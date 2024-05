Alajuelense encontró en un exmontador de toros a su nuevo lateral

Liga Deportiva Alajuelense necesita laterales y desde hace días tenía apalabrado al primero de ellos, a Fernando Piñar, a quien encontró en Guanacaste.

Aunque en la ADG empezó como defensor central, Minor Díaz vio otras cualidades en él y en ese mismo club lo transformó en lateral derecho. Ya en Liberia, ese jugador siguió desempeñándose por la banda.

“Es cierto que él fue quien me ubicó de lateral. Yo había jugado con él en Guanacasteca como lateral y sabía lo que podía dar en esa banda. Seguí en ese puesto, todo me fue saliendo de la mejor manera y pude hacer una gran temporada”, relató Fernando Piñar a La Nación.

Cuando terminó su contrato con el Municipal Liberia, el club de la pampa le hizo dos propuestas para que renovara, pero el futbolista las rechazó.

Más que un secreto a voces, era una realidad desde hacía semanas. Él comenzará la pretemporada el 21 de junio con su nuevo club: Liga Deportiva Alajuelense.

“Estoy muy contento de llegar a una institución como la Liga, porque me ha costado mucho salir adelante. Para mí esto es un logro más, estoy muy contento y a esperar el arranque del torneo para dar lo mejor de mí”, expresó el nuevo fichaje de Alajuelense.

El futbolista de 22 años tiene fuerza, es alto, muestra agilidad con el balón, pero su principal peculiaridad es la condición física. Como se diría propiamente en Guanacaste, “es un toro”.

Algo muy ligado a él, porque el futbolista oriundo de Pozo de Agua de Nicoya tuvo que elegir. El sueño de ser futbolista lo llevó a dejar de lado otra pasión, su faceta como montador de toros.

“Sobre mis características, soy un jugador fuerte en el mano a mano, también soy fuerte en el juego aéreo y yo podría describirme como un jugador que lo da todo en la cancha. Y es cierto, los toros me gustan, pero por el fútbol quedaron de lado”, destacó Fernando Piñar.

Desde muy niño estuvo vinculado a la ganadería y la monta le empezó a gustar. Con el paso del tiempo, también se volvió una opción para ganarse un dinero.

Aunque su mamá no estaba muy contenta con eso, porque no deja de ser un peligro, ahí quedaba ratificado que no le tiene miedo a nada.

Pero el gusanillo por el fútbol seguía presente y logró hacer pruebas con Guanacasteca, cuando el equipo estaba en la Liga de Ascenso. Dejó una buena impresión, siguió yendo a los entrenamientos y se quedó.

Fernando Piñar (3) celebró su gol con el técnico de Liberia, Minor Díaz. Dentro de unos días empezará a entrenarse con su nuevo club, Liga Deportiva Alajuelense. (Liberia)

Antes de eso lo había intentado en las ligas menores de la ADG y hasta tuvo la opción de entrar a la cantera de Alajuelense, donde estuvo unos días. Sin embargo, en ese momento no existía el Centro de Alto Rendimiento (CAR) y por falta de dinero tuvo que regresarse a su casa.

Pero la Liga estaba en su destino, solo era cuestión de hacer las cosas bien en Guanacasteca y luego en Liberia. Eso fue suficiente para que Alajuelense se fijarara en él y sea uno de los refuerzos en el equipo a cargo de Alexandre Guimaraes.

El Municipal Liberia se despidió de manera oficial del lateral Fernando Piñar. (Liberia )

Hasta el momento, Alajuelense reporta la salida de Yael López, Alejandro Duarte y Michael Barrantes.

A esas bajas se añade el caso del delantero Fernando Lesme, quien publicó en su Instagram un mensaje despidiéndose del club, pero después lo borró, porque la Liga aún debe negociar el finiquito de su préstamo.

En cuanto a refuerzos, la Liga primero anunció las contrataciones del español Iago Falqué y el colombiano Larry Angulo. Ahora se suma Fernando Piñar.