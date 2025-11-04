Rándall Row ve a la Selección de Costa Rica con posibilidades intactas de pasar de ronda en el Mundial de Qatar

Yerland Sosa (2) conduce el balón ante la mirada de Jayden Adetiba, en el partido entre la Selección de Costa Rica y Emiratos Árabes Unidos, en el Mundial Sub-17 de Qatar.

La Selección de Costa Rica regresó siete años después a un Mundial Sub-17 y su estreno en Qatar 2025 se marcó con un empate 1-1 ante Emiratos Árabes Unidos y mucho esfuerzo, tras bregar con un hombre menos desde el minuto 25 por la expulsión de Isaac Badilla.

A través de la oficina de comunicación de la Federación Costarricense de Fútbol, el director técnico de la Sele Sub-17, Rándall Row, dijo sentirse contento con el esfuerzo que hicieron los muchachos.

De hecho, lo calificó como “un esfuerzo inmenso”, porque a pesar de la expulsión, y de ir perdiendo 1-0, el equipo patrio logró el empate con el gol de Nick Bennette.

Según Rándall Row, eso fue por la buena preparación de sus pupilos, quienes demostraron estar muy bien físicamente contra un rival que lo habían estudiado bien.

“Es un equipo que juega a la contra, de hecho ahí sale la expulsión, de una contra de ellos, que lastimosamente tomamos una mala decisión”, expresó Rándall Row.

Pero de los errores se aprende y el técnico de la Sub-17 insistió en sentirse satisfecho con el rendimiento de los muchachos.

“Me hubiese gustado haber terminado con once para buscar otra posibilidad, en este caso buscar el triunfo. Aún así lo intentamos, tuvimos más llegadas que ellos en el segundo tiempo”, citó.

La Selección de Costa Rica se encuentra en el grupo C, donde todos quedaron con un punto, porque Croacia y Senegal empataron 0-0.

“Estamos empatados en segundo lugar, con la posibilidad de ganar el siguiente partido y poder darle la clasificación al país”, apuntó Rándall Row.

Lo que sigue para la ‘Sele’ Sub-17

Un total de 48 selecciones compiten en este Mundial Sub-17, repartidas en doce grupos. De cada cuadrangular avanzan los primeros dos lugares, aparte de los ocho mejores terceros.

Por eso, el técnico considera que las posibilidades se mantienen intactas, y que el próximo partido, pactado para el jueves 6 de noviembre, a las 9:45 a. m., contra Senegal, se torna clave.

“Es un rival fuerte, potente, que es muy físico. Tenemos que estar bien atentos en los pelotazos largos, tiene gente rápida por los costados y creo que va a ser difícil, como todos.

”En un Mundial no hay un partido fácil, pero nos sentimos con muchas ganas de pasar de ronda, de darle alegrías a Costa Rica y que ellos celebren con nosotros también”, subrayó Rándall Row.

Rándall Row destaca el esfuerzo de la Selección Sub-17 de Costa Rica en su estreno en el Mundial de Qatar. (Mayela López)

Además, insistió en que en términos generales se siente optimista, porque dice que a esta Selección de Costa Rica que dirige la caracteriza el orden.

“Somos un equipo ordenado, que sabe defenderse bien, sabe cuándo atacar y ellos demostraron que están bien tácticamente, que es algo a lo que hemos invertido tiempo en todos estos meses de preparación”, citó.

Otro de sus apuntes es que la mini pretemporada que hicieron fue más que oportuna, porque este lunes quedó claro que sus jugadores corrieron más de 90 minutos y en una situación adversa, con un futbolista menos.

“Nos da tranquilidad poder haber tomado las decisiones que se tomaron después de momentos difíciles cuando nos dimos cuenta de que el equipo físicamente estaba mal, de poder trabajarlo este mes”, destacó el seleccionador de la Sub-17.

Después del partido del jueves, la Selección de Costa Rica cerrará la fase de grupos el domingo 8 de noviembre (8:45 a. m.) contra Croacia. Y la firme expectativa es avanzar a los octavos de final.