Miguel ‘Piojo’ Herrera sorprende en Costa Rica y en México con su ‘sentencia’ sobre el Mundial de Clubes

Del Mundial de Clubes 2025 se habla en Costa Rica, en México y en diferentes partes del planeta, desatando una gran expectativa sobre cómo se resolverá un conflicto propiciado por la multipropiedad — prohibida en el propio Estatuto de la FIFA desde 2008 —, y por la decisión enérgica de Liga Deportiva Alajuelense de denunciar la situación y pelear por lo que considera su derecho de participar en la competición.

¿Qué tiene que ver Miguel ‘Piojo’ Herrera en esto? Al ser un hombre de fútbol, al director técnico de la Selección de Costa Rica le preguntaron en el programa 120 Minutos de Monumental qué pensaba sobre el Mundial de Clubes.

Lo primero que dijo el Piojo Herrera es que sin duda alguna, la falla es de la parte de México por la multipropiedad, pero también señaló que desafortunadamente cree que FIFA lo hizo mal, porque puso el reglamento después de ya estar los calificados.

“Creo que sin duda alguna, León y no tengo nada que ver con León ni con nadie, ni me beneficia quién vaya al Mundial de Clubes, a mí lo que me interesa es estar en la otra parte, en la Copa de Oro, que se van a jugar en el mismo momento. León se lo ganó en la cancha, esperemos que el TAS defina por León y después definan ya realmente qué va a pasar con la multipropiedad en México.

”Hoy en día lo que ha hecho el equipo de Costa Rica, la Liga, ha intentado buscar meterse por esa circunstancia del reglamento que se puso después de la competencia, pero esperemos qué resolución da el TAS, y de ahí, qué resolución toma la FIFA, porque son dos resoluciones distintas”, afirmó Miguel Herrera.

También manifestó que ese problema de la multipropiedad en el fútbol mexicano sí es algo a lo que le han puesto atención, pero que lo han ido dejando.

“Ahora que FIFA ya les puso un hasta aquí, van a tener que tomar decisiones en México, porque la multipropiedad en diferentes ligas no hay tanto problema, pero dentro de una liga, como pasa en México es lo que le está brincando”, citó.

Liga Deportiva Alajuelense se concentra en lo suyo dentro de la cancha, mientras que el club espera con ansias la audiencia del 23 de abril ante el TAS. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El Piojo también indicó que para la FIFA, esa opción de un repechaje entre América y LAFC representaría una gran taquilla, porque se convertiría en un partido muy atractivo.

“Yo espero que el TAS sea muy congruente con lo que mal actuó la FIFA, porque se equivocó: puso el reglamento mucho después de que haya terminado la eliminatoria y que estaban todos los calificados. Y decida por León, porque al final de cuentas se lo ganó en la cancha”, insistió el seleccionador de Costa Rica.

