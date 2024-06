Tara Key, la primera asociada extranjera de Alajuelense busca un puesto en la directiva

Es un hecho que al menos un rostro de mujer regresará a la Junta Directiva de Liga Deportiva Alajuelense. Una de las aspirantes para ello es la estadounidense Tara Key, quien hace algunos años se convirtió en la primera asociada extranjera del club.

Su historia no pasa desapercibida en las graderías del Estadio Alejandro Morera Soto, porque es esa aficionada que muchas veces compró un tiquete de avión por la necesidad de querer estar presente en un partido.

Tara Key forma parte de la papeleta de Enrique Morúa, el actual vicepresidente de Alajuelense, que aspira a reelegirse en el cargo. Ella está postulada para el cargo de vocal primera.

Recordó que fue en 1997 cuando conoció a Alajuelense, un club que la enamoró para siempre y que gracias a él, hoy tiene este país como hogar.

“Tal vez me conozcan como la gringa del estadio y la que lleva su bandera a donde quiera que vaya, pero hoy quiero contarles un poco de mí. Soy administradora de negocios y trabajé como directora de compensación de Citigroup. También administré un programa de expatriados, todo esto antes de tener mis hijos. Y desde entonces me dedico a ser mamá y ama de casa”, apuntó Tara Key.

Ella forma parte de la comisión de mujeres y niñez de la Liga y fue vicepresidenta de la comisión de aficionados de la Liga. Trabaja en la industria cafetalera.

“Mi intención es aportar al club toda mi pasión, energía y conocimiento en beneficio del club. Quiero ser la voz de todas las mujeres asociadas de Alajuelense y transmitir ese compromiso y amor que sentimos por el equipo. Quiero sumarme a los enormes esfuerzos que hace el club en el fútbol femenino”.

Tara Key prometió que se compromete a dar más de lo que ha dado desde su posición actual como asociada. Ella quiere luchar por mejores condiciones y que las leonas sigan haciendo historia.

Tara Key está muy entusiasmada por ser parte de una papeleta para las elecciones de este 8 de junio en Liga Deportiva Alajuelense. (Cortesía Tara Key)

“Los invito a informarse bien y a tomar una posición sensata sobre el futuro del club y del equipo femenino, que fue invisible en otras propuestas. Finalmente, quiero ser el canal de la afición hacia adentro y que la exigencia que nos caracteriza como asociados se traslade al interior del club. Vamos a exigir resultados en todas las áreas”.

- ¿Cómo surgió la posibilidad de ser directiva? ¿Lo había pensado antes?

- Siempre he deseado aportar más mi pasión y colaborar en algo que me ha dado tanta pertenencia. Nunca imaginé que existiría la posibilidad de formar parte de la Junta Directiva. Me siento muy honrada.

- ¿Qué puede aportar si fuese electa?

- Puedo ser un enlace entre la afición y la Junta Directiva. Esto hace mucha falta, especialmente por todo lo que hemos vivido en los últimos años. Ya es urgente. Me gustaría reforzar el compromiso con el equipo femenino y crear un lugar y una experiencia para todos: mujeres, jóvenes, personas con discapacidad y adultos mayores.

”Es importante tener un ambiente inclusivo para todos. Somos el equipo de su gente, y mucha gente no puede vivir ciertas experiencias por una razón u otra. Me gustaría trabajar para cambiar esto”.

- ¿Cómo ha sido la reacción de otros aficionados al verla en la papeleta?

- He recibido muchos mensajes de apoyo. Nunca he escondido mi amor por La Liga y mucha gente me conoce por esta locura y pasión que tengo.

- Las tres papeletas tienen candidatas. ¿Qué piensa de que nuevamente habrá rostro de mujer en la directiva?

- Las mujeres siempre tienen que estar representadas. Como decía Ruth Bader Ginsburg, la jueza y jurista estadounidense: ‘Las mujeres pertenecen a todos los lugares donde se toman decisiones. No debería ser que las mujeres sean la excepción’. Vamos a trabajar para hacer esto posible. El fútbol femenino merece esto y Costa Rica también.

- ¿Cuál es la urgencia que tiene hoy la Liga?

- Necesitamos un enfoque y ver resultados, claro. Es lo que quiere la afición. Desde mi opinión personal, siento que también es importante formar filiales o clubes de fans en el extranjero. Ser liguista y pasar tiempo fuera de Costa Rica es difícil, incluso para comprar las camisetas.

”He ayudado a llevar y enviar camisetas a gente en California, Canadá y otros lugares en Estados Unidos. Gracias a las redes sociales, he podido conocer a manudos en todas partes del mundo y quiero ver proyectos para ofrecerles experiencias también.

”Esto incluye otros lugares en Costa Rica, como Guanacaste, Pérez Zeledón y otros. Además, es urgente seguir apoyando el proyecto del fútbol femenino y sueño con ver el día en que el fútbol femenino en Costa Rica sea profesionalizado”.

Este sábado 8 de junio habrá asamblea general ordinaria en Liga Deportiva Alajuelense y uno de los puntos en agenda es la elección de vicepresidente primero, secretario, protesorero, vocal primero y vocal tercero. Además, en una elección aparte, también debe definirse al fiscal financiero.

Para esta ocasión se presentaron tres papeletas. Eso significa un escenario político diferente al de los últimos años, cuando imperó el consenso. Diez años después se colocarán urnas de nuevo en el gimnasio multiusos Salvador Soto ‘Indio Buroy’, para proceder con la elección.

El primer llamado para el inicio de la asamblea está pactado para las 3 p. m., y en caso de no haber quórum, la segunda convocatoria se fijó para una hora después.

Las papeletas para las elecciones de vicepresidente y otros puestos en Alajuelense

Según ratificó la comisión electoral de Alajuelense, la primera papeleta se recibió el 3 de junio a las 5:08 p. m., conformada por Mariam Jiménez Morales (vicepresidenta primera), William Jiménez Marín (secretario), Judith Alfaro Sotela (prosecretaria), Rosa Nidia Delgado Valverde (primera vocal) y Joseph Vargas (tercer vocal).

Este grupo de aficionados no postuló un aspirante para el otro cargo de fiscal financiero, que se elige en una votación aparte.

La segunda papeleta que recibió Alajuelense fue la de Transparencia Rojinegra, ese movimiento que cuenta con el respaldo de Jorge Hidalgo y Rolando González. La documentación la llevaron el 4 de junio, a las 2:47 p. m.

Por parte de ellos, los aspirantes son: Daniel Salazar Quevedo (vicepresidente primero), José Cabezas Dávila (secretario), Carlos Salas León (protesorero), Sandra Rodríguez Zúñiga (primera vocal) y Guillermo Cornejo Gutiérrez (tercer vocal). Además, presentaron el nombre de Luis Salazar Rojas para el cargo de fiscal financiero.

Mientras que el mismo 4 de junio, a las 2:56 p. m., la Liga recibió la papeleta del vicepresidente actual, Enrique Morúa González. Él presentó como su equipo de trabajo a León Weinstok Mendelewicz (secretario), Marco Zúñiga Ramírez (protesorero), Tara Colenee Key (primera vocal) y Ricardo Prada Meléndez (tercer vocal). Su opción para fiscal financiero es Wálter Hernández Valladares.