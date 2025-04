Alajuelense cuenta con argumento sólido en reclamo por Mundial de Clubes, según especialista en estos casos

¿Liga Deportiva Alajuelense realmente tiene la razón en su reclamo por el Mundial de Clubes? Desde Argentina, el abogado especialista en Derecho Deportivo, Marcelo Bee Sellares sigue el pulso de todo lo que pasa alrededor del conflicto entre la Liga, FIFA, León y Pachuca por esa competición que cada vez está más cerca.

En charla con La Nación, el experto dio su criterio profesional, y de arranque, lo primero que dijo fue: “Me parece que lo que está haciendo Alajuelense es extraordinario, porque es un club que se anima a hacer una presentación de lo que ellos consideran, con mucha razón, que el Grupo Pachuca viola o vulnera el reglamento sobre la multipropiedad con León y Pachuca”.

También dijo que si la FIFA decidió hace unos días excluir al conjunto esmeralda fue producto de los reclamos formulados por Alajuelense, porque si no, nada de esto pasaría.

LEA MÁS: TAS: Detalles sobre audiencia que convoca a Alajuelense, FIFA, León y Pachuca por Mundial de Clubes

Por eso insistió en que lo que hace la Liga, parándosele a la FIFA y la manera en la que defiende lo que considera su derecho de participar es muy valiente, porque reitera que los argumentos son sólidos.

“Sobre todo porque la multipropiedad de clubes en México es un tema de hace muchísimos años y creo que en ese punto en particular viola lo que dice el artículo del Estatuto de la FIFA, que lo que busca es que no exista una injerencia de un grupo sobre dos o más clubes, una injerencia desde un punto de vista administrativo, económico, comercial, etcétera”, detalló Marcelo Bee Sellares.

LEA MÁS: David Faitelson le dice cruda verdad a Alajuelense sobre FIFA y el Mundial de Clubes 2025

Eso sí, advirtió que son conceptos muy generales que después deben bajar al terreno del expediente y para evitar malos entendidos dijo que él no es abogado de ninguna de las tres partes: Alajuelense, FIFA, ni Club León; pero que como profesional ve que la Liga tiene un fundamento sólido.

Pero después de saber que la multipropiedad en este caso es real y que viola el reglamento del Mundial de Clubes, se pasa al punto de quién debe ir entonces. Y ahí se abre un abanico de situaciones.

LEA MÁS: La posición hermética de Los Ángeles FC sobre el Mundial de Clubes

Alajuelense reclama su derecho de participar porque aparece en el ranquin de Concacaf elaborado por la FIFA para el Mundial de Clubes como el primer equipo no mexicano y no estadounidense. Según el abogado, se trata de un argumento válido.

Marcelo Bee Sellares es un abogado experto en Derecho Deportivo. (Cortesía Marcelo Bee Sellares/Fotografía)

Eso, según el concepto de que el mismo reglamento estipula que al Mundial de Clubes van los ganadores del periodo entre 2021 y 2024, que son Seattle Sounders, Monterrey, León y Pachuca; pero como la Fiera queda fuera por multipropiedad hay un conflicto por dilucidar.

”Y el reglamento del Mundial de Clubes da la posibilidad de que uno de los clubes que ingresen sea por ranquin. Ese mismo artículo pone una excepción, que es cuando hay más de dos clubes que pertenecen a un mismo país. Hay un límite, no pueden participar más de dos clubes por país, salvo que hayan salido campeones”, citó.

Posibilidad del repechaje detonaría más problemas

A raíz de eso, el experto detalla que el mismo reglamento entonces frenaría la intención del repechaje, porque América no salió campeón de ninguna de las cuatro ediciones y, además, hay un límite que impide que participen más de dos clubes por país.

“Ahí, indefectiblemente, te vas a un esquema de ranquin. Si León queda excluido, a mi entender, se resuelve por un tema de ranquin y ahí podría tener una chance la Liga Deportiva Alajuelense”, opinó.

Los jugadores de Liga Deportiva Alajuelense se concentran en lo suyo, pero también esperan con ansias la resolución del TAS sobre el Mundial de Clubes. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El especialista destacó que León tiene un argumento en contra y a favor. El que lo pone contra las cuerdas es la multipropiedad, y el argumento a favor es que él cree que hay un derecho adquirido.

“Si se promocionó el Mundial de Clubes, largaste un reglamento que eran los cuatro campeones, me publicitaste en todos tus sitios oficiales, me llevaste al sorteo, integro el grupo y luego me dejas fuera con un reglamento que vino el 5 de noviembre de 2024, eso me ocasiona mucho ruido”, destacó.

LEA MÁS: David Faitelson responde a Josué Quesada por su ‘teoría de conspiración’, Alajuelense y el Mundial de Clubes

Sin embargo, su conclusión es que el TAS juega un rol importantísimo. Como Alajuelense no solo denunció la multipropiedad, sino que exige su derecho de participar, el TAS deberá pronunciarse sobre eso en particular.

“Y creo que FIFA no se va a pronunciar hasta que el TAS lo haga; hasta que el TAS no se pronuncie, FIFA no tomará una decisión al respecto. Lo que pienso es que si se ratifica la exclusión del León, el sustituto debe definirse por ranquin, ya no por competición”, reiteró.

Bajo esa línea, insistió en que un partido de repechaje no es viable porque está fuera del reglamento. Por lo tanto, de darse, eso oscurecería mucho más el panorama, porque detonaría otro conflicto.

¿Qué debe esclarecer el TAS?

El TAS tiene dos presentaciones: la de Alajuelense y la de León, con la peculiaridad de que, en el fondo, persiguen lo mismo, pero con diferentes argumentos.

Alajuelense sostiene dos puntos: León o Pachuca, uno de los dos debe ser excluido por la multipropiedad. Y esa plaza vacante debe ser suya.

LEA MÁS: El TAS gira aviso a Alajuelense, FIFA, León y Pachuca por Mundial de Clubes

León argumenta que su exclusión por parte de la FIFA fue errónea, ya que existe un derecho adquirido que le corresponde.

Viendo el caso, una sentencia no será fácil, pero los árbitros del TAS están justamente para eso. Este conflicto mantiene en vilo a Alajuelense, FIFA, León, Pachuca y muchos más.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.