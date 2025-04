Araya Vlogs denuncia presiones de extranjeros para despedir a ticos que hablaron sobre gentrificación

El creador de contenido costarricense Araya Vlogs denunció este lunes 15 de abril que varias personas ticas que participaron en uno de sus videos sobre gentrificación enfrentan represalias laborales. Según indicó, extranjeros se habrían acercado a comercios en Santa Teresa para exigir que las despidieran.

“Estuve leyendo una noticia que indica que algunos grupos de extranjeros fueron a los negocios donde trabajaban personas que yo entrevisté, a pedir que los despidieran. Estas personas son ticas. No dijeron ninguna mentira. Solo contaron lo que pasa en el pueblo. No dijeron nada negativo”, expresó el youtuber.

LEA MÁS: Araya Vlogs expone al mundo la gentrificación en Costa Rica: ‘A esta problemática se suma la corrupción’

El video en cuestión fue publicado en febrero del este 2025 y abordó el impacto de la gentrificación en distintas zonas de Costa Rica. Araya visitó sitios turísticos como Santa Teresa, donde conversó con habitantes locales sobre los cambios en los precios de alquileres, el acceso a servicios básicos y el desplazamiento de comunidades.

Araya Vlogs defendió su video sobre gentrificación en Costa Rica y rechazó críticas que aseguran que recibió dinero de un partido político. (Instagram)

En ese contenido, el youtuber explicó que “miles de nómadas digitales llegan cada año a Costa Rica para instalarse. Esto provoca que los precios de los alquileres en zonas turísticas aumenten hasta un 300 %”. Además, señaló que muchos extranjeros compran propiedades para jubilarse en el país, lo que eleva el costo de vida y transforma las comunidades costeras en lugares lujosos e inaccesibles para la población local.

LEA MÁS: (Video) El costarricense Araya Vlogs fue testigo de una pelea entre aldeas en Bangladesh

“En palabras cristianas, la gentrificación es cuando viene un grupo de gente con dinero y desplaza a un grupo de gente con menos dinero. No precisamente tienen que ser extranjeros los que desplazan, puede ser cualquiera”, dijo el influencer en ese entonces.

Este lunes, Araya reiteró que no tiene intenciones políticas ni partidarias. Afirmó que no recibió dinero de ningún medio de comunicación ni de agrupaciones políticas para producir el video. “Gracias a Dios no necesito que un partido político pague ninguno de mis videos. De hecho, ese video ni siquiera necesitaba hacerlo. Lo hice porque es un tema de interés en el país”, manifestó.

También indicó que no usa la red social X (antes Twitter), pero otras personas le enviaron mensajes con acusaciones falsas sobre el supuesto financiamiento del contenido. “Bastante me ha costado lo que he hecho como para ensuciarme así”, aseguró.

LEA MÁS: Araya Vlogs estuvo en el país más tóxico del mundo: ‘Respirar un día equivale a fumar 50 cigarros’

Finalmente, pidió a la población de la zona mantenerse alerta y visibilizar si existen presiones similares. “Les cuento esto para que estén al tanto, para que investiguen. Que la gente de la zona, si algo está pasando, lo hagan público. ¿Quiénes son los que están pidiendo que despidan a estas personas?”, concluyó.