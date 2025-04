La posición hermética de Los Ángeles FC sobre el Mundial de Clubes

La previa del partido entre Los Ángeles FC y el Inter de Miami en la Copa de Campeones de Concacaf se convirtió en el escenario ideal para conocer qué pensaba el equipo estadounidense sobre una posibilidad que explora la FIFA, dentro de un abanico de opciones, para ver cómo resuelve el conflicto con el Mundial de Clubes.

No es una decisión tomada y antes de que se defina cualquier cosa, lo primero es esperar lo que resuelva el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), después de la audiencia del 23 de abril, donde están citados Liga Deportiva Alajuelense, FIFA, León y Pachuca. Y ante eso, la posición de LAFC resulta totalmente hermética.

La propia FIFA admitió que contempla la posibilidad de un partido de repechaje entre América y LAFC para ver quién se quedaría con el lugar del Club León, excluido del Mundial de Clubes por multipropiedad, luego del reclamo formulado por Liga Deportiva Alajuelense.

Sin embargo, la propia FIFA también señaló que “el ganador de la repesca clasificaría a menos que los procedimientos legales dictaminen lo contrario. Se proporcionarán más detalles a su debido tiempo”.

A la vez, el presidente del ente rector del fútbol mundial, Gianni Infantino habló en Pasadena, Estados Unidos, con Los Ángeles Times en Español, y aunque no mencionó para nada a la institución rojinegra, lanzó algunas pistas que “alertan” a Alajuelense.

“Hemos tenido la decisión del Comité de Apelación de la FIFA, que según los reglamentos han tomado esa decisión. Ahora el caso seguramente se va a proceder al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), que va a tomar su decisión también en tiempos muy rápidos, porque tenemos que seguir con la decisión”, indicó Gianni Infantino, al responder si el Club León tiene posibilidades de competir.

En el caso de LAFC, el equipo como tal no ha emitido ningún pronunciamiento. Sin embargo, según el diario AS, el técnico Steve Cherundolo afirmó: “Creo que no hay claridad en el tema en este momento. Hasta que no haya claridad, no creo que sea necesario o apropiado para nosotros hacer un comentario al respecto. Dejemos que se dé una resolución y después veremos”.

