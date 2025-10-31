Técnico de El Salvador desea que Honduras deje a Costa Rica fuera del Mundial

Hernán Darío el “Bolillo” Gómez, técnico de la Selección de El Salvador, aseguró desear que Honduras clasifique de manera directa al Mundial 2026, por encima de Costa Rica.

En declaraciones que le dio a José Miguel Domínguez, periodista panameño, más conocido como “Chepe Bomba”, el “Bolillo” afirmó tener preferencias por los catrachos.

“¿Quién quiere que clasifique en el Grupo que está Honduras, Costa Rica, Haití y Nicaragua?”, le preguntó Domínguez a Hernán Darío Gómez, quien no dudo en afirmar que le apuesta a Honduras.

El propio Bolillo busca la clasificación con El Salvador, aunque van de últimos en el grupo A con solo tres puntos luego de cuatro fechas.