Puro Deporte

Vea los goles de Ronaldo Cisneros y Joel Campbell con los que Alajuelense defiende el liderato (videos)

Liga Deportiva Alajuelense cerró el primer tiempo con una ventaja de 0-3 ante Liberia

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Ronaldo Cisneros le puso cifras al marcador en el partido entre Liberia y Liga Deportiva Alajuelense.
Ronaldo Cisneros le puso cifras al marcador en el partido entre Liberia y Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseRonaldo CisnerosApertura 2025Liberia vs Alajuelense
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.