Walter Centeno dice una verdad que hasta él reconoce que lo deja como un ‘cae mal’

Walter Centeno es actualmente el entrenador de San Carlos, pero también se refirió al pique entre Costa Rica y Honduras.

Walter Centeno, histórico exjugador de la Selección de Costa Rica y mundialista en 2002 y 2006 con la Tricolor, dio su versión sobre los triunfos de Alajuelense y Cartaginés ante equipos hondureños en la Copa Centroamericana.

Para el Paté era normal que los conjuntos ticos se impusieran a los catrachos, ya que según él históricamente Costa Rica siempre ha dominado a los hondureños en partidos definitorios y de hecho él puso ejemplos de cotejos que le tocó disputar: como el empate 0 a 0 camino a Alemania 2006 o el triunfo 3 a 2 en la eliminatoria a Corea y Japón 2002.

Centeno con una sonrisa, en la conferencia del club que dirige San Carlos, pronunció una sentencia para los hondureños:

“Yo sabía que los dos equipos costarricenses iban a clasificar, le voy a decir porque... Aunque voy a caer mal: los equipos hondureños cuando tienen que ganar no lo hacen, pero los ticos siempre que tenemos que ganar, ganamos, así es”, mencionó.

Walter fue más allá y recordó las anécdotas que él vivió.

“Me tocó muchas veces ver como Honduras nos ganó y al final nosotros fuimos ese mismo año, en 2006, ya en el partido definitorio que fuimos a San Pedro Sula pues no nos ganaron. En 2001 también les ganamos, esa es la diferencia de Costa Rica sobre Honduras. En los momentos claves siempre ganamos”, dijo.

Alajuelense le ganó en penales al Olimpia de Honduras el pase a la final de la Copa Centroamericana, mientras que Cartaginés se impuso al Motagua para dejarlo fuera de la próxima edición de la Liga de Campeones de la Concacaf.