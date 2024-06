Alexandre Guimaraes se confiesa con ‘La Nación’ y responde preguntas incómodas sobre Alajuelense

Alexandre Guimaraes sentía desde hacía días que tenía mucho por decir sobre Liga Deportiva Alajuelense y decidió hacerlo en una conversación exclusiva con La Nación. Fue la primera vez que el técnico rojinegro dio respuestas a preguntas que estaban en el aire, después de aquel partido desastroso en el que el León se mostró irreconocible en casa del Saprissa.

“Todos salimos golpeadísimos”, afirmó Alexandre Guimaraes y cuando se refirió a eso le envió un mensaje a la afición, como podrá leerlo en este artículo. Es el primero en saber que en el semestre venidero no hay margen de error para Alajuelense: “Se nos medirá por si somos campeones o no”.

El técnico contó lo que tiene en mente y despejó dudas puntuales como quién ficha en la Liga, si es el director deportivo Javier Santamaría, o si es él. También habló del plan que tiene en mente y sin ningún problema dio a conocer por qué se dieron las salidas de Johan Venegas y de Michael Barrantes. Habló sin rodeos sobre Fernando Lesme y lo que pretende de los refuerzos.

- Ese último partido fue un examen que la Liga reprobó al no responder como lo venía haciendo. ¿Cuál es su análisis?

- Indudablemente y por supuesto, todas las disculpas a la afición porque no fue el equipo que habíamos visto y que habíamos ido construyendo a través de ese tiempo, y que infelizmente no estuvo a la altura de lo que debe estar un equipo como Liga Deportiva Alajuelense en ese partido. Pero para nosotros como cuerpo técnico, nos dejó una enseñanza bárbara para que, cuando estemos en este tipo de partidos, tomemos decisiones que puedan ayudar a que seamos más competitivos.

- ¿Cuál era el plan en ese partido?

- Era un plan en el que teníamos que atacar de maneras diferentes a como lo hicimos, y que si pasaba lo que infelizmente pasó, que ellos hicieran el primer gol tan temprano, no nos saliéramos de ese plan de juego. Sabíamos que el partido, en su estructura dentro de nuestra planificación, podía irse a tiempos extra y penales.

”Por eso, cuando terminó el primer tiempo, nosotros tuvimos que hacer dos cambios de una vez para despabilar un poco la situación e intentar otro tipo de juego de acuerdo con lo que vimos que sucedió en el primer tiempo.

”Lo que pasa es que ese tipo de partidos se ganan y se pierden en las áreas, y nosotros en ese partido, prácticamente por equis o ye circunstancias, no tuvimos presencia intimidatoria en el área rival y ellos fueron muy contundentes en las cinco opciones de gol que tuvieron.

”Nosotros tuvimos ocho opciones de gol en el partido en Alajuela y solo pudimos meter una. Los números son fríos, pero está claro que no hicimos el partido que teníamos que haber hecho para ser más competitivos de lo que fuimos”.

- ¿Cómo empieza a reestructurarse el equipo con salidas y llegadas?

- Ese partido, a nosotros, a mi cuerpo técnico más cercano, nos dio una línea de recomendación para lo que creemos necesario hacer con respecto a puestos y perfiles de jugadores para este segundo semestre.

”Todos salimos golpeadísimos; cada quien tiene su manera de expresar el dolor, pero a nosotros nos toca tomar decisiones y mejorar el equipo para este segundo semestre, con el fin de alcanzar lo que todo el liguismo quiere y nosotros también: alcanzar el campeonato, ser campeones”.

Alexandre Guimaraes apadrina a Javier Santamaría en Alajuelense

La manera de fichar de Alajuelense

- La percepción de la gente a nivel general es que Guima está fichando. ¿Cómo se está manejando eso en la Liga?

- No, es una percepción que no es así. Yo no me estoy brincando absolutamente ningún ente del club. Simple y sencillamente, acá nosotros lo que hemos hecho es que conocemos las falencias del equipo a nuestro criterio, tenemos los contactos para ver si esos futbolistas pueden venir o no, porque sabemos las realidades económicas.

”Por más que se quiera decir otra cosa del club, sabemos las realidades económicas del fútbol local; ni siquiera es de Liga Deportiva Alajuelense, es del fútbol local. Sabíamos que si esos jugadores quieren venir, primero tienen que ser jugadores libres. No se está en la condición de pagar transferencias, préstamos, o todas estas cosas.

”Entonces, lo que hemos hecho es que en tales y tales posiciones pensamos que tenemos estos jugadores. Eso se lo pasamos a la gerencia deportiva con su departamento de scouting, para que lo vean y, si les parece, si están a gusto también con estos perfiles, nosotros sabemos que estos jugadores están disponibles y, ya estando las dos partes de acuerdo, procedan ustedes para ver la posible situación contractual.

”En ningún momento he dicho: ‘Estos son los jugadores y punto’. No, no... El cuerpo técnico y yo hemos propuesto algunos futbolistas. Esos jugadores han sido observados por la gerencia deportiva, por el departamento de scouting del club, y han estado de acuerdo, porque cabe en lo que ellos también veían de las necesidades. Y a partir de ahí, ya es con ellos”.

Lo que piensa Alexandre Guimaraes de Javier Santamaría

- Siempre que no se consigue un resultado, se empiezan a pedir cabezas y Javier Santamaría es uno de los más criticados. ¿Usted qué piensa? ¿Cómo es trabajar con él?

- Yo te puedo hablar de este periodo de dos meses y medio que llevamos, más el periodo de conocimiento que fue de una semana antes de firmar con la Liga, y lo que nos mostró desde el comienzo es lo que hemos constatado. Un tipo entregado a la Liga, que quiere lo mejor, que escucha, que cuando tiene que hablar conmigo o con la gente de mi cuerpo técnico, lo hace con toda la confianza y la libertad del caso.

”Nos ha dado desde el comienzo todas las facilidades para que podamos desarrollar nuestro trabajo. No puedo hablar de lo anterior, pero desde que entramos hasta estos últimos diez días de rearmar todo, ha sido un profesional que, como nosotros, ya ha ido entrando más en las entrañas del club.

”Javier Santamaría sabe muy bien que aquí hay que darlo todo para conseguir el objetivo. Así que, de nuestra parte, del cuerpo técnico que yo encabezo, solo tenemos buenas palabras con respecto a él en cuanto a su compromiso con el club”.

Alexandre Guimaraes afirma que en lo que lleva de conocerlo, no tiene ninguna queja de Javier Santamaría en Liga Deportiva Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados)

- ¿Usted lo ve como una buena ficha?

- Con nosotros ha trabajado muy bien, es lo que puedo decir. Y como toda persona nueva en cualquier institución, necesita un tiempo de adaptación. Algunos tienen ese tiempo más rápido que otros. Es lo mismo con los jugadores. Cuando los futbolistas llegan a una institución nueva, algunos se adaptan más rápido que otros.

”Hay que tener paciencia y, en el caso tanto de él como de nosotros, somos nuevos en el club. Él tiene más tiempo que nosotros, indudablemente, pero creo que, por la convivencia y las conversaciones que hemos tenido con él, ahora entiende mucho más lo que es la Liga que tal vez en sus primeros meses”.

LEA MÁS: Judith Alfaro: ‘Somos aficionados de Alajuelense que no aspiramos a ser electos, sino a ser escuchados’

- ¿Quiénes son Iago Falque y Larry Angulo?

- Yo creo que la descripción que el periodista de mucha credibilidad, como Mariano Olsen, les dio a ustedes en La Nación sobre los aportes que puede hacer uno u otro, es acertadísima. Y lo principal es que los jugadores ya nos conocen y nosotros los conocemos. Quisieron venir porque querían conocer este mercado, porque conocen nuestro trabajo y les entusiasma la idea de estar en una institución como Alajuelense.

Larry Angulo e Iago Falque fueron las primeras contrataciones que efectúa Liga Deportiva Alajuelense en la era de Alexandre Guimaraes. (Prensa Alajuelense)

”Vieron lo que es el CAR, porque en la presentación que les hizo Javier Santamaría, obviamente, tenía que mostrarles hacia dónde venían. Saben de la responsabilidad y la necesidad que tiene el club de ser campeón.

”Se adaptaron a las posibilidades económicas del club. Entonces, cuando ves todas estas cosas, vos decís: ‘Realmente esta gente quiere venir’. No porque estén cierto tiempo sin jugar, no. Quieren venir y eso es lo que necesitamos: gente que quiera venir y que quiera aportar para conseguir el objetivo, que es ser campeones”.

- La Liga tendrá un ataque nuevo, porque de momento está quedando solo Jonathan Moya. ¿Qué delantero es el que le gusta a Guima?

- Lo que nosotros hemos estado hablando y trabajando con la gerencia deportiva es que queríamos dar un poco más de variantes, en características individuales que nos pudieran aportar a un funcionamiento colectivo. A partir de ahí fue la búsqueda y la recomendación, que es a lo que nos hemos visto abocados. Es dar todavía muchos más elementos para tener más contundencia, que era lo que decía con respecto a la serie final.

”En el partido en Alajuela, tanto contra Herediano como contra Saprissa, tuvimos alrededor de ocho opciones, por A o por B, porque los porteros de ellos estuvieron muy bien, pero al final de cuentas no pudimos ser tan contundentes en ese volumen ofensivo que mostramos en los juegos en casa.

”Claro, hay situaciones que podíamos y podemos mejorar: situaciones de balón parado a favor, situaciones de media distancia. Este tipo de situaciones específicamente es algo que hemos buscado para que el equipo pueda tener más variantes en ese volumen ofensivo que mostró”.

- ¿Cómo se van a distribuir los cupos de extranjeros que quedan?

- Eso lo hemos ido conversando justamente con la gerencia deportiva y con el departamento de scouting que tiene el club, y ahora estamos nada más esperando a que esas opciones se puedan concretar, que puedan entender las necesidades y las posibilidades que tiene la Liga para ellos y, a partir de ahí, pasar a posibles contrataciones.

”Lo que está claro es que, no obstante los intentos fallidos que ha habido, no podemos dar ventaja en nada. No dar ventaja en nada significa tener el mejor equipo posible para que podamos ser constantes durante todo el torneo, que va a ser un semestre muy duro, como lo fue el anterior, en el que se jugó Copa, Copa Centroamericana y torneo local.

”Unido a esto, habrá Selección. Y la Liga, como todo equipo grande, tiene que buscar siempre ganar todo. A veces se puede ganar todo, otras veces no se puede ganar todo. Todos sabemos muy bien que el título que más anhela la afición es el título del torneo local, eso todos lo sabemos”.

- Las salidas siempre generan mucha bulla, se han dado varias y podrían ser más. ¿Quienes se fueron cumplieron un ciclo?

- A veces en esto, vos tenés que entender las posibilidades del club y a partir de eso, tenés que hacer cuentas. Para nosotros, había necesidades en algunos departamentos del equipo. Había necesidades de cambiar a los extranjeros que teníamos, no porque no, sino porque pensábamos en unas características que, por ahí, los que teníamos no encajaban. Ninguna otra razón que esa.

”A partir de ahí, el equipo tiene que hacer números y al hacerlos, desafortunadamente, alguna gente puede quedarse y otra no. Por ahí va un poco el tema y yo entiendo perfectamente a mis jefes”.

- Esa ha sido una de las iniciativas de los departamentos que ha promovido el club a través de la gerencia deportiva, y me parece muy bien. En ese sentido, el club tuvo un acierto fantástico en esa contratación.

Manjrekar James llegó a Liga Deportiva Alajuelense mediante el departamento de scouting que desarrolló el club. (Alonso_Tenorio)

”Por eso, aquí lo que hemos hecho es proponer jugadores libres y, conociendo lo que ya sabemos del fútbol nacional y las características de ellos, así como las posibilidades económicas del club, se lo hemos trasladado a la gerencia deportiva. Javier Santamaría, a través de ese departamento, también los ha analizado y le ha dado el visto bueno al club. Eso me parece muy profesional”.

Alexandre Guimaraes revela motivo de la salida de Johan Venegas

- ¿Por qué Johan Venegas se va de Alajuelense?

- Johan fue un futbolista que durante todo este tiempo ha sido muy entregado a la Liga y que no siguió, no porque yo no lo quisiera, sino simplemente porque la chequera del equipo no es ilimitada. Al terminar la temporada, el equipo tiene que hacer balances para sus presupuestos.

”Dentro de eso, el club al ver que necesitábamos reforzarnos cambiando ciertas posiciones y nacionalidades, la institución llegó a una situación en la que hubo que tomar decisiones. Para esta posición estamos pensando en esto, pero hay que balancear esto. En ese sentido, Johan se está yendo no por su falta de compromiso al club, sino por un balance económico que la Liga tiene que hacer.

”Esto lo conversé con Johan, porque fue uno de los jugadores que desde que nosotros llegamos, fue uno de los que más se ha sacrificado en muchas ocasiones para jugar en posiciones que no eran las suyas, pero su entrega y su compromiso al club estuvieron presentes. Nunca hizo una mala cara por eso. Ya es un tema económico en el que yo, obviamente, no me puedo meter”.

Johan Venegas y Liga Deportiva Alajuelense separaron caminos. (Prensa Alajuelense)

- ¿Entonces no es cierto eso que se dice popularmente de que en la Liga sobra la plata?

- No, por supuesto que no. No es así. La Liga tiene un presupuesto, y la gente que hemos traído se ajusta a ese presupuesto. Quizás en otros mercados, estos jugadores podrían estar en otra franja salarial, pero ellos quisieron venir.

- Alguna gente lo percibe como que usted tomó un riesgo al animarse a asumir el equipo cuando el torneo estaba en desarrollo y había problemas, y que a partir de ahora, arrancando desde la pretemporada, es cuando se verá la vedadera Liga de Guima. ¿Qué se puede esperar ahora?

- Ya tengo una carrera hecha y lo he dicho siempre: este era el mejor momento en mi carrera para venir a la Liga, porque además, lo que he sentido es un apoyo total del presidente y de la Junta Directiva. Han entendido muy bien qué es lo que nosotros estamos pretendiendo hacer y han visto avances en este poco tiempo en lo que estamos proponiendo.

”Cuando se me habló, no quise comprometerme más allá de diciembre de este año, porque no quería llegar a un punto en el que fuera un estorbo. Vinimos para aportar nuestra experiencia y conocimiento, con la convicción de que en este segundo semestre, haciendo estos ajustes, se podrán ver más avances.

”Además de eso, sabemos que se nos medirá por si somos campeones o no. Eso está clarísimo. La Liga tiene que ganar todo, como equipo grande que es, pero todos estamos claros de que lo que más quiere la afición, la Junta Directiva y todos en el club es ganar el campeonato local.

”Por eso hemos solicitado lo que hemos solicitado, por eso el club entendió desde el comienzo este periodo que nosotros queríamos hacer contractual, para que después en diciembre, si todos estamos contentos, entonces veamos. Porque también estos futbolistas que están viniendo, lo están haciendo porque estamos nosotros. Es un compromiso de todos.

”Para mí está siendo un desafío profesional bellísimo. No lo hubiera tomado si no me hubieran dejado escoger mi cuerpo técnico, hacer el análisis que hemos hecho, y conseguir los avances que hemos conseguido para proponer lo que estamos proponiendo en el segundo semestre.

”Tener la colaboración del presidente y de su Junta Directiva, y dentro de todo, sentir que hay buen apoyo de la afición, dolida como todos, por no haber llegado a jugar la final, pero todos tenemos la convicción de que en este semestre las cosas pueden cambiar y podamos alcanzar lo que todo el mundo quiere”.

Alexandre Guimaraes considera que Liga Deportiva Alajuelense fue una experiencia valiosa para el futuro de Fernando Lesme. (Albert Marín)

- ¿Qué pasó con Fernando Lesme?

- Con Fernando no pasó nada. Él nos ayudó en el momento en que podía hacerlo y, desafortunadamente, después de la serie contra Herediano, tenía un tobillo muy mal. Esto influyó en las decisiones que tomamos, especialmente considerando que Jonathan Moya ya estaba habilitado. No tengo ninguna queja de él.

”Simplemente son decisiones que uno tiene que tomar, basadas en los perfiles de los jugadores que creo que el equipo debe tener. Después de eso, él siempre intentó dar lo máximo que en ese momento podía. Es un jugador joven, y esta experiencia debería ayudarlo a mejorar. El fútbol dirá hasta dónde puede llegar”.

- ¿Y con Michael Barrantes?

- Con Michael, lo fuimos llevando poco a poco al principio, hasta constatar en los entrenamientos, que nos ayudó a terminar de conocer al grupo. Tuvimos la suerte de tener varias semanas largas, lo que al profesor Martinho Do Prado le sirvió mucho para dirigir los trabajos de fuerza y demás, y para conocer un poco más las situaciones de los jugadores.

”Con Michael, fuimos avanzando gradualmente hasta llegar a la situación en la que estaba en los últimos partidos, donde ya entraba de titular, no solo por 20 o 30 minutos. Después, pensamos que necesitábamos otro tipo de perfil para esa posición”.

Michael Barrantes disfrutó el partido de su hijo Arjen y felicitó a los cachorros de la U-12 de Liga Deportiva Alajuelense por su pase a la final. El volante de 40 años ahora es ficha de Puntarenas FC. (Fanny Tayver Marín)

- El equipo pasó por una época en la que cuando venían las fechas FIFA, los extranjeros se iban por ser seleccionados. Con los fichajes que están haciendo, cuando eso pase, ellos estarán en el club. ¿Eso es una previsión al reforzarse?

- Sí, es una buena apreciación suya. Fue algo que se conversó y yo creo que con los jugadores que ya están y los que podrían llegar, también se ha buscado un poco eso: que a nivel de otras selecciones no estén comprometidos, porque entonces es más problemático.

- ¿Qué encontró en la Liga cuando usted llegó?

- Hay dos visiones. La mía es que a Liga no la cogí de cero, porque inclusive cuando estaba en Colombia, yo veía los partidos de la Liga porque obviamente está Celso. Le he dado un acompañamiento durante toda su carrera y no tenía ninguna otra intención.

”No la cogí de cero, porque ya tenía conocimiento a grandes rasgos del plantel. Fue nuevo para mis auxiliares, pero esa mirada de no conocer te ayuda mucho, porque es una mirada sin ningún prejuicio de nada. Es una mirada muy profesional y muy fría.

”Entonces, me encontré en aquel momento cuando entramos a un grupo que sabía que podía hacer mejor las cosas de lo que estaba pasando y que conforme se fueron dando los entrenamientos, demostraron que querían dar el paso siguiente, que fue como mostrar otra cara.

”También allí es donde uno constata lo que uno aprendió de otros entrenadores que siempre te decían: ‘Nunca vas a conocer realmente a un jugador hasta el momento en el que empezás a trabajar con él’.

”Vos vas, ves un partido, ves al jugador y te das una idea, pero hasta no ver a esos jugadores entrenando, en el día a día, conviviendo con ellos, viendo sus rutinas de entrenamiento, te vas dando cuenta de cómo es ese jugador en su totalidad y cómo es el grupo como tal. Entonces cómo cada una de estas individualidades pueden sumar o no para hacer un grupo fuerte.

”Después vi conforme fueron pasando las sesiones de entrenamiento, que el grupo era muy abierto a recoger información que para algunos podía ser diferente o nueva, con metodologías de entrenamiento, y las fueron tomando como uno esperaba, muy profesionalmente.

Alexandre Guimaraes agradece el respaldo de la gerencia deportiva y de la dirigencia de Liga Deportiva Alajuelense porque considera que le dan el respaldo y el debido espacio para trabajar. (JOHN DURAN)

”Sin entrar mucho en las típicas meditaciones de si esto será bueno o no, si me va a servir o no me va a servir. Entendieron que por ahí debía ser la cosa y por ahí fueron. A partir de eso era lo que siempre me ha pasado, porque a pesar de yo conocer el grupo desde afuera, llegué con una idea de juego que pensaba que podía adaptarse bien a ese grupo.

”Conforme fue pasando el tiempo, me fui dando cuenta de que había que hacer una adaptación y que esa adaptación era más acorde a las características de los jugadores, ya viéndolos en el día a día. Fuimos avanzando bastante bien, porque partimos de algo zonal, que es una regla básica del fútbol.

”Primero había que armarse atrás. Los jugadores entendieron eso, encontramos los caminos que teníamos que cerrar para que los rivales no encontraran tantos pasillos abiertos y después fuimos encontrando un balance. Luego fuimos proponiendo maneras de atacar, y dentro de eso, ante el plantel que heredamos, creo que el equipo hizo lo máximo.

”Pudo haber sido, sobre todo en la parte final más contundente, pero exceptuando el último partido, el equipo tuvo una producción bastante buena de volumen ofensivo y de jugadas de gol, de opciones de gol claras. Yo creo que en ese tiempo que tuvimos, por la experiencia con equipos anteriores que habíamos tomado en situaciones parecidas, hemos avanzado bastante para lo que viene”.

