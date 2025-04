¿Cómo es una audiencia del TAS? Esto le espera a Alajuelense, FIFA, León y Pachuca en caso del Mundial de Clubes

¿Cómo es una audiencia en el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS)? Saberlo resulta interesante en la cuenta regresiva para que Liga Deportiva Alajuelense, FIFA, León y Pachuca se vean las caras el próximo 23 de abril en Madrid, en esa cita tan esperada por todas las partes para empezar a esclarecer el conflicto por el Mundial de Clubes 2025.

Todo parte de la existencia de la multipropiedad denunciada por Alajuelense, el club costarricense que tomó la medida extrema de demandar a la FIFA por no responder a sus reclamos luego de que alertó sobre la situación. Además de eso, los rojinegros exigen su derecho a participar en el Mundial de Clubes.

Para comprender qué sigue a continuación, La Nación contactó a Marcelo Bee Sellares, abogado argentino especialista en Derecho Deportivo. Él detalló que a las audiencias del TAS acuden todas las partes involucradas.

Normalmente, asisten los abogados y los presidentes de los clubes. Ahí se encuentran con el panel de árbitros, que, para este tipo de asuntos tan complejos, designa a tres jueces.

Alajuelense se presenta como la parte acusadora, el equipo que demandó a la FIFA por no dar respuesta a sus reclamos cuando denunció que el ente rector del fútbol mundial incumplía su propio reglamento del Mundial de Clubes, el cual prohíbe la multipropiedad entre los participantes. León y Pachuca tienen nexos entre sí.

Pese a que la FIFA ignoró al equipo tico e incluso le hizo un desaire en redes sociales cuando acudió al TAS, luego adoptó otra postura en este caso, al menos en lo que respecta a la multipropiedad, ya que excluyó al Club León.

En el arbitraje, la Liga no solo señala el problema existente entre León y Pachuca, sino que también solicita al TAS su derecho a participar en la competencia, debido a que es el primer equipo no estadounidense y no mexicano que aparece en el ranquin FIFA del Mundial de Clubes en el listado de Concacaf.

Liga Deportiva Alajuelense se mantiene firme en su posición sobre el Mundial de Clubes. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

Según Marcelo Bee Sellares, esta es una cuestión que los abogados considerarían de puro Derecho, pero el punto que quizás no lo es del todo es el tema de la multipropiedad.

A partir de eso, él imagina que los abogados del Club León tratarán de demostrar, mediante pruebas contables, financieras y comerciales, que ambos clubes operan de manera independiente.

Lo definió como “cuestiones quizás un poquito más técnicas”. También estarán sobre la mesa las grandes preguntas: ¿A quién le toca participar? ¿Qué peso tienen los derechos adquiridos en este caso?

“En las audiencias, cada una de las partes, ¿qué es lo que hace? Ofrecen toda la prueba. Por ejemplo, testimoniales, documentales, periciales, expertos en estadística, un experto en contabilidad o el especialista que se considere pertinente al caso”, explicó el abogado.

Presume que el Club León presentará al contador del grupo para tratar de demostrar que, en los balances, ambas instituciones han operado por separado desde hace más de un año.

La afición de Alajuelense mandó un duro mensaje a la FIFA y Concacaf. (Cortesía/Cortesía)

El equipo excluido en este momento necesita probar que los ingresos que obtiene por acuerdos comerciales con Pachuca son totalmente independientes y que León está en venta desde hace más de dos años.

“Después, normalmente, se cierra con una alegación o un alegato de los abogados. Y el panel, una vez terminada la audiencia, pasa a analizar el caso para resolverlo lo más pronto posible”, expresó Marcelo Bee Sellares.

Por su experiencia, considera que esta audiencia conllevará varias horas. Su duración dependerá de la complejidad del caso y de la cantidad de pruebas presentadas por cada parte.

¿Son comunes las demandas contra la FIFA?

Aunque parezca sorprendente, en el TAS las demandas contra la FIFA son el pan de cada día.

Normalmente, siempre se está apelando contra una decisión del ente rector del fútbol, sobre todo en temas de carácter disciplinario. Sin embargo, este tipo de conflicto, que involucra a Alajuelense, León, Pachuca y la FIFA, no resulta tan común.

“¿Hay antecedentes? Sí, por supuesto. Hay antecedentes de disputas en las que un club considera que le pertenece un cupo y otro club cree lo mismo”, destacó el abogado.

Marcelo Bee Sellares, abogado experto: ‘No hay término medio’

Uno de los temas que genera más inquietud es si cabe la posibilidad de una indemnización para Alajuelense. Ante esto, Marcelo Bee Sellares aseguró que no ve a la Liga negociando, ni tendría por qué hacerlo.

“Creo que acá o te dan la razón o no te la dan, punto y aparte. No hay término medio. O te dicen: ‘Señor, usted tiene derecho a participar y le corresponde hacerlo’, o rechazan su solicitud.

”A ver, Alajuelense va en contra de la FIFA y del Grupo Pachuca. El TAS se pronunciará antes de que comience el Mundial de Clubes, de eso no hay ninguna duda”, detalló.

Marcelo Bee Sellares es un abogado experto en Derecho Deportivo. (Cortesía Marcelo Bee Sellares/Fotografía)

Si la resolución del TAS es desfavorable, no habrá nada por negociar, y lo mismo ocurrirá si es favorable.

“Pensando en alguna circunstancia que permita una negociación económica para Alajuelense, la única opción sería que la Liga tenga razón en su reclamo, pero que por A o B no pueda participar. Sin embargo, no me lo imagino. Si Alajuelense tiene razón en su reclamo, irá al torneo, porque tendría asegurado un premio muy suculento”, opinó.

¿Quién paga los gastos del proceso?

Los gastos del proceso dependerán de lo que resuelva el TAS. Si el fallo no favorece a la Liga, los manudos tendrían que asumir el costo. Por el contrario, si Alajuelense gana la demanda, la FIFA deberá cubrir los costos procesales y los honorarios de los abogados.

En estos costos se incluye el dinero que perciben los árbitros del TAS, ya que su labor no es ad honorem.

“Para determinar los costos procesales, se toman en cuenta varias circunstancias. Muchas veces, se decide en función de la complejidad del asunto, de la buena voluntad o buena fe de las partes y, esencialmente, del resultado final. Es decir, quien gana nunca paga”, manifestó el experto.

Empezó la cuenta regresiva. La esperada audiencia con el TAS será el 23 de abril. Y el Mundial de Clubes está pactado del 15 de junio al 13 de julio.

Por eso se espera que Alajuelense, FIFA, León y Pachuca no tarden mucho en conocer la solución del TAS a este conflicto.

