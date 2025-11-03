Miguel ‘Piojo’ Herrera toma a Alajuelense como base para microciclo de la Selección de Costa Rica

Miguel Herrera ya entregó la lista para el microciclo de la Selección de Costa Rica. El próximo sábado dará la lista oficial para los partidos eliminatorios ante Haití y Honduras.

Miguel “Piojo” Herrera dio a conocer el nombre de los 24 jugadores del medio local que quiere ver más de cerca en un microciclo con la Selección de Costa Rica, antes de dar a conocer la lista final para los dos partidos en los que la Tricolor irá en busca de la clasificación al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Liga Deportiva Alajuelense se convierte en la base del microciclo, al aportar once de los 24 futbolistas llamados, entre los que destaca el regreso de Joel Campbell.

LEA MÁS: Concacaf hace cambios en últimos partidos de la eliminatoria de Centroamérica y el Caribe (uno involucra a la Selección de Costa Rica)

Su convocatoria no se dio de última hora. En realidad, su retorno a la Sele estaba previsto desde hacía varios días, según información a la cual tuvo acceso La Nación.

Los convocados por Miguel ‘Piojo’ Herrera

Porteros: Alexandre Lezcano (San Carlos), Esteban Alvarado (Saprissa) y Rodiney Leal (Guadalupe).

Defensas: Santiago van der Putten (Alajuelense), Kendall Waston (Saprissa), Alexis Gamboa (Alajuelense), Joseph Mora (Saprissa), Darryl Araya (Herediano), Haxzel Quirós (Herediano), Kenay Myrie (Saprissa) y Fernando Piñar (Alajuelense).

Volantes: Guillermo Villalobos (Alajuelense), Celso Borges (Alajuelense), Alejandro Bran (Alajuelense), Kenneth Vargas (Herediano), Creichel Pérez (Alajuelense), Kenyel Michel (Alajuelense), Rashir Parkins (Alajuelense), Aarón Murillo (Herediano) y Cristopher Núñez (Cartaginés).

Delanteros: Anthony Hernández (Alajuelense), Warren Madrigal (Saprissa), Joel Campbell (Alajuelense) y Randy Ramírez (Liberia).

LEA MÁS: Mundial 2026: Así van las tablas de posiciones en Centroamérica y el Caribe (eliminatoria de locos en Concacaf)

La puesta en marcha del microciclo

Los jugadores convocados a este microciclo se concentrarán con la Selección de Costa Rica en el Proyecto Gol este martes 4 de noviembre en horas de la noche.

Según dio a conocer la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF), la primera sesión de trabajo la efectuarán el miércoles 5 de noviembre, a partir de las 9 a. m., y volverán a la cancha por la tarde.

El jueves y el viernes también habrá doble sesión de prácticas. La última sesión de este microciclo será el sábado por la mañana.

Una vez finalizado el microciclo, el sábado 8 de noviembre, en horas de la tarde, se dará a conocer la convocatoria oficial para los partidos eliminatorios de noviembre.

Será el lunes 10 de noviembre cuando empiecen las prácticas finales de cara a los juegos ante Haití, en Curazao el 13 de noviembre, y frente a Honduras, el martes 18 de noviembre en el INS Estadio.

La Selección de Costa Rica viajará a Curazao el 12 de noviembre a las 2 p. m., en un vuelo chárter.

El panorama de la Selección de Costa Rica en el cierre de la eliminatoria

La Selección de Costa Rica depende de sí misma para clasificar al Mundial de Norteamérica 2026, pero tiene que ganar.

Recuerde que para la ronda final de la eliminatoria mundialista, Concacaf distribuyó doce selecciones en tres grupos.

Los líderes de cada cuadrangular sellarán su pasaporte a la Copa del Mundo; mientras que los dos mejores segundos lugares irán al repechaje intercontinental.

Después de cuatro partidos disputados, Honduras se encuentra en el primer lugar del grupo C con 8 puntos; Costa Rica tiene seis unidades, Haití 5 y Nicaragua posee un punto.

El jueves 13 de noviembre, Honduras visitará a Nicaragua y Costa Rica jugará a domicilio contra Haití.

Cinco días después, el martes 18 de noviembre, Haití será local ante Nicaragua; mientras que la Sele jugará en casa a estadio lleno frente a Honduras.