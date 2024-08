Alexandre Guimaraes sobre error de Leonel Moreira: ‘Él nos ha salvado más veces de lo que ocurrió en este partido’

- ¿Qué le deja la victoria ante Pérez Zeledón? Copiado!

- Sobre todo, la convicción de que hicimos un esfuerzo fuerte. Siento que controlamos bien las bandas e hicimos los goles necesarios para ganar.

- ¿Rotará su equipo en las próximas fechas? Copiado!

- Nosotros vamos viendo los datos, que nos arrojan que podríamos repetir prácticamente el equipo de San Salvador. Ahora, lo importante era ganar, y se ganó. Sumamos minutos con jóvenes y asentamos una idea de juego que, cuando la podemos ejecutar, el equipo descansa más. Una vez más, después de 60 minutos con un tipo de juego, el equipo pudo adaptarse a otro tipo de juego, seguir produciendo opciones de gol y dando circulación a la pelota. La rotación dependerá de los datos y de la experiencia.

- ¿Cómo va a tratar el error de Leonel Moreira? Copiado!

- El mismo jugador reconoce la situación, pero tal como digo siempre, hay errores. Sin embargo, el equipo tenía una ventaja, por lo que el error pasa a segundo plano. El jugador reconoce que esta situación no es lo habitual en su rendimiento, pero sigue intacta la confianza. Ya nos tocará conversar un poco con él el martes, pero todo pasa, y esto es solo un juego. Él nos ha salvado más veces de lo que ocurrió en este partido.

- ¿Se sintió cómodo con Iago Falque y Aarón Suárez juntos en la cancha? Copiado!

- Es una situación que queríamos probar. Al no tener espacios para entrenar, hay algunas situaciones que nos permiten ir viendo estas cosas. Ya los vimos en pretemporada, pero queríamos verlos en partidos oficiales. Queríamos ver a Aarón con Iago, y no perdimos profundidad, lo cual es muy importante. Anderson Canhoto tenía una molestia y aprovechamos la oportunidad.

- ¿Quién será el titular, Alberto Toril o Jonathan Moya? Copiado!

- Eso depende de los datos que tenemos, del plan físico, del rival y, sobre todo, del olfato de uno.

- ¿Cómo le cae la pausa de 10 días sin partidos? Copiado!

- Creo que, primero, esta pausa, gracias al trabajo del cuerpo técnico, la vamos a enfrentar sin tener que recuperar a nadie. Eso es vital para nosotros. Después, ya veremos en qué otros tipos de partidos hacemos dosificaciones, pero el partido fue redondo y dimos oportunidad a jóvenes. Entonces vamos bien, pero sabemos que todavía falta camino.

- ¿Cómo evalúa a Santiago Van der Putten? Copiado!

- Me pareció muy sólido. A veces, este tipo de jugadores jóvenes quieren hacer más de la cuenta para demostrar que están ahí. Él hizo un partido muy sólido, también porque Alexis Gamboa lo ayudó mucho. Las características de Santiago nos decían que estaba listo. Él ha jugado en la Sub-21 y no ha protestado. Para mí, no fue sorpresa lo que vi.