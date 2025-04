David Faitelson responde a Josué Quesada por su ‘teoría de conspiración’, Alajuelense y el Mundial de Clubes

David Faitelson aprovechó para explicarle a muchas personas por qué se ha puesto la camisa de Liga Deportiva Alajuelense en el conflicto por el Mundial de Clubes 2025 que hoy tiene fuera de la competición al León de México por incurrir en multipropiedad, una bomba detonada por el bicampeón invicto de Centroamérica.

Eso lo hizo en un video en su cuenta de Instagram, donde salió con los tacos de frente para defenderse de un ataque del periodista costarricense Josué Quesada, que por cierto, no le gustó para nada.

¿Qué es lo que pasó? En el video de David Faitelson, el mexicano dice: “Y la verdad es que me da muchísima risa, pero quiero que vean este fragmento de un programa de televisión (TDMás), supongo yo, en Costa Rica.

LEA MÁS: El TAS gira aviso a Alajuelense, FIFA, León y Pachuca por Mundial de Clubes

”Fíjense ustedes hasta dónde llega el pensamiento humano, en este caso del periodismo deportivo, sobre una conspiración, una confabulación que la verdad ni en mis más remotos sueños hubiera imaginado”.

Seguidamente, muestra el video de Josué Quesada, en el que el tico indica que tiene una teoría y es que a la Liga la utilizaron para meter al América.

“Creo que entre Faitelson, TUDN y Televisa —que es lo mismo—, TUDN y Televisa, igual club América de México, mismos dueños, todo. Son lo mismo”, afirmó Josué Quesada.

LEA MÁS: Gianni Infantino ‘alerta’ a Alajuelense sobre lo que viene en caso del Mundial de Clubes

También expone que ojo con una noticia que salía hace un año, en la que dice que el América al Mundial de Clubes para salvar el negocio de la televisión y que ahí se destaca que la FIFA cambió el reglamento del Mundial de Clubes a petición de Televisa para apoyar el negocio de la televisión, según fuentes.

“El beneficiado: América. Ojo, desde el año pasado, el perjudicado: León o Pachuca, que pertenecen al mismo dueño. Y curiosamente, Faitelson se hace aliado de la Liga Deportiva Alajuelense en esta lucha, en esta causa, en esta guerra solemne y justa contra la corrupción y contra el fútbol.

”El periodista más mediático, la estrella, el protagonista estelar de Televisa. Y adivinen qué salió ayer: América jugaría un repechaje contra Los Ángeles FC para ir al Mundial de Clubes”, afirmó Josué Quesada.

LEA MÁS: Miguel ‘Piojo’ Herrera sorprende en Costa Rica y en México con su ‘sentencia’ sobre el Mundial de Clubes

También argumentó que América hoy se encuentra en un muy buen momento, tricampeón de la Liga MX y que se presentaría con todas las probabilidades de ganar ese repechaje. Añadió que la FIFA todo lo vuelve negocio: convirtió un problema en business (negocio)... Partido, derechos, entradas, cerveza, fiesta, rating y demás.

David Faitelson aclaró que él no está utilizando a Liga Deportiva Alajuelense. (Instagram David Faitelson/Fotografía)

“A la Liga la utilizaron. Le vieron la carita de borrego a la Liga Deportiva Alajuelense. Pensaba la Liga que Faitelson le estaba ayudando, y en realidad, Faitelson estaba utilizando a la Liga para ayudar al América. Porque, por supuesto, la estrategia era o sacar a León o sacar a Pachuca, pero el único que podía hacer la denuncia era la Liga”, afirmó Josué Quesada.

Después de mostrar ese corto del comunicador tico, David Faitelson aparece de nuevo en su video, dando su verdad después de esa teoría que evidentemente lo molestó.

“¿Qué opinan? Ahora resulta que yo trabajo de encubierto para que el América vaya al Mundial de Clubes... ¿Qué están pensando, Dios mío? Yo lo único que he alabado... Yo no soy aficionado ni de la Liga Deportiva Alajuelense, ni del Herediano, ni tampoco del Saprissa.

”Lo único que estoy alabando es que un equipo costarricense se haya atrevido a denunciar ante las autoridades, la FIFA y luego el TAS, un hecho ilegal que es parte del fútbol mexicano, que es la multipropiedad”, destacó David Faitelson.

LEA MÁS: ‘¡Qué asco!’: La reacción de Erick Lonis ante la polémica del Mundial de Clubes 2025

Seguidamente, subrayó que hace algunos años, recuerda haber viajado a una entrevista con Joseph Blatter, el poco célebre expresidente de la FIFA, donde le preguntó: ¿Qué opina de la multipropiedad en el fútbol mexicano?

Y Blatter contestó: “Pues, mire, nadie se ha quejado...”.

“¡Claro que nadie se había quejado! En México conspiran y están confabulados para no quejarse, para mantener ese tipo de situaciones anómalas en el fútbol mexicano. Tuvo que ser un equipo de Costa Rica el primero en quejarse. Por eso yo soy, y me he puesto la camiseta de la Liga Deportiva Alajuelense, porque fue el equipo que levantó la mano para reclamar.

LEA MÁS: ¿Por qué Alajuelense no tiene perdida la batalla por el Mundial de Clubes como muchos creen?

”Por lo demás, a mí me importa un cacahuate si va el Saprissa, el Herediano, el América, el León o Los Ángeles. ¡A mí qué me importa eso! ¡Dios mío, Díos mío! Hasta dónde llega la conspiración en este negocio”, concluyó David Faitelson.

Más allá de las teorías, lo cierto hasta hoy es que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) celebrará la audiencia el 23 de abril en Madrid, debido a la demanda interpuesta por Liga Deportiva Alajuelense en contra de la FIFA, Pachuca y León, por la multipropiedad de esos clubes mexicanos.

Además, en ese arbitraje, la Liga solicita que se le otorgue lo que considera su derecho de participar en el Mundial de Clubes 2025.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.