El renacer de Santiago van der Putten en Alajuelense

Santiago van der Putten lo tenía claro, pero recién terminó de comprender que todo siempre pasa por algo, incluso esa grave lesión que cambió sus planes. Hoy entiende que lo ocurrido lo hizo más fuerte.

La infaltable pregunta: ¿Por qué a mí? El dolor, el sufrimiento y la frustración de sentir que todo se derrumbó son cosa del pasado para el defensor de Liga Deportiva Alajuelense.

El futbolista de 20 años no pudo contener las lágrimas una vez que acabó el partido en el que los rojinegros derrotaron a Pérez Zeledón. Y no era para menos.

A pesar de que se expresa muy bien, a Santiago van der Putten le cuesta describir la explosión de emociones de esa noche que tanto soñó.

LEA MÁS: Así vio Alexandre Guimaraes el estreno de Santiago van der Putten

No era la primera vez que jugaba tras la lesión, porque ya lo había hecho con el equipo U-21 de la Liga. Tampoco fue su debut en la máxima categoría, porque eso ocurrió tiempo atrás.

Pero fue su retorno al primer equipo rojinegro, cumpliendo el sueño de jugar en el Estadio Alejandro Morera Soto, ante la afición.

“Al llegar al camerino se me salieron las lágrimas pensando en los días que no me quería levantar cuando estaba lesionado, en los diez meses que me costaron tanto, pero estoy muy agradecido con toda la institución que en todo momento me ha dado aliento y confianza para que cuando volviera esta oportunidad, lo hiciera de la mejor manera”, expresó Santiago van der Putten.

LEA MÁS: Wálter Ramírez: Videollamada entre lágrimas de un cachorro de Alajuelense para dar noticia a su familia

De una vez quiso evitar malos entendidos y destacó que es muy humilde, porque es el primero en saber que apenas fue un partido, que no ha ganado nada y que debe trabajar más duro para ganarse el privilegio de contabilizar más minutos con la Liga.

Santiago van der Putten volvió a jugar con el primer equipo de Liga Deportiva Alajuelense el 10 de agosto. Nunca había actuado con la plana mayor rojinegra en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Sin embargo, para él, el 10 de agosto de 2024 quedará enmarcado como una fecha inolvidable, después de tantas cosas, de tristezas y alegrías.

Fue el 19 de agosto de 2022 cuando Alajuelense anunció que Santiago van der Putten se marchaba cedido a préstamo por un año al equipo U-20 del Real Betis, con opción de compra.

El 20 de mayo de 2023, el zaguero se dio el lujo de anotarle al Real Madrid en la final de la Copa de Campeones Juveniles, y todo hacía indicar que su destino era continuar en Europa.

Unos días después, el 23 de junio de 2023, pasó lo inesperado. Santiago van der Putten sufrió una lesión grave con la Selección Sub-23 de Costa Rica, al romperse el ligamento cruzado de la rodilla izquierda.

LEA MÁS: Partido pospuesto entre Alajuelense y Guanacasteca por razón de peso ya tiene fecha y hora

No le gusta recordar ese día, pero tampoco puede olvidarlo. Eso sí, ahora puede hablar de lo que pasó sin afectarse tanto.

“Estaba a punto de que se concretara la renovación de un año más con el Betis. Me costó mucho aceptarlo por el momento, lo que pasó, la oportunidad que tenía, la oportunidad que perdí, pero entendí que se me abrían muchas otras puertas. Siempre había querido jugar en Alajuelense; me fui con un solo partido. Me ilusiona jugar en el Morera Soto y quiero ganar el título”, expresó.

Santiago van der Putten: ‘Me parece mentira’

Ya tuvo la experiencia de saltar a la gramilla híbrida de la ‘Catedral’, jugar por primera vez ahí con el equipo mayor, y está contento porque lo hizo bien.

“Recibí apoyo de parte de todos, inclusive me parece mentira. Me dijeron que jugaría y en esa noche previa me senté a pensar en los momentos malos, en los que no sabía si seguir o no, cuando me dolía la rodilla, cuando estaba recién operado y me costaba mucho entender por qué me estaban pasando las cosas”.

Santiago van der Putten volvió a sonreír en Liga Deportiva Alajuelense.

Cuando pasó todo, él se encontraba en la prelista de la Copa Oro, pero sufrió la lesión y comprendió que en un instante todo puede cambiar.

“Son puertas que hasta cierto punto quedaron abiertas. Ahora lo que más me motiva es que hace poco se dio mi renovación en la Liga. Estoy enfocado en el torneo, en hacerlo bien y que eventualmente, al hacerlo bien, se puedan abrir puertas en Europa”.

— ¿Aparte del Betis, qué otro equipo estaba interesado en sus servicios?

— Lo voy a decir porque ya lo había manifestado Agustín Lleida: era muy posible que se diera la oportunidad de ir al Real Oviedo. Yo no me meto mucho en eso; mi papá, mi mamá y mi representante son los que manejan todo eso.

— Le había hecho un gol al Real Madrid. ¿Qué significó eso en su momento?

— Fue muchísima ilusión, mucho honor, más en el momento en el que era, el último partido de ese año, que fue un año muy complicado, el primero viviendo fuera.

”Fue muchísima euforia, muchísima felicidad. Después de ver a Keylor Navas allá, todos soñamos con jugar ahí, o en contra del Real Madrid, y fue de muchísima ilusión”.

— ¿Qué pensó con esa lesión tan seria que acarreaba muchos meses de recuperación?

— El primer momento fue de preguntarme por qué, por qué me pasa a mí, por qué en ese momento. De inmediato le di vuelta al asunto e intenté tomarlo como un reto, como una oportunidad de crecimiento, de madurez, de poder aprender y crecer en muchas cosas que no había tenido tiempo para eso.

”De verdad, saqué tiempo para mí, para mi salud mental, mi salud física y para enfocarme en cosas para las que no había tenido tiempo.

”Inclusive, en el momento en que se dio la lesión, don Joseph me llamó, me dio el apoyo completo y me dijo que la Liga me estaba esperando para hacer toda la recuperación. Eso me dio muchísima confianza y tranquilidad para saber que estaba en las mejores manos”.

— ¿Cómo fue ese diálogo?

— Yo soy jugador de Liga Deportiva Alajuelense y estaba esa oportunidad. Don Joseph Joseph de una vez me llamó, me dijo que estuviera tranquilo, que ellos se harían cargo de todo.

”Hablé con todo el cuerpo médico y desde el día uno que llegué al CAR, que fueron dos semanas antes de la cirugía, ya lesionado, empezamos. Hicimos el plan todos juntos, el doctor y los fisioterapeutas, y todos dijimos que iba a volver mejor. Y así ha sido”.

Santiago van der Putten y Rónald Matarrita fueron los encargados de modelar la camisa verde de Liga Deportiva Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados)

— ¿Qué fue lo más difícil?

— Fueron meses muy duros, muy complicados, días buenos y días malos. Días en los que no quería entrenar, días en los que no me quería levantar de mi cama, y días en los que estaba lleno de ilusión y de motivación para volver y hacer las cosas bien. Ahorita vengo con muchísima más hambre y ambición para hacer las cosas bien.

— Siente presión al ver que desde hace tiempo se espera mucho de usted?

— Me llena de honor, de ilusión, me enorgullece, pero también me crea esa espinita. No voy a decir que presión, porque la presión para mí es un privilegio y es algo de lo que tengo que disfrutar.

”Me llena de orgullo pensar que la gente espera cosas de mí, pero lo más importante es que yo tengo que estar tranquilo, hacer las cosas bien, y yo soy quien soy en la cancha.

”Disfruto del día a día y me puedo seguir potenciando, subiendo, para la Selección Nacional, que es mi sueño, como lo es regresar a Europa, quedar campeón en Costa Rica con Alajuelense y jugar en el Morera. Tengo que trabajar para ir poco a poco logrando esas metas y que se den cosas que tanto sueño desde pequeño”.

— ¿Qué le ha dicho Alexandre Guimaraes para poder tener más participación?

— Es un excelente entrenador, tiene muchísima comunicación con todos, igual que Juliano Fontana, Martinho do Prado y Bryan Ruiz. Los cuatro del cuerpo técnico tienen una buena comunicación con nosotros, los jóvenes, porque es una posición complicada, en defensa.

”Él me ha dicho que esté tranquilo, que mientras yo haga las cosas bien en el día a día y esté preparado, todo saldrá bien. Que cuando me toque bajar a la U-21, lo haga bien y que la oportunidad llegará. Y que cuando pase, la aproveche, porque ahí me iré ganando más minutos”.

— ¿Cómo fue ese primer contacto con el balón, cuando pudo jugar de nuevo después de tantos meses?

— Fue en un partido contra San Carlos en el CAR, y recuerdo que el equipo de la Primera División estaba concentrado y todos salieron a ver el partido y aplaudieron cuando yo entré.

”Fue como quitarme un peso de encima, pero también fue reencontrarme con la bola, con lo que más me gusta, y reencontrarme conmigo mismo. Fue decirme a mí mismo: ‘Estoy de vuelta, ahora a regresar a donde estuve y a lograr más’. En eso estoy, con mucha ilusión”.

— ¿Hay cierto temor en ese primer partido después de una lesión tan seria?

— Yo creo que cuando uno entra a la cancha y la bola rueda, la adrenalina ya toma el control, entonces ya el miedo no pasa. Más bien, si uno está con miedo, hay más riesgo de lesión porque se entra más duro.

”El miedo quizás sí estuvo antes, me costó dormir la noche anterior porque estaba con mucha ansiedad, pero era más emoción que cualquier cosa”.

— Ante la lesión de Fernando Piñar, la Liga decide darle oportunidad a Deylan Paz y a Emanuel Salazar. ¿Qué puede contar sobre ellos?

— Son dos excelentes jugadores que compiten en el día a día de una manera muy sana; son excelentes profesionales, excelentes personas, compañeros que nada más tienen hambre y ambición de surgir, de hacer las cosas bien, de aprender. Es una lástima la lesión de Fernando Piñar, que también es joven y es un excelente jugador y buena persona.

”A todos los del CAR que estamos abajo empujando nos llena de ilusión que nos estén tomando en cuenta, que nos ven y que de verdad hay una posibilidad para que nosotros tomemos protagonismo en el primer equipo, que es el sueño de todos.

”Nosotros estamos ahí en el CAR, en la ‘Casa Don Pedro’, y soñamos todos los días con ser esos futbolistas que jueguen el domingo en el Morera”.

Santiago van der Putten empezó a entrenar con Liga Deportiva Alajuelense hace unos meses, pero volvió a hacer fútbol con el equipo U-21. El 10 de agosto jugó por primera vez en el Morera Soto. Fue su primera convocatoria con Alexandre Guimaraes. (Prensa Alajuelense)

— Se presenta una situación curiosa, porque la gente siempre está pendiente de los refuerzos, piden que se hagan contrataciones, pero también quieren oportunidad para los jóvenes. ¿Usted qué piensa de eso?

— Yo entiendo a la gente y también, hasta cierto punto, la Liga lo ha manejado muy bien, porque no nos da esa responsabilidad completa, que es muy grande asumir hasta cierto punto con nuestra edad, pero nos llena de ilusión.

”Los fichajes que llegan nos enseñan muchísimo; es una excelente competencia sana la que nos dan. En mi caso, Manjrekar James y Alexis Gamboa me dan muchísimos consejos, y el mismo Guillermo Villalobos. Me llevo muy bien con ellos, y es ese balance, que somos de cantera pujando y con ilusión, y que los que llegan de afuera nos llenan de aprendizaje”.

— Usted siempre ha sido un chiquillo líder en el equipo. ¿Esa es su personalidad o es una cualidad que se ha ido trabajando?

— Yo creo que es un poco mi personalidad y mi manera de ser. Yo soy respetuoso con todos, pero al mismo tiempo tengo una excelente relación con figuras como Bryan Ruiz. Es mi manera de ser, que no la escondo tampoco; es parte de mi esencia y me ha ayudado a estar donde estoy, a ser quien soy. Es algo que no voy a cambiar.

Robert van der Putten abrazó a su hijo Santiago van der Putten tras su debut en Primera División con Liga Deportiva Alajuelense, el 16 de mayo de 2022 en Guápiles, contra Santos (Cortesía Robert van der Putten)

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. Además, si quiere recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico, puede registrarse aquí.