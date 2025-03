Capitán de León de México arremete contra Alajuelense y la FIFA

Andrés Guardado, histórico jugador del fútbol de México y actual capitán del León de ese país, no se guardó nada para criticar a la FIFA y a Alajuelense por la situación que vive la institución: su exclusión del próximo Mundial de Clubes.

Esto ocurre luego de que la Liga hiciera un reclamo en primera instancia ante la FIFA y luego al TAS, órgano que obligó al ente rector del fútbol a pronunciarse sobre el tema. Se dictaminó que, según los reglamentos, los dos equipos de Grupo Pachuca, clasificados al mundial, no podían asistir a la cita, ya que la FIFA prohíbe la multipropiedad en el campeonato mundial.

Ante esto, Guardado, junto con otros jugadores ‘símbolos’ de la institución mexicana, hizo saber su molestia por no poder disputar el certamen.

“Los equipos que ahora levantan la mano para ir... ¿Con qué cara van? Si no pudieron en la cancha... Ellos también tuvieron la posibilidad de clasificarse a una Concachampions y ganarla... La misma oportunidad de León la tuvieron todos los demás... No la ganan y ahora levantan la mano... Eso a mí me daría vergüenza”, profundizó.

Guardado también señaló a la FIFA.

“Si alguien hizo algo mal, fue FIFA, no León. La multipropiedad existe desde hace años. El reglamento se hizo a posteriori. FIFA hizo todo mal, León fue al sorteo, Infantino te da la bienvenida, y a falta de 100 días, pues te dicen que no vas... Eso está mal”, finalizó.