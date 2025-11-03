Puro Deporte

Tabla de posiciones del Apertura 2025: Así va el fútbol nacional (en pausa por la Selección de Costa Rica y la eliminatoria)

El Torneo de Apertura 2025 ya tiene un clasificado a semifinales y viene la etapa de definiciones en el campeonato nacional. Estos son los partidos que faltan

Por Fanny Tayver Marín
Joel Campbell, Óscar Duarte, Mauro Quiroga y Fernando Lesme fueron protagonistas de la jornada 15 del Torneo de Apertura 2025.
Joel Campbell, Óscar Duarte, Mauro Quiroga y Fernando Lesme fueron protagonistas de la jornada 15 del Torneo de Apertura 2025. (Prensa Alajuelense, José Cordero, Rafael Pacheco y Prensa Liberia/Prensa Alajuelense, José Cordero, Rafael Pacheco y Prensa Liberia)







Liga Deportiva AlajuelenseTabla de posiciones Apertura 2025SaprissaLiberiaCartaginés
