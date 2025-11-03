Final de Copa Centroamericana: ¿Cómo comprar entradas para Xelajú vs. Alajuelense en Guatemala? La Liga da una pista

Liga Deportiva Alajuelense jugará la final de la Copa Centroamericana contra Xelajú de Guatemala.

Liga Deportiva Alajuelense acababa de culminar con éxito una tanda de penales que dio mucho de qué hablar en Centroamérica y que dejó muy mal parado al Olimpia de Honduras.

Con el boleto en mano a la final de la Copa Centroamericana de Concacaf, muchos aficionados no tenían nada que pensar y su decisión está tomada.

De inmediato, varios seguidores de Alajuelense empezaron a indagar cómo consiguen entradas, porque quieren viajar a Guatemala para ese juego definitivo contra Xelajú, en el que los rojinegros aspiran a coronarse tricampeones de la región y los chapines buscan su primer título.

¿Cuándo es la final? ¿Cuándo venderán las entradas para ir a ese partido de la Liga en Guatemala? ¿Cómo se pueden comprar los boletos?

Esas son las consultas más recurrentes por parte de una cantidad considerable de liguistas.

Este lunes habrá más claridad al respecto, pero el secretario técnico y asistente de gerencia en Alajuelense, Víctor “Mingo” Reyes, lanzó una pista.

Minutos antes de que empezara el partido en Liberia, en el que Alajuelense derrotó al equipo local (1-4), él conversó con los medios de comunicación con derechos de transmisión.

Recordó que en las dos finales anteriores de la Copa Centroamericana de Concacaf, que la Liga le ganó al Real Estelí de Nicaragua, en Alajuelense habían establecido un mecanismo para la compra de los boletos para los manudos que querían viajar a Estelí, y que pudieran ingresar al Estadio Independencia sin ningún problema.

En la institución rojinegra pretenden que esta vez eso se efectúe de la misma manera con el Xelajú, de modo que los aficionados rojinegros que quieran ir a Ciudad de Guatemala y estar presentes en el Estadio Cementos Progreso, puedan asegurar su entrada y planificar su viaje cuanto antes.

“Este lunes vamos a tener una reunión con Concacaf y con algunos dirigentes de Xelajú para transmitirle y brindarle toda la información al aficionado liguista, que viajen con tranquilidad, con seguridad.

”Que vayan a una zona donde vayan a disfrutar del juego. Esto es una fiesta y sobre todo que tengan la oportunidad de acompañar a nuestro equipo”, expresó Víctor Reyes en la transmisión de Columbia.

El pasado miércoles, en la semifinal entre Xelajú y Real España, se presentó un violento enfrentamiento en las afueras del estadio, entre aficionados de ambos equipos.

Liga Deportiva Alajuelense es el actual bicampeón de la Copa Centroamericana de Concacaf. (Rafael Pacheco Granados)

Para él, la manera más segura es que la venta de boletos se efectúe de esa manera; y que también aplica para los aficionados del Xelajú que deseen viajar a Costa Rica para el partido de ida de la final, en el Estadio Alejandro Morera Soto.

“Nosotros vamos a velar para que el aficionado que nos desee acompañar al estadio el 3 de diciembre cuente con todas las condiciones idóneas y de seguridad, y sobre todo, de espacios en el estadio, que es muy importante”, recalcó Víctor Reyes.

Fechas, horas y sedes de la final de la Copa Centroamericana de Concacaf

Recuerde que la final de la tercera edición de la Copa Centroamericana de Concacaf comenzará el miércoles 26 de noviembre, a las 8 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto, en Alajuela.

Y que el partido de vuelta será una semana después, el miércoles 3 de diciembre, en el Estadio Cementos Progreso, en la capital chapina.

El Xelajú de Guatemala también avanzó a la final de la Copa Centroamericana mediante los penales, en la semifinal ante el Real España de Honduras. (Concacaf.com/Concacaf.com)

¿Y Alajuelense cuándo sacará las entradas a la venta?

La Liga tiene previsto iniciar pronto la venta de entradas para el juego de ida de la final de la Copa Centroamericana contra Xelajú.

Primero se habilitará la preventa exclusiva para asociados y después estarán disponibles para el público en general.

Lo más probable es que sea después de esa reunión con Concacaf y con personeros del equipo guatemalteco.

Inclusive, no se descarta que esa preventa comience este mismo lunes.

