Una barrida le cuesta a Isaac Badilla la tarjeta roja en el debut de la Selección de Costa Rica en el Mundial (video)

La Selección de Costa Rica se quedó con 10 jugadores en el primer partido del Mundial: esto fue lo que pasó

Por Isaac Vega
La Selección Nacional de Costa Rica Sub-17 en entrenamiento previo al Mundial
La Selección Nacional de Costa Rica Sub-17 en entrenamiento previo al Mundial (fedefutbolcrc/FCRF)







