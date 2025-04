¿Quiénes recibirán tres puntos gratis por sanción a Guanacasteca? Estos son los cuatro clubes beneficiados

El castigo del Comité de Licencias de la Federación Costarricense de Fútbol a Guanacasteca, por supuestamente no reportar un cambio de administración, tendrá fuertes consecuencias en el Torneo Clausura 2025 que se disputa actualmente.

El certamen está en la recta final, quedan cuatro fechas y la sanción a los chorotegas moverá el tablero.

De acuerdo con la resolución del Comité, Guanacasteca pierde su licencia, que es el derecho a competir en Primera División. La consecuencia más inmediata es que ya no se le programarán partidos y a partir de aquí todos sus rivales ganarán con marcador de 3-0. No obstante, los marcadores anteriores se mantendrán vigentes, pues la medida no tiene carácter retroactivo.

Los juegos que tenía programados la ADG son los siguientes:

-Fecha 19: Contra Cartaginés de visita

-Fecha 20: Contra Sporting en casa

-Fecha 21: Contra Saprissa de visita

-Fecha 22: Contra Herediano en casa

Saprissa y Cartaginés libran un cerrado pulso por clasificar a la siguiente fase, e incluso podrían alcanzar a los equipos que actualmente figuran en la segunda y tercera posición (Puntarenas y Alajuelense, respectivamente). Tanto morados como brumosos se verán beneficiados por la victoria automática ante la ADG.

Por su parte, Herediano también recibirá tres puntos de oro justo en la última jornada del campeonato. Los florenses libran una dura lucha por el liderato ante Puntarenas y Alajuelense; los rojinegros sacaron un empate en el Estadio Chorotega tres días antes de que el Comité de Licencias anunciara su resolución.