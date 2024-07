Alexandre Guimaraes, técnico de Alajuelense: ‘La afición tiene toda la razón en salir molesta’

Ese empate 1-1 entre Liga Deportiva Alajuelense y Santa Ana no gustó a los aficionados rojinegros, ni a Alexandre Guimaraes. El técnico manudo fue claro y directo una vez que acabó el juego en el Estadio Alejandro Morera Soto, al afirmar: “La afición tiene toda la razón de salir molesta”.

El entrenador de Alajuelense explicó que si analiza lo que pasó en los dos partidos oficiales anteriores, en la Recopa y en los tres fogueos, lo que sucedido en el complemento fueron “los 45 minutos más deficientes que hemos hecho hasta ahora”.

- ¿Las rotaciones se hacen por algo subjetivo o hay algún parámetro?

- Subjetivo aquí no hay nada, tenemos los datos que nos hacían y nos indicaban que teníamos que hacer algunos movimientos, pero acá nada se hace de puro arranque. Todo tiene una razón y una razón fundamentada científica. Por ese lado, nosotros tomamos la decisión de hacer las modificaciones basados en las respuestas de algunos jugadores después del enorme esfuerzo que se hizo en Liberia, sabiendo que jugaremos jueves y domingo.

- ¿Cuál es su análisis del trabajo de Rónald Matarrita?

Nosotros habíamos hablado con él sabiendo que más o menos a partir de la fecha podría empezar a tener minutos. Tuvo los minutos que nosotros más o menos teníamos pensado que podía jugar y mientras lo hizo, lo hizo bastante bien. Eso es una buena noticia, sobre todo que tenía que suplantar a Ian Lawrece que había tenido tres partidos muy buenos anteriores y había que dosificar a Ian también de acuerdo a los datos que tenemos. Por suerte a Rónald le fue bien individualmente y ya iremos viendo cómo siguen los minutos para él.

- ¿Va a ser difícil que la Liga pueda mantener el ritmo alto en todo el partido por la cantidad de juegos?

- Sí, sobre todo que nosotros no pudimos lograr esta vez defendernos más con la posesión de pelota. Eso hizo que tuviéramos que hacer un gasto físico que no era lo que pensábamos que teníamos que hacer. De ahí, también los movimientos que efectuamos para intentar tener más control en ese aspecto del juego.

- ¿Qué dejó de hacer el equipo en el segundo tiempo, cuando se le notó el bajonazo?

- No pudimos atacar por los espacios de la cancha que pensamos que se nos iban a abrir producto de haber terminado el primer tiempo con una ventaja. Insisto, perdíamos la pelota muy rápido y eso nos daba continuidad para atacar y entonces teníamos que correr para atrás y eso siempre es más complicado.

- ¿Cómo trabaja para formar un once y formar equipo?

- Lo que estamos pretendiendo hacer ha sido evidente en tres partidos y medio, por qué hablo de medio, porque en la segunda parte de este domingo está clarísimo que no pudimos desplegar lo de estos tres partidos y medio anteriores. La línea de lo que queremos es esa, obviando el segundo tiempo, en el que no tuvimos control y que el rival aprovechó para intentar nivelar el juego como lo nivelaron y a nosotros nos costó entrar en el partido ante esa situación. La línea es la que es y la que hemos hecho hasta ahora.

- ¿Cuándo cree que puede darse la idea fuerte y sólida?

- Falta rodar más partidos. Repito, tuvimos los segundos 45 minutos que definitivamente en nuestra cancha, con mucha más razón, no podemos estar tan ‘desnorteados’. Digamos que dentro de estos partidos oficiales y los de pretemporada, esos segundos 45 minutos fueron los 45 más deficientes que hemos hecho hasta ahora.

- ¿Qué le dice a la afición que salió molesta, gritando y silbando?

- La afición tiene toda la razón en salir molesta, está claro que el rendimiento de nosotros hoy, sobre todo en la segunda parte, no fue el rendimiento que todos esperamos que el equipo pueda dar. Nosotros jugamos para ellos y ellos tienen absolutamente toda la libertad de expresarse ante la adversidad como lo hicieron y nosotros los entendemos totalmente y el grupo por supuesto está comprometido a no repetir una segunda parte como la que tuvimos.

- Alajuelense ha recibido gol en todos los partidos. ¿Tiene la razón de eso?

- Me inquieta más tener las oportunidades que hemos tenido, sobre todo hoy. En los otros partidos nosotros fuimos bastante eficaces. Hoy no fuimos eficaces, porque tuvimos muchas oportunidades para liquidar el juego y al no poder liquidar el juego con las oportunidades que nosotros creamos, claro, jugás al límite, como pasó esta vez.