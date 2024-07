Concacaf acata alerta de Alajuelense y realiza un ajuste

Liga Deportiva Alajuelense tomó nota del empate contra Santa Ana y pasa la página de un mal partido para enfocarse en la Copa Centroamericana de Concacaf, torneo al que llega como campeón defensor.

El estreno de los rojinegros en la competición regional será este jueves 1.° de agosto, a las 6 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto contra Marathón de Honduras.

Después de eso, los rojinegros visitarán el domingo 4 de agosto a Cartaginés y volarán a El Salvador para jugar a domicilio contra Luis Ángel Firpo.

Sin embargo, hay un ajuste: el partido de los manudos no será el martes 6 de agosto, como se había establecido en el calendario original.

Todo se debe a que en la Liga fusionaron los partidos en un solo cronograma: Recopa, Apertura 2024, Copa Centroamericana de Concacaf y la previsión del Torneo de Copa.

Al estudiarlo con atención, detectaron un inconveniente, tomando en cuenta que desde este campeonato nacional entró en vigencia una modificación en el Reglamento de Competición.

Desde este torneo, los partidos de la fase regular y semifinales se deben jugar con una fase intermedia de 60 horas entre uno y otro, dejando atrás el margen que imperó en los últimos torneos, de 48 horas para programar juegos. Esto se hizo por la previsión de la llegada del VAR.

Además, cuando los clubes participan en torneos internacionales avalados, la programación entre partidos procederá únicamente si han transcurrido al menos 72 horas desde el momento en que inició el juego en el extranjero y la hora en que se realizará la programación para el partido del torneo local.

El secretario técnico de la Liga, Víctor Reyes, había comentado que desde hace más de un mes la Liga detectó esa situación y giró la alerta a Concacaf para que hicieran el ajuste respectivo.

Si los manudos jugaban el jueves contra Marathón, como pasará, y el sábado o domingo frente al Cartaginés, para el partido contra Luis Ángel Firpo en El Salvador no se cumplirían los requisitos de 60 y 72 horas respectivamente.

Liga Deportiva Alajuelense es el campeón defensor de la Copa Centroamericana de Concacaf. (Rafael Pacheco Granados)

El problema tenía dos soluciones prácticas. Una era adelantar el estreno en el Morera Soto contra Marathón, pero la decisión fue la otra alternativa: retrasar un día el partido del equipo de Alexandre Guimaraes en El Salvador frente a Luis Ángel Firpo. Es decir, el juego en territorio cuscatleco se realizará a las 6 p. m., pero el 7 de agosto.

Calendario de Alajuelense en la Copa Centroamericana

Grupo B

Jueves 1.° de agosto: Alajuelense vs. Marathón, 6 p. m., Estadio Alejandro Morera Soto.

Miércoles 7 de agosto: Luis Ángel Firpo vs. Alajuelense, 6 p. m., Estadio Jorge “Mágico” González.

Martes 20 de agosto: Alianza vs. Alajuelense, 8 p. m., Estadio Cuscatlán.

Martes 27 de agosto: Alajuelense vs. Comunicaciones, 8 p. m., Estadio Alejandro Morera Soto.

¿Cuándo se juega la Copa Centroamericana de Concacaf?

La Copa Centroamericana de Concacaf 2024 comenzará con la fase de grupos el 30 de julio y culminará con el partido de vuelta de la final en diciembre. Aquí están las fechas por fase:

Fase de grupos: 30 de julio al 29 de agosto.

Cuartos de final: 24 de septiembre al 1.° de octubre.

Semifinales y Play-In: 29 de octubre al 5 de noviembre.

Finales: 26 de noviembre al 3 de diciembre.

¿Quiénes compiten en la Copa Centroamericana de Concacaf?

Grupo A: Herediano, Motagua, Tauro, San Francisco y Diriangén.

Grupo B: Alajuelense, Comunicaciones, Marathón, Alianza y Luis Ángel Firpo.

Grupo C: Olimpia, Antigua, CA Independiente, Águila y Port Layola.

Grupo D: Deportivo Saprissa, Municipal, Guanacasteca, Real Estelí FC y Managua FC.

Los ganadores de grupo y los segundos lugares se clasificarán del 1 al 4 y del 5 al 8, respectivamente. El ganador de grupo mejor clasificado jugará contra el segundo lugar peor clasificado (1 vs 8, 2 vs 7, 3 vs 6 y 4 vs 5) y los cuatro clubes mejor clasificados albergarán los partidos de vuelta.

Para los partidos de semifinales y Play-In, los emparejamientos se determinarán según el cuadro de la competencia. El club mejor clasificado en cada emparejamiento según la tabla de la competencia albergará los partidos de vuelta.

Los cuatro clubes que lleguen a las semifinales se clasificarán automáticamente para la Copa de Campeones de Concacaf 2025. Los dos lugares restantes se disputarán entre los cuatro equipos eliminados en los cuartos de final.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. Además, si quiere recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico, puede registrarse aquí.