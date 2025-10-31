Puro Deporte

Técnico de El Salvador desea que Honduras deje a Costa Rica fuera del Mundial

Hernán Darío el ‘Bolillo’ Gómez quiere ver a los catrachos en la Copa del Mundo 2026

Por Milton Montenegro

Hernán Darío el “Bolillo” Gómez, técnico de la Selección de El Salvador, aseguró desear que Honduras clasifique de manera directa al Mundial 2026, por encima de Costa Rica.








Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

