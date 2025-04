Jugador de Alajuelense hoy entiende que grave lesión le cambió la vida

Su atención se enfocaba siempre en cómo hacer una barrida lo más limpia posible, en comunicarse siempre con sus compañeros de la zona baja, en formas para cubrir el balón y hasta cuándo y de qué manera proyectarse al ataque. Hoy que goza de regularidad con Liga Deportiva Alajuelense, Santiago van der Putten comprende que todo tiene su razón de ser.

Desde niño era uno de los talentos que pintaban para trascender y todo iba bien, al igual que hoy, solo que le tocó experimentar algo que no había contemplado.

Fue el 19 de agosto de 2022 cuando Alajuelense anunció que Santiago van der Putten se marchaba cedido a préstamo por un año al equipo U-20 del Real Betis, con opción de compra.

El 20 de mayo de 2023, el zaguero se dio el lujo de anotarle al Real Madrid en la final de la Copa de Campeones Juveniles, y todo hacía indicar que su destino era continuar en Europa.

Unos días después, el 23 de junio de 2023, pasó lo inesperado. Santiago van der Putten sufrió una lesión grave con la Selección Sub-23 de Costa Rica, al romperse el ligamento cruzado de la rodilla izquierda.

Con el paso del tiempo, las lágrimas y aquel dolor se convirtieron en la felicidad enorme de verse sano y realizado, haciendo lo que tanto ama. Con 20 años, se convirtió en una pieza clave y titular en el once de Alexandre Guimaraes.

También porta la estafeta de jóvenes proyectados a seguir los pasos de jugadores como Jeyland Mitchell, Carlos Mora, Josimar Alcócer, Brandon Aguilera y Alonso Martínez, porque reúne todas las condiciones para convertirse en legionario. Y es de la nueva generación que atrapa la mirada de Miguel Piojo Herrera.

Futbolistas de Alajuelense hablan del presente del equipo

“Lo que ha cambiado es que mis sueños están empezando poco a poco a hacerse realidad. Estar aquí, disfrutar todos los días del CAR, de mis compañeros, del equipo, de los fines de semana poder jugar, tener esa regularidad y lo que se dio con la Selección...

”Creo que simplemente disfruto todo más, soy el más feliz del mundo, creciendo y mejorando. Eso es lo que ha cambiado, que poco a poco lo que soñaba y lo que tanto visualizaba se está haciendo realidad y lo estoy viviendo”, expresó Santiago van der Putten.

La satisfacción para él es doble y se siente privilegiado, porque superó una lesión durísima y jamás olvidará aquellos momentos en los que ni siquiera quería salir de la cama.

“Sin la lesión no estaría donde estoy hoy; sin la lesión no sería el jugador ni la persona que soy hoy. Me dio muchísima madurez, me dio muchísimo entendimiento de la circunstancia, la situación y lo que conlleva ser un jugador profesional. La lesión me enseñó tantas cosas que, si no fuera por eso, no podría estar en este momento donde estoy hoy”, reflexionó el zaguero de la Liga.

Santiago van der Putten sorprendió con un remate letal en el primer minuto del partido entre Cartaginés y Liga Deportiva Alajuelense. (Rafael Pacheco/Fotografía)

No cualquiera tiene ese pensamiento y quizás, desde ahí se refleja que Santiago van der Putten tiene algo distinto, incluido un liderazgo muy marcado pese a su juventud.

El defensor también habló del momento de Alajuelense, que se encuentra al acecho y en plan de cacería, con la intención de conquistar el liderato del Torneo de Clausura 2025.

Puntarenas FC marcha en el primer lugar con 32 puntos, seguido por Herediano con 31, Alajuelense tiene 29 unidades y Cartaginés completa la zona de clasificación, a falta de 21 puntos por disputarse.

En su presentación más reciente, los rojinegros que no conocen la derrota en lo que va del torneo, se reencontraron con la victoria. Lo hicieron de visita y en una cancha difícil.

“Yo creo que estamos muy contentos, pero sabemos la exigencia, la responsabilidad y el objetivo que tenemos, que es luchar por el primer lugar. Fue una excelente victoria, pero estamos enfocados ya en el domingo, a sumar de tres también en casa”, indicó.

El calendario de Alajuelense

6 de abril: Alajuelense vs. Santos

13 de abril: Guanacasteca vs. Alajuelense

16 de abril: Alajuelense vs. Sporting

21 de abril: Alajuelense vs. Saprissa

27 de abril: Puntarenas FC vs. Alajuelense

4 de mayo: Santa Ana vs. Alajuelense

7 de mayo: Alajuelense vs. Liberia

Viendo el panorama, Santiago van der Putten indicó que en el camerino rojinegro tienen claro que todos los partidos serán muy complicados, principalmente porque en este Torneo de Clausura se deben definir varias cosas, como descensos, clasificaciones a Copa Centroamericana y que en resumen, todos los equipos se juegan la vida.

“Al ser equipo grande tenemos la exigencia de sumar de tres, cancha que vamos, equipo que enfrentemos. Nos llena de confianza también saber que podemos, lo que estamos hechos y lo que somos capaces de hacer. Estamos deseando que ya sea domingo para hacerlo de la mejor manera y ojalá sumar de tres en casa”, indicó.

Santiago van der Putten afirma que vive un sueño del que no quiere despertar. (Rafael Pacheco Granados)

También tiene claro que el reto del domingo no será nada fácil, porque Santos saben plantarse bien en su casa, pero también de visita.

“El entrenador (Wálter Centeno) tiene una idea nueva, una idea diferente, que sale a proponer independientemente de la cancha en la que juegue. Va a ser un partido complicado, ellos van a hacer su juego, van a querer ganar y tenemos que estar enfocados en nosotros, porque sabemos la importancia de ganar en casa”, concluyó Santiago van der Putten.

Alajuelense y Santos se enfrentarán el domingo 6 de abril a partir de las 6 p. m. en el Estadio Alejandro Morera Soto. Las entradas están disponibles en boleterialaliga.com.

Estos son los precios de las entradas para el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Santos. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

