David Faitelson le dice cruda verdad a Alajuelense sobre FIFA y el Mundial de Clubes 2025

David Faitelson se pronunció de nuevo sobre Liga Deportiva Alajuelense, León, Pachuca, la FIFA y el Mundial de Clubes 2025. Y le habló sin rodeos a los rojinegros para que no se hagan falsas ilusiones, pero a la vez, que no pierdan las esperanzas, porque este conflicto se resolverá según lo que determine el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), después de la audiencia del 23 de abril.

Desde un foro de Televisa, el periodista mexicano participó en el programa 120 Minutos de Monumental y en conversación con Pablo Guzmán, Carlos Serrano y Harrick McLean, recordó que desde que empezó en medios, hace poco menos de 40 años, el fútbol mexicano ya tenía un problema de multipropiedad, que se convirtió en un modo de vida y de competir.

Reiteró que aunque él trabaja en Televisa, no lo hace para América, León, ni Alajuelense; sino que lo único que hace es tratar de aplaudir que un equipo costarricense haya levantado la mano y se haya atrevido a ir primero a la FIFA, y luego al TAS, para reclamar lo que considera su derecho.

“Yo no sé si la Liga Deportiva Alajuelense merezca ir al Mundial de Clubes. Yo, a mi simple vista, la Liga no merece ir al Mundial de Clubes, de ninguna manera. No lo ha ganado en el campo de juego. ¿Cuándo fue la Liga campeona de la Concacaf? No lo fue, pero a mí no me importa un cacahuate si la Liga va o no va, con todo respeto.

”A mí lo que me importa, lo único que me importa, es que la Liga logró un gol importante a nivel del TAS. Llevó la delincuencia, bueno, suena muy fuerte, ¿no?, y muy dramático. Llevó la trampa del fútbol mexicano a otro nivel”, afirmó David Faitelson.

Santiago van der Putten y Washington Ortega se alistan para los retos venideros de Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

Recordó que México dejó de ir a Mundial en Italia 90, porque también desde Centroamérica llegó una queja de que el fútbol mexicano utilizaba actas falsas y colocaba a jugadores de más edad en selecciones con límite.

“Pareciera que la única manera en que llegara realmente esa justicia que tanto esperamos en el fútbol mexicano es a partir de una queja de un club extranjero, como lo es la Liga Deportiva Alajuelense”, citó.

Si alguien no entiende el problema, explicó que con la multipropiedad se controla un gran universo de futbolistas y se saca ventaja sobre el resto de competidores.

También indicó que el mentado partido de repechaje entre América y LAFC es una maniobra de la FIFA como solución al problema.

“Yo se los voy a decir abiertamente. La FIFA prefiere tener al América que a la Liga, que al León, que al Pachuca, que al Monterrey, que al Saprissa y cualquier otro equipo. Si la FIFA no es tonta, la FIFA va por la plata.

”Y en América significa plata porque es un equipo grande en México, grande en Estados Unidos; atrás tiene una empresa de televisión como en la que estoy en este momento. América significa más negocio. A la FIFA le encanta el negocio. Eso está claro”, comentó David Faitelson.

Pero también surge una esperanza de que haya una parte legal en el tema, con Liga Deportiva Alajuelense, que para él es el actor fundamental en ese sentido.

“La Liga fue con la FIFA y la FIFA le dijo que no. Este tema del León yo lo sabía desde finales de agosto del año pasado. Ya el León empezaba a manejarse, le habían dicho de la FIFA que había un equipo costarricense que se estaba quejando de la situación, que era Alajuelense.

”Y el León habló con FIFA y FIFA dijo tranquilo, vamos a dejar que pase el tiempo, a esos ticos yo les voy a dar, como decimos en México, atole con el dedo; vamos a decirles que sí, que sí, que está muy bien, que esto, que lo otro, y no va a pasar absolutamente nada”, contó.

El TAS será determinante

Dijo que el tiempo corría y en efecto, no ocurría nada; mientras que la FIFA estaba confabulada con el León porque siempre permitía la multipropiedad.

“Y resulta que la Liga, después de ir con FIFA y que le dijeran que no, va con el TAS. Y la FIFA le tiene tanto miedo al Departamento de Justicia de Estados Unidos, que desmembró toda la basura que había ahí con Joseph Blatter y demás, le tiene tanto miedo a esa justicia, como a la justicia de los abogados del TAS”, indicó.

Comentó que esos jueces del TAS son fríos, honestos y la FIFA se preocupó, porque el asunto le estallaría antes del Mundial, previendo que le darían la razón a Alajuelense. Y que si eso pasaba, el ente rector del fútbol quedaría como que solapó o escondió una ilegalidad para llevar a León.

“La FIFA dijo: ‘Me lavo las manos, este asunto es una papa caliente para mí, se la tiro al TAS y que el TAS resuelva’. Entonces, el tema ha llegado hasta esta complicación”, subrayó.

David Faitelson le tiró nuevamente a la FIFA ante la posibilidad de que se haga un partido para escoger al sustituto del Léon en el Mundial de Clubes. Captura de pantalla. (Captura de pantalla./Captura de pantalla.)

Dijo que la FIFA lo que hizo fue filtrar, vía algunas agencias europeas, la posibilidad de un partido entre el LAFC y el América, que se lo sacó de la manga.

“Me parece una bajeza, una tontería, porque el América no se lo ganó en la cancha y por eso no puede ir. Y LAFC tampoco. Entonces, lo filtró la FIFA a ver cómo era la reacción, por si el TAS ratifica que León no puede ir al Mundial de clubes”, citó.

Con eso, también envió un mensaje a la Liga, advirtiendo algo que se sabe de antemano y es que la FIFA está pensando en todos, menos en los rojinegros.

“La FIFA no quiere que la Liga Deportiva Alajuelense vaya, no va a ir al Mundial de Clubes, se los digo de una vez, no va a ir al Mundial de Clubes; a menos de que el TAS (diga lo contrario)”, recalcó.

Sin embargo, David Faitelson insistió en que agradece la valentía del equipo costarricense, al denunciar algo que nadie en México se había atrevido.

