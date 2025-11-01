Puro Deporte

Miguel ‘Piojo’ Herrera alista convocatoria en noviembre clave para la Selección de Costa Rica

Miguel ‘Piojo’ Herrera ya tiene una idea clara de cuáles serán los jugadores que llamará para el microciclo de la Selección de Costa Rica y los partidos eliminatorios

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Selección de Costa Rica y Nicaragua se enfrentan en el Estadio Nacional por las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.
Miguel 'Piojo' Herrera tiene prácticamente definidos a los 24 jugadores que convocará el lunes al microciclo con la Selección de Costa Rica. (JOHN DURAN/John Duran)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Selección NacionalSelección de Costa RicaMiguel HerreraEliminatoria MundialistaMundial 2026
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.