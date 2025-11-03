Vea los goles de Ronaldo Cisneros y Joel Campbell con los que Alajuelense defiende el liderato (videos)

Ronaldo Cisneros le puso cifras al marcador en el partido entre Liberia y Liga Deportiva Alajuelense.

El primer tiempo se acabó con una ventaja de 0-3 para una Liga Deportiva Alajuelense que marcó un gol de camerino en el partido contra Liberia, en el Estadio Edgardo Baltodano. Y lo consiguió después de una acción rápida y letal.

Joel Campbell metió un pase aéreo y filtrado entre líneas, buscando al atacante mexicano Ronaldo Cisneros.

Prácticamente de inmediato empezó la celebración de los rojinegros.

El delantero aprovechó ese servicio del 12 de la Liga y por bajo venció al guardameta liberiano Antonny Monreal, a quien la pelota le pasó por en medio de las piernas.

Hernán Morales, el dedicado del campeonato y comentarista de FUTV, calificó de “espectacular” el pase de Joel Campbell.

⏰ 2’ Gol de Ronaldo Cisneros y Alajuelense abre rápido el marcador en Liberia. pic.twitter.com/vZrzdZC2rg — FUTV (@FUTVCR) November 3, 2025

Pero más adelante, en el minuto 28 y en la segunda llegada oficial y de peligro por parte de la Liga, llegó el segundo gol.

Esta vez fue una asistencia de Ronaldo Cisneros y la anotación de Joel Campbell.

⏰ 29’ Gol de Joel Campbell y Alajuelense aumenta la ventaja ante Liberia. pic.twitter.com/GeMjzG8WwD — FUTV (@FUTVCR) November 3, 2025

Antes del descanso, hubo otro tanto, la segunda diana personal de Joel Campbell y la tercera de la Liga en un partido donde los rojinegros hacen una férrea defensa de su liderato.

Un partido en el que además, Alajuelense está consiguiendo su clasificación a las semifinales del Torneo de Apertura 2025.

⏰ 42’ Golazo de Joel Campbell, doblete y Alajuelense está goleando a Liberia. pic.twitter.com/9CNubIV2UI — FUTV (@FUTVCR) November 3, 2025

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.