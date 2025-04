La postura de Saprissa sobre la batalla legal de Alajuelense por el Mundial de Clubes

Joseph Joseph está convencido de que hubiese sido una irresponsabilidad si Liga Deportiva Alajuelense no entablaba las acciones pertinentes en la lucha por el Mundial de Clubes. Juan Carlos Rojas prefirió no opinar.

Liga Deportiva Alajuelense libra toda una batalla por el Mundial de Clubes 2025 y en el partido legal le metió un primer gol a la FIFA, forzando al ente rector del fútbol a tomar cartas en el asunto y excluir al Club León de la competencia que empezará en junio.

A esta historia todavía le falta el capítulo más importante y es conocer qué resolverá el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), recordando que a inicios de este año, Alajuelense tomó la medida extrema de demandar a la FIFA ante ese órgano internacional por no dar respuesta a sus reclamos.

Los rojinegros denunciaron que la FIFA incumplía su propio reglamento del Mundial de Clubes que prohíbe la multipropiedad entre los participantes y esa normativa no se aplicaba a la realidad.

Entre los clasificados tenía a León y Pachuca, con nexos entre sí, a través de Grupo Pachuca.

Ante esa situación, que no se permite en ese reglamento, ni en el mismo Estatuto de la FIFA, los rojinegros reclaman su derecho de participar en el torneo.

Su alegato se centra en que Alajuelense figura como el primer equipo no mexicano y no estadounidense que aparece en el ranquin de Concacaf elaborado por la propia FIFA para el Mundial de Clubes, comprendido entre 2021 y 2024.

¿Qué dicen en Saprissa sobre esa disputa legal de la Liga? El presidente morado, Juan Carlos Rojas, expresó en Columbia antes del partido del domingo pasado —en el que los morados derrotaron a Herediano—, que ese es un tema que le corresponde a Alajuelense.

“Yo no tengo ningún tipo de detalle para saber si esto tiene cabida o no, porque no es algo que haya analizado, así que no me voy a referir a eso”, afirmó Juan Carlos Rojas.

Joseph Joseph habla sobre el reclamo de Alajuelense por el Mundial de Clubes

