Alajuelense extiende el contrato de una revelación

Después de un fin de semana en calma en cuanto a movimientos en el primer equipo masculino de Liga Deportiva Alajuelense, el club dio a conocer que extendió el contrato de un futbolista que fue una revelación para los rojinegros.

Es ese jugador que en diciembre pasado llegó a la Liga para reforzar al equipo U-21 y que firmó un contrato de un año. Sin embargo, dio el salto al primer equipo más rápido de lo que él mismo pensó.

Se trata de Jeyland Mitchell, ese espigado defensor juvenil de quien Alexandre Guimaraes echó mano por recomendación de su auxiliar Bryan Ruiz, justo en aquel partido que marcó el retorno del técnico al campeonato nacional.

Al igual que todos los jugadores de la U-21, él estaba a disposición para ir al primer equipo cuando fuese necesario, pero no había ocurrido.

Nunca había estado en convocatoria con Andrés Carevic y Guima lo llevó a Liberia, donde el juvenil fue titular y supo aprovechar la oportunidad.

Todo correspondía a esa necesidad que tenían los rojinegros en ese instante, porque Guimaraes se había quedado sin defensas. Guillermo Villalobos se encontraba lesionado, Alexis Gamboa fue llamado a la Selección Nacional para el amistoso contra Argentina y Juan Luis Pérez estaba con la Selección de Nicaragua.

Jeyland Mitchell ahora tiene un contrato hasta 2027 con Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense)

Jeyland Mitchell jugó en el Estadio Edgardo Baltodano ante su exequipo y lo hizo bien, en un partido donde el canadiense Manjrekar James vio la tarjeta roja y el juvenil se comportó a la altura, con Celso Borges que tuvo que ir atrás ante la emergencia.

Después de eso, esa cara nueva en la Liga se volvió un rostro habitual en el equipo de Alexandre Guimaraes y en este momento se encuentra con la Selección Nacional.

Alajuelense extendió el contrato de Jeyland Mitchell hasta 2027. Sus inicios fueron en las divisiones menores de Limón FC y hubo un momento en el que había dejado el fútbol de lado para jugar baloncesto, deporte en el que también integró la Tricolor.

Sin embargo, Luis Fallas lo rescató, porque fue quien lo convenció de que retornara al balompié.

La historia de Jeyland Mitchell

El amor al fútbol es de familia, por eso a nadie le extrañaba que el balompié pudiera más que el baloncesto en Jeyland Mitchell. Su abuelo, Harold Mitchell, en sus tiempos de juventud jugó como defensor de Limón y Cartaginés en Primera División.

Además, su tío Harold Mitchell antes de jugar baloncesto era delantero. Él se vio obligado a dejar el fútbol porque cuando lo quemaba el sol, se brotaba. También, Jeyland es primo de Josué Mitchell.

Cuando el defensor de la Liga tenía unos tres años, su abuelo decía verle condiciones importantes y le comentó a su hija, Mirta, que era el momento de meter al chiquito a una academia. Como era tan alto, ya parecía de cinco años y él notaba que tenía ‘buena pata’.

Al cumplir ocho años, Jeyland le dijo a doña Mirta que quería ir a las ligas menores de Limón. Ella le dio luz verde para que acudiera a una práctica, sin sospechar que la llamarían de inmediato.

Él acababa de hacer un entrenamiento muy bueno y necesitaban inscribirlo. Ella respondió que iría al día siguiente, pero le contestaron que debía acudir en ese instante.

Así que llegó en 30 minutos, pensando en que Jeyland sí tenía futuro como delantero, porque era muy rápido y era el puesto que siempre había jugado. Sin embargo, el entrenador detectó otras cualidades en él y le dijo que lo probaría como defensa.

“Tiene un cuerpo grande, buena altura, ojo para leer el partido desde atrás, buen pase y ayuda a los otros a ordenarse. Por eso, para delantero no, yo lo quiero para defensa”, le explicó a doña Mirta un entrenador llamado Manfred, de quien no recuerda el apellido.

Pero siguió inquieta por eso, porque sabía que a Jeyland le gustaba hacer goles y siempre lo había visto como delantero. Para salir dudas, tuvo una conversación con su hijo:

—¿A usted le gusta la posición que está jugando?

—Sí, no está mal.

—¿Pero desde pequeñito usted es delantero?

—Sí, mami, pero ahí atrás es mejor.

—Perfecto, está bien.

Así fue como empezó a entrenar y a consolidarse como defensa. Hoy, la mamá del jugador sabe que aquel técnico de liga menor tenía toda la razón cuando decidió cambiarle el puesto.

“Siempre me dice: ‘Mami, yo soy rápido y a mí me van a conocer por mi velocidad, yo soy tranquilo en la cancha, pero cuando me tengo que mover, voy a correr’. Y así es, yo creo que cuando él siente que las cosas no están saliendo bien, da esa milla extra”, expresó Mirta Mitchell.

Movimientos en Alajuelense

La Liga anunció las salidas del lateral derecho Yael López, el portero Alejandro Duarte y el volante Michael Barrantes, a quienes se les venció el contrato.

Fernando Lesme se despidió del club en su cuenta de Instagram cuando le comunicaron que no estaba en planes. Sin embargo, el club aún no emite un pronunciamiento al respecto, porque debe negociar el finiquito del préstamo con el Celaya y con Grecia. Ante eso, el delantero paraguayo borró la publicación.

Alajuelense contrató a dos hombres que Alexandre Guimaraes dirigió en el América de Cali: el español Iago Falque y el colombiano Larry Angulo. Además, fichó al lateral derecho Fernando Piñar, quien viene de hacer una buena temporada en Liberia.