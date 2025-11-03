Una barrida le cuesta a Isaac Badilla la tarjeta roja en el debut de la Selección de Costa Rica en el Mundial (video)

Una de las figuras más sonadas de la Selección Nacional de Costa Rica Sub-17 es el alajuelense Isaac Badilla, quien salió expulsado a los 30 minutos del primer tiempo del partido de debut mundialista ante Emiratos Árabes.

Badilla intentó evitar la anotación árabe con una fuerte barrida cerca del área, sin éxito, en un contrataque tras perder el balón en un tiro de esquina. Debito a una complicación con las tomas del VAR, se duró la inusual cifra de más de 8 minutos en tomar la decisión.

Con esto, la ‘Sele’ quedó sin un jugador esencial en su primer compromiso de este mundial que se disputa en Qatar. No obstante, le está plantando cara a los árabes pese a tener uno menos. Cuando ya se está jugando tiempo de reposición, el partido se encuentra empatado 1-1.

Esta fue la acción que provocó la tarjeta.

El VAR lleva 8 minutos evaluando si expulsa a Isaac Badilla pic.twitter.com/Oh6DrHimrc — TD Más (@tdmascrc) November 3, 2025

Aquí el momento de la expulsión.