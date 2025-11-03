Tabla de posiciones del Apertura 2025: Así va el fútbol nacional (en pausa por la Selección de Costa Rica y la eliminatoria)

Joel Campbell, Óscar Duarte, Mauro Quiroga y Fernando Lesme fueron protagonistas de la jornada 15 del Torneo de Apertura 2025.

Se completó la jornada 15 del Torneo de Apertura 2025 y Liga Deportiva Alajuelense se mantiene en el primer lugar de la tabla de posiciones, con un partido menos. Además, el equipo de Óscar “Macho” Ramírez se convirtió en el primer clasificado a las semifinales.

Ese encuentro pendiente entre la Liga y Cartaginés corresponde a la fecha 5 y se jugará después de que la Selección de Costa Rica dispute los últimos dos partidos en la ronda final de la eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

LEA MÁS: Miguel ‘Piojo’ Herrera toma a Alajuelense como base para microciclo de la Selección de Costa Rica

A partir de este momento, el fútbol nacional entra en un receso, atendiendo la solicitud de Miguel “Piojo” Herrera y de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) para que el seleccionador tenga un nuevo microciclo de trabajo con futbolistas del medio local.

La intención del “Piojo” es ver de cerca a esos jugadores antes de dar a conocer la lista definitiva para los partidos eliminatorios contra Haití, el 13 de noviembre en Curazao (8 p. m.) y frente a Honduras, el 18 de noviembre en el INS Estadio, en La Sabana (8 p. m.).

En lo que respecta al fútbol nacional, Liga Deportiva Alajuelense comanda la tabla del Torneo de Apertura 2025 con 30 puntos en 14 presentaciones.

Saprissa se encuentra en el segundo lugar con 29 unidades en 15 juegos; mientras que a hoy completan la zona de clasificación Cartaginés y Liberia, con 23 puntos.

LEA MÁS: Concacaf hace cambios en últimos partidos de la eliminatoria de Centroamérica y el Caribe (uno involucra a la Selección de Costa Rica)

Recuerde que los brumosos tienen pendiente ese duelo contra la Liga en el Estadio Alejandro Morera Soto, y partido que se llevará a cabo dos días después de conocer si Costa Rica finalmente se deja ese boleto directo al Mundial.

Pero la lucha se intensifica, porque Pérez Zeledón se encuentra cerca de esos primeros lugares, en los que todos quieren estar. Los generaleños se encuentran en la quinta casilla con 20 puntos y Herediano marcha sexto, con 19 unidades.

Más rezagados están Puntarenas FC con 16 puntos, Sporting con 14, Guadalupe con 13 y San Carlos se ubica en el último lugar de la tabla con 12 unidades.

Así marcha la tabla de posiciones en el Torneo de Apertura 2025, luego de la jornada 15. (Unafut/Unafut)

Resultados de la jornada 15 del Torneo de de Apertura 2025

Sporting 0-1 Herediano

Puntarenas FC 1-2 Pérez Zeledón

Guadalupe 1-3 Saprissa

Cartaginés 2-1 San Carlos

Liberia 1-4 Alajuelense

Estos son los resultados de la jornada 15 en el Torneo de Apertura 2025. (Unafut/Unafut)

Los partidos que faltan para que se complete la fase regular del Apertura 2025

Jornada 5

Alajuelense vs. Cartaginés: Jueves 20 de noviembre, 8 p. m. (partido de reposición)

Jornada 16

Liberia vs. Guadalupe: Sábado 22 de noviembre, 3 p. m.

Saprissa vs. Herediano: Sábado 22 de noviembre, 8 p. m.

Alajuelense vs. Sporting: Domingo 23 de noviembre, 4 p. m.

San Carlos vs. Puntarenas: Domingo 23 de noviembre, 6 p. m.

Pérez Zeledón vs. Cartaginés: Lunes 24 de noviembre, 8 p. m.

Jornada 17

Guadalupe vs. Pérez Zeledón: Sábado 29 de noviembre, 5 p. m.

Herediano vs. San Carlos: Sábado 29 de noviembre, 8 p. m.

Cartaginés vs. Alajuelense: Domingo 30 de noviembre, 11 a. m.

Saprissa vs. Liberia: Domingo 30 de noviembre, 4 p. m.

Puntarenas vs. Sporting: Domingo 30 de noviembre, 5 p. m.

Jornada 18

San Carlos vs. Alajuelense: Domingo 7 de diciembre, 3 p. m.

Cartaginés vs. Liberia: Domingo 7 de diciembre, 3 p. m.

Pérez Zeledón vs. Herediano: Domingo 7 de diciembre, 3 p. m.

Puntarenas vs. Guadalupe: Domingo 7 de diciembre, 3 p. m.

Sporting vs. Saprissa: Domingo 7 de diciembre, 3 p. m.

(*) Los horarios de la fecha 18 están pendientes de ratificación.

Así se modificó el calendario del Torneo de Apertura 2025, dándole espacio a la Selección de Costa Rica en su camino al Mundial 2026. (Unafut/Unafut)

¿Y la final de la Copa Centroamericana?

Dentro de los cambios que la Unión Nacional de Clubes de Fútbol de la Primera División (Unafut) hizo en el calendario para abrirle espacio a la Selección de Costa Rica ya se contemplaba que Alajuelense avanzaría a la final de la Copa Centroamericana de Concacaf, como ocurrió.

El juego de ida de la final del torneo regional entre Alajuelense de Costa Rica y Xelajú de Guatemala será el miércoles 26 de noviembre, a las 8 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Mientras que el partido de vuelta será el miércoles 3 de diciembre, a la misma hora, en el Estadio Cementos Progreso, en Ciudad de Guatemala.

Siga el canal de WhatsApp La Nación Alajuelense

Aquí puede ser parte de esta herramienta exclusiva para liguistas.

Siga el canal de WhatsApp La Nación Saprissa

Aquí puede ser parte de esta herramienta exclusiva para morados.

Siga el canal de WhatsApp La Nación Herediano

(La Nación/Fotografía)

Aquí puede ser parte de esta herramienta exclusiva para florenses.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.