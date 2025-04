Jugadores de Alajuelense contradicen a Andrés Guardado, James Rodríguez y otros por Mundial de Clubes

Antes del partido de Liga Deportiva Alajuelense de visita contra Pérez Zeledón, los jugadores rojinegros hablaron del Mundial de Clubes 2025 y lo acontencido en las últimas horas alrededor de este “pleito” que empezará a esclarecerse a partir del 23 de abril, cuando sea la audiencia ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). Y contradicen lo dicho por Andrés Guardado, James Rodríguez y otros integrantes del Club León.

“Yo en lo personal me limito a lo que he leído y he escuchado sobre el reglamento y creo que reglamentariamente el equipo que tiene que ir es Alajuelense. Así que esperemos que podamos pelear ese lugar que merecemos en el Mundial de Clubes”, afirmó el defensor de la Liga, Aarón Salazar en declaraciones a FUTV.

Esa posibilidad que baraja la FIFA sobre un repechaje entre América y Los Ángeles FC para definir al reemplazo del Club León, excluido por multipropiedad, el zaguero asegura que tanto sus compañeros como él se encuentran al tanto de todo.

“Leemos, somos los primeros interesados en ir. Obviamente todos tenemos ese sueño y creo que nosotros somos los que deberíamos estar allá desde un punto de vista reglamentario. Está muy claro los equipos que deberían ir por país y esperamos que FIFA haga lo correcto”, destacó.

Sobre los dardos de Andrés Guardado, James Rodríguez y otros integrantes del Club León, el defensor de la Liga dijo que cada quien está para defender lo suyo.

“Yo lo que creo que es que si nosotros estamos en ese lugar del ranquin, es porque lo hemos ganado en la cancha. Yo no estaba, pero el equipo quedó bicampeón de Centroamérica y eso se ganó en la cancha, no se ganó sobre la mesa y no se puede desmeritar el trabajo hecho por la Liga en los últimos años para ganarse ese cupo ahí”, afirmó Aarón Salazar.

Mientras que Carlos Martínez también mencionó que desde un inicio ellos están enterados de todo.

“Sería mentirle que no hemos estado poniendo atención a eso; sabemos y confiamos en que reglamentariamente nosotros podemos estar ahí. Seguimos confiando en lo que vaya a pasar en estos próximos días”, citó el lateral derecho en la transmisión televisiva.

