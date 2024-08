La razón por la que el partido entre Alajuelense y Guanacasteca queda pospuesto

Aquella alerta que Liga Deportiva Alajuelense le giró a Concacaf al percatarse de un problema que existía con su calendario original para la Copa Centroamericana de Concacaf no era el único inconveniente, solo que en Guanacasteca no lo visualizaron tan pronto.

Ese es el motivo por el que el partido entre rojinegros y nicoyanos, correspondiente a la sexta fecha del Torneo de Apertura 2024, no se podrá realizar el próximo fin de semana.

Todo obedece a una situación reglamentaria, pues para partidos internacionales, Concacaf establece que deben existir 72 horas de diferencia entre juego y juego. Para ese duelo, no existe manera de programarlo y el Comité de Competición deberá buscarle un espacio.

El inconveniente que había con la primera visita de la Liga a El Salvador sí se solventó, porque el cuadro rojinegro detectó casi de inmediato la problemática en su calendario, y tras avisar a Concacaf, la Confederación hizo una modificación.

Con eso, el partido contra el Firpo no fue el 6 de agosto como estaba contemplado en el itinerario original, sino que lo pospuso un día. Así se resolvió eso.

Pero ahora surge otra situación. Esta semana es libre para Alajuelense en cuanto a partidos de la Copa Centroamericana se refiere; pero Guanacasteca viajará a Guatemala para jugar el jueves 15 de agosto contra Municipal en el Estadio Pensativo, a las 8 p. m.

Posiblemente, en el equipo de Mauricio Soria no se contempló que al regresar a territorio nacional, la agenda local establece la visita a un Alajuelense que tiene que viajar a más tardar el domingo, porque el martes 20 de agosto visitará al Alianza de El Salvador, en el Estadio Cuscatlán.

El artículo 12 del Reglamento de la Copa Centroamericana de Concacaf se refiere al formato y estructura de la competencia y ahí se señala que “los clubes deben asegurar que el calendario de su liga no se superponga con las fechas y horas determinadas y aprobadas por la Confederación”.

Con el partido de Guanacasteca el jueves en suelo chapín y con el duelo de la Liga en territorio salvadoreño el martes 20, el pulso particular entre ellos deberá esperar y se jugará en una fecha por definir.

Alajuelense agradece la pausa en su trajín

“Ahora tenemos esta pausa, porque volveremos a jugar de este martes en ocho (20 de agosto) y eso nos va a ayudar mucho para no solo recuperar, que veníamos de una seguidilla importante de juegos, sino para que el profesor Martinho do Prado (preparador físico) pueda dar una dosis más de un trabajo de fuerza que por la continuidad de los juegos, no lo habíamos podido hacer”, expresó Alexandre Guimaraes.

Celso Borges aseguró que la pausa les cae muy bien para entrenar, porque aunque es bonito estar jugando y a él en lo particular le agradan las semanas cortas con seguidilla de juegos, las semanas largas son necesarias en un equipo.

“El hecho de poder tener una semanita para entrenar algunas cosas que tal vez no hemos hecho tan bien, es bueno”, destacó Celso Borges.

Mientras que el delantero Alberto Toril dijo: “Es un descanso merecido y necesitado, porque llevamos muchos partidos seguidos jugando miércoles - domingo. Nos vendrá bien para descansar, para estar pilas y volver más fuertes.

Acababa de convertir su primer gol en el Estadio Alejandro Morera Soto y confesó que le gustó, pero más que la precisión que demostró en esa volea, resaltó algo: “Aarón Suárez me ha dado un pase espectacular, la he enganchado bien de primera y desde eso sabía que iba para dentro”.

Por los momentos de los equipos, el respiro en campeonato nacional es importante.

Guanacasteca viene de una difícil derrota en su casa contra Cartaginés (1-3) y esta semana por primera vez saldrá del país para jugar en el extranjero; mientras que Alajuelense tratará de aprovechar el tiempo que no ha tenido entre partido y partido para implementar algunos ajustes.

