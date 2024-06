Michael Barrantes vuelve al CAR y se reconforta al ver que su hijo Arjen sigue feliz en Alajuelense

Ya no es parte del equipo de Alexandre Guimaraes, pero Michael Barrantes continúa unido a Liga Deportiva Alajuelense. Su hijo mayor, Arjen (once años), juega en la categoría U-12, mientras que Enzo (ocho años) está en una academia, pero el plan es que también ingrese a la cantera rojinegra.

Él definió que decidir con quién jugará podía esperar unas cuantas horas más. Así se lo hizo saber a quienes lo contactaron para ficharlo. No quería comprometerse con nadie hasta ser testigo de lo que pasaría este 1.° de junio.

LEA MÁS: Michael Barrantes aún tenía algo más por decir al quedar fuera de Alajuelense

Por ir a ver a Enzo en su partido de academia, Michael Barrantes llegó unos minutos tarde al juego de Arjen en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) en Turrúcares, Alajuela. Ahí se disputaba el pase a la final del torneo U-12. La Liga tenía la ventaja de 2-0 contra San Carlos y en este partido se impuso 5-1.

Cuando el ahora exjugador de Alajuelense llegó al CAR en compañía de su padre, Arjen ya había hecho un gol. Ellos no lo vieron, pero cuando les contaron, ambos sintieron una alegría profunda en el alma.

Michael Barrantes fue el papá de los jugadores de la U-12 de Liga Deportiva Alajuelense que tomó la fotografía del equipo finalista. (Fanny Tayver Marín)

Después de eso, Barrantes aplaudió cada una de las otras anotaciones de la U-12 de la Liga y, al igual que todos los papás que estaban en ese partido, sacó el celular para grabar a los cachorros celebrando el pase a la final.

Antes de que comenzara el juego, los cachorros llegaban a dejar su mochila a la gradería. En ese instante, uno de los papás presentes ahí le dijo al portador de la camisa 11: “Arjen, remate a marco, hágalo”.

LEA MÁS: Aficionado de Alajuelense se vuelve viral en TikTok y él mismo cuenta lo que pasó en el estadio Saprissa

Muy pronto cayó el gol y el cuadro dirigido por Manuel Ramírez llevaba el peso del juego. Cuando el encuentro estaba por acabarse, Arjen ya había salido de cambio. Quienes estaban en la banca salieron, porque su pase a la final era inminente.

Arjen volvió a ver a la gradería y les pidió a los integrantes de la cimarrona que tocaran música alusiva a la Liga. Con el pitazo, lo complacieron. El pequeño Barrantes y sus compañeros entraron a celebrar, pero también fueron a buscar a los integrantes de San Carlos para felicitarlos por haber hecho un buen torneo.

Michael Barrantes disfrutó el partido de su hijo Arjen y felicitó a los cachorros de la U-12 de Liga Deportiva Alajuelense por su pase a la final. (Fanny Tayver Marín)

La oración y el grito de guerra antes del juego se repitieron al final. Michael Barrantes se metió a la cancha, como un papá feliz y orgulloso, y hasta fue el fotógrafo oficial del equipo. Él tomó el celular del técnico y sacó la fotografía del equipo finalista.

LEA MÁS: Carlos Asprilla, el histórico exjugador de Colombia habló sin titubeos sobre los fichajes de Alajuelense

Abrazó y alzó a Arjen; ambos desbordaban alegría en el CAR. Ese partido fue un desahogo para ambos, después de una semana normal, pero a la vez complicada.

Así fue el día de Michael Barrantes y su hijo Arjen en el CAR de Alajuelense

Minutos después, padre e hijo accedieron a conversar con La Nación y el primero en responder preguntas fue el anotador del primer gol en el juego.

Arjen describió su gol y reveló la apuesta con Michael Barrantes

- ¿Qué tal el partido?

- Muy duro, cansadísimo, más este sol (se toca el rostro), creo que me quemé y todo (sonríe, al igual que Michael Barrantes).

- ¿Ustedes entrenan más tarde, casi de noche?

- Sí, entrenamos a las 5:45 p. m.

- Y venir a este sol... ¿Fundido?

- De locos.

- Hizo el primer gol, yo lo vi. ¿Cómo fue?

- La pegué de cabeza y con la izquierda rematé, de pura guaba (ríe y también ríe su papá).

Arjen Barrantes y su papá, Michael Barrantes, conversaron con 'La Nación' este 1.° de junio en el Centro de Alto Rendimiento de Liga Deportiva Alajuelense. (Fanny Tayver Marín)

- ¿Sabía que su papá vendría a verlo?

- Ajá, y mi tito.

- ¿Qué significa saber que están con usted?

- Suerte, es suerte.

- Terminó el partido y algo llegó a decirle a su papá. ¿Qué fue?

- Mi apuesta, es que hicimos una apuesta.

- ¿Qué apostaron?

- Que si metía gol, me compraba unos nuevos tacos, y metí gol. Entonces me comprará unos tacos (Michael Barrantes suelta una risa).

Michael Barrantes: ‘Fue complicado para Arjen’

Después de las palabras de Arjen, seguía el turno de su papá. Michael Barrantes contó que la semana fue normal entre lo que cabe, porque todos tenían muy claro que su contrato en la Liga se vencía, pero una cosa era pensarlo como una posibilidad y otra que su salida del club fuera un hecho.

Lo primero que dijo es que él está muy agradecido por todo con Alajuelense, por confiar en él siendo un jugador veterano, por abrirle las puertas, por creer en él y porque siempre imperó el profesionalismo.

Michael Barrantes abrazó y alzó varias veces a su hijo Arjen, luego del partido en el que Liga Deportiva Alajuelense avanzó a la final del torneo U-12. (Fanny Tayver Marín)

Contó que también fue una semana un poco difícil sobre todo para Arjen, porque está más grande y ya él entiende.

“En el tema de trabajo teníamos una linda conexión, porque normalmente nosotros estábamos entrenando en la tarde y cuando yo terminaba de entrenar, siempre me tomaba un buen rato para disfrutar de mi hijo y de sus compañeros, viendo el entrenamiento de él.

LEA MÁS: Alajuelense encontró en un exmontador de toros a su nuevo lateral

”A partir de esta semana eso ya se cortó, ya no es que termino de trabajar y me quedo viéndolo, pero tengo la oportunidad que me brindó la institución, la Junta Directiva y en especial don Joseph Joseph, de poder ingresar acá con respeto cuando quiera y toda la cuestión, cuando no vaya a interrumpir nada especial de la institución”, relató Michael Barrantes.

Arjen Barrantes se dirigía a dejar su bulto en la gradería antes de la semifinal entre Liga Deportiva Alajuelense y San Carlos. En ese instante, un papá le dio un consejo: "Tire a marco, hágalo". (Fanny Tayver Marín)

Lo fue a ver en entrenamientos y fue difícil por esa costumbre que tenían, fue una sensación totalmente diferente, pero lo vital es que el cachorro sabe que su papá lo apoya de manera incondicional.

“Fue complicado para Arjen, porque él estaba muy contento y estábamos viviendo una linda historia acá en la institución. Voy a seguir ligado, porque él va a seguir acá, va a disfrutar, va a crecer, va a seguir aprendiendo y también esperemos que Enzo también vaya a formar parte de la institución”, apuntó.

LEA MÁS: Arjen, el hijo de Michael Barrantes, deja Saprissa para ser nuevo cachorro de Alajuelense

La noticia no fue fácil de digerir, pero todos tenían claro que podía pasar. Incluso, él a sus 40 años lo tiene claro y se ha encargado de irlos preparando.

“He venido conversándolo con toda mi familia de que el fin está acercándose cada día más. Entonces, yo venía ya comunicándole a ellos que podía pasar que yo no siguiera en la institución”.

Como papá, la preocupación quedó de lado, porque vio a Arjen ser feliz dentro de la cancha con la Liga.

“Es muy fuerte mentalmente, tiene mucha capacidad, vimos que él sigue disfrutando y él tiene claro lo que tiene que hacer”.

Esta es la fotografía que Michael Barrantes el tomó al equipo U-12 de Liga Deportiva Alajuelense. (Michael Barrantes)

Arjen Barrantes sabe que su papá algún día se retirará, pero él le insiste en que aún no: “Yo le digo que siga, yo lo apoyo donde vaya, toca, son cosas de la vida”.

Él se describió como un jugador fuerte y muy parecido al papá. Desde enero ingresó a las divisiones menores de Alajuelense y asegura que está contento: “Estos meses han sido chivas, la verdad que me la he pasado muy bien, muy feliz, todo bien”.

¿Quiénes son los cachorros que juegan en la U-12 de la Liga? Gabriel Rodríguez, Daniel Fernández, Emmanuel Bonilla, José Ignacio Jiménez, Alessandro León, Mathias Miranda, Steven Delgado, Cristian Arroyo, Dylan Liu, Yahir Rojas, Mario Pastrana, Santiago Gamboa, Felipe Carrillo, Federico Ugalde, Arjen Barrantes, Gabriel Quesada, Jaden Armas, James Warren Ortiz, Joshua Monestel, David Molina, Yariel Navarro, David López, Saúl Herrera y Pedro Beirute.

Técnico de la U-12 de Alajuelense le dio todo su apoyo a Arjen

El mismo día en que se dio a conocer que Michael Barrantes no seguirá en Alajuelense, el técnico de la U-12 de la Liga, Manuel Ramírez, y su asistente decidieron que era prudente tener un acercamiento individual con Arjen después de la práctica, para saber cómo estaba y apoyarlo en lo que fuese necesario.

“Nos dijo que era una decisión que ya estaba tomada, que el papá ya había hablado con él, pero que él continuaba con nosotros en la Liga. Arjen es un jugador que tiene un carácter muy marcado, es uno de los chicos que entiende de una manera muy clara lo que es competir”, manifestó Manuel Ramírez a La Nación.

Desde que Arjen y su hermano Enzo nacieron, su vida ha girado alrededor del fútbol.

“Mucho de lo que él ha visto en su papá es lo que él replica y lo que él mismo ha ido descubriendo como jugador a tan corta edad, ese sentido de competencia. Es un chico muy enfocado, cuando tiene objetivos marcados se enfoca y hace los esfuerzos para alcanzar los objetivos”, dijo el técnico.

Recordó que Arjen Barrantes se sumó este semestre a la U-12 de la Liga, a un grupo que ya era bastante competitivo y se incorporó bien y rápido.

Pero en su caso, se fue ganando ese espacio y ese reconocimiento como líder por su forma de ser, personalidad, trabajo y forma de ver las cosas.

“Mucho de la visión que tiene Michael y que lo ha caracterizado en su carrera se ve que Arjen lo ha entendido y lo ha replicado en su vida. Es bastante competitivo, es una pieza importantísima como todos los demás, pero que vino a acoplarse de una manera muy positiva, tanto en la parte del juego como en acoplarse al grupo”.

El técnico de la U-12 de la Liga señaló que esta semana fue normal, pero compleja, porque saben que se manejan muchas emociones con los cachorros, quienes avanzaron a la final.

“Lo único fue esa reunión por aparte cuando se dio el anuncio oficial y conversándolo con él, tenía sus pensamientos. Estaba un poco preocupado por el hecho del futuro del papá, pero eso es un tema que se ha ido esclareciendo en la semana”, citó el técnico de liga menor.

Ellos le dijeron a Arjen que su papá realmente tiene una carrera muy respetable y que cualquier jugador desearía emularla. Eso él lo entiende más que nadie. Son muy unidos y Michael ha estado presente prácticamente en todo el torneo de la U-12. La excepción era cuando le chocaba con alguna concentración.

“Le afectó un poquillo el tema de que ya no iba a ver a su papá en el día a día, porque compartían bastante cuando había horarios de entrenamiento similares y demás. Eso fue lo único que me dijo que le afectaba, pero sabemos que Michael siempre estará ahí presente para él”.