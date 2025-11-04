FIFA da a conocer el castigo a Isaac Badilla en medio de su desconsuelo por expulsión en Mundial de Qatar

Isaac Badilla ya conoce el castigo que le impuso la FIFA por la tarjeta roja que vio en el debut en el Mundial de Qatar.

La FIFA ya le impuso el castigo a Isaac Badilla por la tarjeta roja que vio en el partido entre la Selección de Costa Rica y Emiratos Árabes Unidos (1-1) en el Mundial Sub-17 de Qatar.

Algunos creían que con esa roja, la primera fase se había acabado para una de las principales figuras de este representativo nacional.

Sin embargo, no toda roja directa implica una suspensión de suspensión de dos juegos.

La Nación conoce que la FIFA ya le comunicó a la Federación Costarricense de Fútbol que el jugador deberá purgar un partido de castigo por esa roja.

Eso significa que Isaac Badilla quedó inhabilitado para el juego de este jueves, contra Senegal (9:45 a. m.); pero podría actuar el próximo domingo contra Croacia (8:45 a. m.), si así lo cree oportuno el director técnico de la Sub-17, Rándall Row.

Además, en la Selección de Costa Rica tienen toda la intención de avanzar a los octavos de final en esta Copa del Mundo.

Un total de 48 selecciones compiten en este Mundial Sub-17, repartidas en doce grupos. De cada cuadrangular avanzan los primeros dos lugares, aparte de los ocho mejores terceros.

Unas horas antes de que la FIFA comunicara que Isaac Badilla el castigo, el futbolista escribió un mensaje en una historia de Instagram.

“Hay veces que el fútbol te pone a prueba de la forma más dura, pero en cada caída hay una lección de Dios. Hoy toca levantar cabeza, aprender de lo vivido y seguir dejándolo todo por este sueño”, apuntó Isaac Badilla en un texto extenso.

También indicó sentirse orgulloso de sus compañeros y de todo el trabajo que hay detrás de cada minuto en la cancha.

“Confío plenamente en que lograrán la clasificación, y yo seguiré trabajando al máximo porque este sueño sigue y aún hay mucho por dar. Seguimos juntos, con fe, humildad, compromiso y la mirada puesta en lo que viene.

”Es hora de lavarme la cara, creer en mí y ponerle el pecho a las balas. Toca seguir adelante, con la frente en alto y el corazón firme”, añadió Isaac Badilla.

También prosiguió su reflexión sobre cómo convertir los tropiezos en impulso.

“Gracias, fútbol, por las lecciones que dejas incluso en los días más duros. Agradecido con los compañeros y el cuerpo técnico que siempre han estado motivándome y apoyándome. Gracias de corazón a quienes siempre están para mí, y me hacen llegar su apoyo”, concluyó Isaac Badilla.

Este es el mensaje que publicó Isaac Badilla en una historia en su cuenta de Instagram. (Instagram/Instagram)

Cuando ocurrió la expulsión, Isaac Badilla lloró y el primero en abrazarlo fue Thiago Cordero, seguido por Nick Bennette, Adriel Pérez, Yerlan Sosa y sus demás compañeros.

El VAR lleva 8 minutos evaluando si expulsa a Isaac Badilla pic.twitter.com/Oh6DrHimrc — TD Más (@tdmascrc) November 3, 2025