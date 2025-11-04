Ranking de Clubes de Centroamérica grita verdades y aviva pique entre el fútbol de Costa Rica y Honduras

Rashir Parkins hizo un buen juego con Liga Deportiva Alajuelense ante Olimpia. El volante fue convocado por Miguel Herrera al microciclo de la Selección de Costa Rica.

La Concacaf entregó la actualización más reciente del ranking de clubes de Centroamérica, con corte al 3 de noviembre, y el listado grita verdades en un momento crucial para el fútbol de Costa Rica y Honduras.

El escalafón incluye los acontecimientos más recientes en la Copa Centroamericana, porque los equipos ticos vienen de darle golpes dolorosos a los catrachos.

Además, para elaborar este listado, la Confederación califica a todos los clubes y sus ligas. Los equipos obtienen puntos por resultados en partidos oficiales de liga nacional, copas regionales y Copa de Campeones de Concacaf.

Liga Deportiva Alajuelense no solo acaba de destruir el sueño del Olimpia de llegar a la final del torneo regional, sino que antes de eso también había eliminado al Motagua de la Copa Centroamericana.

Por si fuera poco, la Liga de Óscar “Macho” Ramírez le arrebató al Olimpia el primer lugar del ranking de clubes de Centroamérica, elaborado por Concacaf.

Alajuelense, el bicampeón de la Copa Centroamericana, ahora aparece encabezando el listado con 1.668 puntos y Olimpia bajó al segundo lugar, con 1.157 unidades.

LEA MÁS: Tabla de posiciones del Apertura 2025: Así va el fútbol nacional (en pausa por la Selección de Costa Rica y la eliminatoria)

El ranking tiene una particularidad y es que si se analiza el top 15 en este último corte, los clubes ticos mejoraron en posiciones y en puntos. Eso ocurre con Alajuelense, Saprissa, Herediano y Cartaginés.

Mientras que al observar el comportamiento de los conjuntos hondureños, uno se mantuvo igual, que fue Marathón; pero los demás, como Olimpia, Motagua y Real España cedieron terreno.

El top 15 en el ranking de clubes de Centroamérica

1. Alajuelense (Costa Rica): 1.168 puntos (+ 11 puntos)

2. Olimpia (Honduras): 1.157 puntos (-8 puntos)

3. Saprissa (Costa Rica): 1.136 puntos (+4 puntos)

4. Municipal (Guatemala): 1.129 puntos (+ 1 punto)

5. Herediano (Costa Rica): 1.129 puntos (+4 puntos)

6. Antigua (Guatemala): 1.110 puntos (+4 puntos)

7. Cartaginés (Costa Rica): 1.105 puntos (+14 puntos)

8. Xelajú (Guatemala): 1.105 puntos (+6 puntos)

9. Marathón (Honduras): 1.103 puntos (se mantuvo igual)

10. Plaza Amador (Panamá): 1.102 puntos (-10 puntos)

11. Motagua (Honduras): 1.097 puntos (-12 puntos)

12. Sporting San Miguelito (Panamá): 1.095 puntos (+15 puntos)

13. Deportivo Mixco (Guatemala): 1.090 puntos (-3 puntos)

14. Real España (Honduras): 1.087 puntos (-11 puntos)

15. Cobán Imperial (Guatemala): 1.084 puntos (+3 puntos)

LEA MÁS: Centroamérica es noticia en el mundo por insólita serie de penales: tiraron tres veces y fallaron cinco

Algunos dirán que lo que pasa en clubes no repercute a nivel de Selección; mientras que otros piensan lo contrario y son del criterio que todo cuenta.

Incluso, una eliminación a veces no se dimensiona del todo y cuando Cartaginés le ganó el repechaje a Motagua, logrando acceder a la Copa de Campeones de Concacaf doce años después, hubo unas declaraciones muy llamativas por parte del entrenador del cuadro catracho.

Cartaginés le ganó el repechaje a Motagua y se dejó el boleto a la Copa de Campeones de Concacaf. (Concacaf.com/Concacaf.com)

Esa noche, el técnico de Motagua, Javier López, se sinceró en la sala de prensa del Estadio “Chelato” Uclés.

“Nos ha costado a todos superar el golpe de la eliminación ante Alajuelense. Desde ahí hemos entrado en una decadencia en actitudes, comportamientos, juego e intensidad. No hemos digerido bien la derrota”, manifestó Javier López.

Para efectos de la tercera edición de la Copa Centroamericana lo que queda pendiente es la final, en la que Alajuelense aspira al tricampeonato y el Xelajú de Guatemala quiere arrebatarle la corona a los manudos.

LEA MÁS: Tigo dará pelea a Teletica al adquirir derechos para transmitir todos los partidos del Mundial 2026

Además de proclamarse rey de Centroamérica, el equipo que se quede con este trofeo se saltará la fase preliminar de la Copa de Campeones y comenzará su andar en esa competición en los octavos de final.

Recuerde que por Costa Rica solo Alajuelense y Cartaginés jugarán en la próxima Concachampions.

LEA MÁS: FIFA da a conocer el castigo a Isaac Badilla en medio de su desconsuelo por expulsión en Mundial de Qatar

El camino final en la eliminatoria mundialista

Además, después de que la Liga y los brumosos hicieron sus deberes en sus respectivas series y que el Real España de Jeaustin Campos tampoco logró llegar a la final contra un equipo chapín, viene el desenlace de la eliminatoria mundialista.

Otra vez se presenta una lucha fuerte entre el fútbol de Costa Rica y el de Honduras, esta por el pase directo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Se acerca el dramático desenlace de la ronda final de la eliminatoria de Concacaf, en la que doce selecciones no se darán tregua en una lucha al rojo vivo.

¿Recuerda cómo están los grupos?

Grupo A: Surinam 6 puntos; Panamá 6 puntos, Guatemala 5 puntos y El Salvador 3 puntos.

Grupo B: Jamaica 9 puntos; Curazao 8 puntos, Trinidad y Tobago 5 puntos y Bermudas 0 puntos.

Grupo C: Honduras 8 puntos; Costa Rica 6 puntos, Haití 5 puntos y Nicaragua 1 punto.

¿Y los partidos que faltan en el camino al Mundial?

Jueves 13 de noviembre

Surinam vs. El Salvador, 4 p. m.

Bermudas vs. Curazao, 6 p. m.

Trinidad y Tobago vs. Jamaica, 6 p. m.

Guatemala vs. Panamá, 8 p. m.

Haití vs. Costa Rica, 8 p. m.

Nicaragua vs. Honduras, 8 p. m.

Martes 18 de noviembre

Costa Rica vs. Honduras, 7 p. m.

Guatemala vs. Surinam, 7 p. m.

Haití vs. Nicaragua, 7 p. m.

Jamaica vs. Curazao, 7 p. m.

Panamá vs. El Salvador, 7 p. m.

Trinidad y Tobago vs. Bermudas, 7 p. m.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.