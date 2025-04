Fedefútbol castiga a Guanacasteca: le revoca la licencia y no podrá jugar más partidos

El Comité de Licencias de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) anunció la revocatoria de la Licencia de participación de la Asociación Deportiva Guanacasteca (ADG).

La Nación publicó el 25 de febrero anterior un reportaje en el que dio a conocer las negociaciones que se dieron para la llegada de un grupo de inversionistas mexicanos, quienes tomarían según un documento firmado por el propio presidente de la ADG, Jorge Arias, el control del plantel por medio de la creación de una sociedad anónima en la que la ADG formaría parte.

El artículo 18 del Reglamento de Licencias de la Fedefútbol indica que cualquier cambio de administración de un club debe ser comunicado de inmediato.

Por otra parte, el artículo 73 del Reglamento de Licencias habla de que cuando una revocatoria quede en firme, el afiiliado será descendido a la categoría inferior (en este caso Liga de Ascenso).

Ahora, los guanacastecos tendrán tres días para apelar la decisión, este plazo comenzará a contar el lunes próximo y vencería el miércoles. Una posible apelación será vista según reglamentación por el Tribunal de Apelaciones.

Los hechos

El presidente de la Asociación Deportiva Guanacasteca (ADG), Jorge Arias, firmó el 19 de setiembre de 2024 una certificación —de la cual La Nación tiene copia— en la que se comprometió con los empresarios mexicanos Leonardo Cova Escorsa y Jorge García Correa para que ellos adquieran el 55% de una nueva Sociedad Anónima que controlará al equipo pampero.

Esta información se desprende del documento, en el que además se da a conocer la conformación accionaria que tendría esta nueva figura, la cual quedaría en firme en el momento en que los compradores hagan el último pago.

El precio por la ADG

La certificación firmada en setiembre asegura que el precio pactado por la transferencia de activos de ADG a la nueva Sociedad Anónima es de $1 millón (aproximadamente ¢505 millones). La documentación indica que se debió depositar el 50% de este monto, entre el 26 y el 28 de setiembre de 2024; el restante monto se debía cancelar a más tardar el 5 de noviembre del mismo año.

No obstante, el grupo comprador tenía el derecho de integrar a una persona a la estructura de la ADG si hacía el primer pago, lo cual permitiría liderar la transición del traslado de estructuras del equipo.

Leonardo Cova fue anunciado como gerente general de los pamperos el 16 de octubre de 2024, es decir, menos de un mes después de la firma de la certificación del trato que se hizo con el presidente guanacasteco, Jorge Arias.

Contactado el 25 de febrero, el dirigente mexicano aseguró que él llegó como un empleado a la institución y que no es ningún inversionista.

“Yo firmé un contrato como trabajador de Guanacasteca (...). Es que me estás preguntando cosas que no tienen nada que ver con lo deportivo. Me estás preguntando cosas como trabajador del club y te las estoy contestando..”

-¿Usted ha hecho inversiones en el club? ¿Puso dinero?

“Alguna vez puse como ¢10.000 colones para comprar jabones para los masajes y hasta ahí. Si fuera un inversionista hay un proceso”, aseguró Cova.

La nueva composición accionaria de Guanacasteca

Según el compromiso documentado, la ADG pasaría a ser parte de una sociedad anónima deportiva, la cual tendría la siguiente composición: 55% Cova y García, 35% estaría en manos de la Asociación Deportiva Guanacasteca y un 10% la sociedad llamada DMV Events.

La presunta conexión de ADG con Santos

La Nación posee una copia de la constitución de DMV Events ante la notaria pública Ariana Sibaja López, donde aparecen Ronald Freer Jiménez (como presidente), Antonio Coreas y Luis Diego Jiménez Blanco (secretario), como los tres constituyentes de la misma.

Luis Diego Jiménez aparece como Secretario de DMV en el Registro Nacional, pero también es el fiscal de Santos del Caribe Sports Club Sociedad Anónima. Esta sociedad es la nueva administradora del Santos de Guápiles. Así lo afirmó Ronny Cortés, presidente santista en una entrevista con La Nación el viernes 21 de febrero.

Además, Freer es el gerente general de la entidad guapileña. Él le dijo a La Nación que asumió este puesto en diciembre y que no tiene ningún vínculo con la ADG o una sociedad paralela para administrar dicho equipo.

“Este documento que usted tiene no es válido, este documento nunca trascendió. ¿Qué quiero decirle? El documento era una idea de promesa o una hoja de ruta de una promesa de algo futuro que nunca terminó de nacer”, comunicó.

“El documento tenían que firmarlo todas las partes, pero hubo un señor que yo nunca conocí y nunca llegó y a partir de ahí hubo condiciones que no se cumplieron y no se procedió porque también vimos de acuerdo a Licencias que el modelo que se iba a imponer no sería válido”, agregó Freer.

La Nación tiene en su poder fotografías donde aparecen Ronald Freer, Jorge Arias, Leonardo Cova y Jorge García firmando; según una fuente involucrada en la negociación, se trató del contrato venta.