingratitud que a veces te arroja el resultado negativo, o que las expectativas futbolísticas no puedan darse como uno quiere, porque el objetivo está en llegar al Mundial para ser competitivo. Esta Copa América del 2016 la ganó Chile y la anterior también y no fue a ninguno de los dos mundiales.

”En Chile hablan del fin de la generación dorada, de una generación fantástica que no puede ir a mundiales y yo entiendo la inmediatez, es parte de esto. Lamento no ir a su ritmo; voy a mi ritmo, porque sé en definitiva hacia dónde tengo que ir, a dónde tengo que llegar y cómo tengo que hacer para llegar. En ese sentido trato de que los chicos tampoco se contagien de esa inmediatez, de ese exitismo a veces desmedido y que nos pone en un lugar de exigencia porque sí, porque somos la Selección de Costa Rica y porque sí, porque en el 2014 pasó esto...

”Bueno, del 2014 al 2024 pasó algo. Cuando nos tocó tomar la Selección, de los últimos 15 partidos, Costa Rica perdió diez. Hay que refundar el fútbol de Costa Rica y no lo digo porque yo sea el dueño de la verdad revelada y porque me meto con el fútbol local. Hay que refundar a nivel de selecciones y con Claudio Vivas estamos renegando un montón por el tema de las formativas, por el tema Sub-20, para tratar de volver a una Copa del Mundo.

”Tenemos que volver a tener formativas de primer nivel. La obligación de Paraguay, la obligación de esto y esto la entiendo y estamos acá para dar respuestas. Las obligaciones las planteamos nosotros, pero vamos a otro ritmo, al ritmo que sentimos que necesita Costa Rica para terminar de afianzar un proyecto y que esta eliminatoria que no tiene a tres equipos grandes, que también será muy difícil para clasificar y ojalá tengamos la chance de jugar un Mundial.

”Y cuando estos tres equipos estén otra vez en un Mundial, para clasificar al Mundial del 2030, acá haya un equipo con una base armada para pelear de igual a igual contra Canadá, México, Estados Unidos y contra cualquier rival de Concacaf.

”Entendemos que hay que ganar, es parte de esto, pero la velocidad nuestra va en otro nivel de intensidad y con eso no quiere decir que la de ustedes está mal, está bien. Nada más que nosotros no podemos contagiarnos de esa exigencia que nos lleve a lo que les pasa a muchos lugares, que uno corre detrás del éxito, sin saber qué es el éxito. El éxito nos está diciendo que se mide al final. Esperemos el final para ver dónde estamos”.

- ¿Cómo levantar a Patrick Sequeira después del error en el partido anterior y que no le afecte?

- Con Patrick hemos hablado, es un chico que a pesar de su juventud es muy maduro. Le tocó una jugada fatal el otro día, porque la verdad hasta antes de esa jugada le había tapado una pelota a James Rodríguez increíble, una pelota muy difícil en una salida que tuvo Colombia muy profunda y él estaba muy sólido. Después, en los otros dos goles no tuvo nada que ver.

”Estamos muy conformes con Patrick. Siempre los arqueros tienen una maduración distinta de tiempo al jugador de campo. Por eso, por lo general, el jugador de campo empieza a madurar a los 22 o 23, y el arquero a los 25 o 26 años. En el medio del camino va a tener que cometer errores. Que me digan algún arquero del mundo que nunca cometió un error, alguno que nunca tuvo responsabilidad en un gol, todos, todos, todos.

”En ese sentido, es el puesto más ingrato del fútbol, porque el portero transmite seguridad de la misma manera que transmite inseguridad. El error del portero es diferente. El error del 9 tiene diez jugadores más que pueden salvarlo. Cuando más cerca del arco, más responsabilidad hay, más tensión hay, más situaciones hay, pero son parte de esto, del juego.

”A veces tiene aciertos, a veces no, compartimos cosas en ese sentido y más que nada, la manera más que hablarle es respaldarlo, porque si ante el primer error, como le pasa a un jugador, comete un error y lo saco del equipo, le quito la confianza.

”Porque con eso saben que si se equivocan salen del equipo. Si puede salir, es por cuestiones tácticas, no por un error que cometió. Me parece que la mejor manera de hablarle es respaldarlo en el campo y entender lo que le hacen entender todos los compañeros, que están muy confiados porque saben y ven que tienen las espaldas cubiertas”.

- Con relación a Kenneth Vargas usted dio una respuesta genérica antes de que son 26 jugadores. ¿Por qué durante su era él ha tenido pocos minutos y en esta Copa América no ha tenido nada?

- Por más que sea reiterativo y generalice, el tema de Kenneth tiene cosas que me gustan mucho y entiendo que no solo a él, porque lo he hablado tanto con él como con otros jugadores que entiendo que les faltan, que tienen que incorporar más. En su equipo juega como segunda punta, no es un punta central.

”El punta central ahí es el capitán de su equipo y él eventualmente es una segunda punta que flota en posiciones de tres cuartos. A veces se tira hacia atrás a tratar de colaborar en lo que es la presión y cuando él tiene la oportunidad de llegar a función de ataque llega por el equipo, no por la gestación de juego que él tenga, sino que es sumándose eventualmente como un segunda punta en ataque.

”Acá, por las circunstancias tenemos o puntas centrales, que no creo que Kenneth sea un punta central para trabajar de espaldas al arco, que son esos jugadores de envergadura física que van contra los centrales. Sí puede ser un extremo, pero tiene unas condiciones que son muy buenas y otras que a mi entender tiene que agregar de la misma manera que tienen que agregar cosas Josimar Alcócer, Álvaro Zamora y Warren Madrigal cuando lo hacen en esas posiciones.

”Son jugadores que tienen sus características y de acuerdo a partidos, o a rivales, uno elige por determinadas circunstancias. Que no haya sumado minutos no quiere decir que no lo tenga en cuenta. A veces uno opta por determinadas decisiones que tiene que tomar para formar un equipo. Si lo tengo acá es porque lo tengo en consideración, si no lo tuviera en consideración no estaría acá con nosotros”.