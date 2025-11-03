Costa Rica se planta fuerte en su debut del Mundial de Qatar pese a tener un jugador menos

La Selección Sub-17 posa antes del partido ante Emiratos Árabes por el Mundial de Qatar.

En un partido marcado por la expulsión de Isaac Badilla, la Selección de Costa Rica rescató un empate 1-1 ante Emiratos Árabes Unidos para inaugurar su participación en el Mundial de Qatar Sub-17.

El partido se disputó a partir de las 6:30 a. m. hora de Costa Rica. La Sele salió con Ian Orourke en la portería, la defensa fue completada por Thiago Cordero, Brayan Calderón, Adrián Espinoza y Yerlan Sosa.

El medio campo lo conformaron Adriel Pérez, Nick Bennette, Isaac Badilla, Gabriel Sibaja y Kaden Farrier. Cómo único delantero, el elegido por el entrenador Randall Row fue Ethan Barley.

Al igual que la edición femenina de esta categoría, no hay VAR automático en el encuentro, pero se utiliza el método de “challenge” (reto).

Cada equipo cuenta con dos oportunidades para pedir la revisión de una jugada, si la decisión se mantiene, el equipo pierde una oportunidad de realizar el “reto”, pero si es efectivo y se corrige la decisión, el equipo se mantiene con dos oportunidades.

A los 30 minutos del primer tiempo, un error de la selección en salida provocó la expulsión de Isaac Badilla por una barrida para detener la jugada. Tras la revisión se mantuvo la decisión, por lo que Badilla se perderá el próximo encuentro.

La decisión de expulsar a Badilla tomó más de ocho minutos, debido a una falla en la visualización de la jugada en la pantalla del árbitro.

Nick Bennette festeja el gol de la Selección Sub-17 de Costa Rica ante Emiratos Árabes Unidos en el Mundial de Qatar. (Fedefútbol/Fedefútbol)

El primer tiempo fue parejo, donde Emiratos Árabes Unidos dominó los primeros minutos del encuentro, y Costa Rica dominó los últimos, incluso tras la expulsión.

Costa Rica logró sacar provecho de las acciones uno contra uno para generar jugadas de peligro.

En el minuto 58, Emiratos Árabes tuvo un tiro de esquina, donde anotaron el primer gol del partido de la mano de Mayed Adel, jugador del Al-Nassr. Tras la jugada del gol, Randall Row utilizó su segundo reto, alegando una supuesta falta dentro del área, sin ser efectivo.

La alegría no les duró mucho a los árabes ya que en el minuto 61 Nick Bennette empató el juego 1-1 en un ataque nacional que definió luego de un rebote.

De los jugadores en el banco de suplentes entraron Marcos Brown, Fabricio Urbina, Mathew Arias y Saúl Chavarría.

El resto del segundo tiempo fue un ida y vuelta para ambos equipos, con varias jugadas de peligro, como un tiro de Ethan Barley que se estrelló con el brazo de un defensor, sin llegar a más.

Costa Rica se encuentra en el Grupo C, con Emiratos Árabes, Senegal y Croacia.

El próximo encuentro será ante Senegal el jueves 6 de noviembre a las 9:45 a.m. hora de Costa Rica, mientras que el tercer y último duelo de la fase de grupos será ante Croacia el domingo 9 de noviembre a las 8:45 a.m.