Saprissa vs. Cartaginés en vivo: morados y brumosos están buscando un triunfo crucial

Saprissa y Cartaginés ofrecen el mejor platillo de la jornada siete del Torneo de Apertura 2024. Los morados reciben a los brumosos desde las 8 p. m. en la Cueva. Para la S es vital un triunfo para lavar sus heridas, luego de la derrota frente al Real Estelí, y de paso impulsarse para las dos “finales” que se le vienen. Mientras que los blanquiazules buscan constancia y seguir en lo alto de la tabla. El partido está 0-0 en el primer tiempo.

Saprissa y Cartaginés se miden en la fecha siete del Torneo de Apertura 2024. El duelo es clave para ambos equipos. (Rafael Pacheco)

- Cartaginés sin su goleador ante Saprissa (7:20 p. m.) Copiado!

El Cartaginés se presentó para enfrentar a Saprissa, este sábado a las 8 p. m. en Tibás. Sin embargo, no hay duda que la ausencia más significativa es la de Marco Ureña, el goleador del Torneo de Apertura 2024.

Ureña había disputado los seis compromisos de los brumosos en el certamen y consiguió cuatro tantos. Además, acumuló dos asistencias y es el futbolista con más remates directos en lo que va del Apertura 2024, con nueve intentos al arco.

Los blanquiazules informaron que Marco presenta: “un desgarro muscular en el bíceps femoral de su pierna izquierda”. Por el momento en el club no informaron cuánto tiempo estará fuera y solamente señalaron que se encuentra en terapia y vigilancia médica constante, para tenerlo lo más pronto posible.

Otra de las bajas que más complicó al técnico Greivin Mora es la del volante Bernald Alfaro, quien se pierde este duelo por un “desgarro miofacial del soleo de su pierna derecha”.

Tampoco esta disponible José Luis Quirós, por un esguince grado tres en el ligamento colateral medial de su rodilla derecha. Quirós fue el mejor futbolista de los centenarios en el primer semestre del 2024, no obstante, no ha podido debutar en el Apertura 2024.

Así mismo, Víctor Murillo presentó un esguince grado dos del ligamento de su rodilla derecha y tendrá que ser paciente para volver a estar disponible.

Quien sí estará de inicio por primera vez en el campeonato es el guatemalteco Darwin Lom, quien toma el lugar de Ureña. Por su parte, Keysher Fuller figura entre los suplentes, pese a que apenas se incorporó a inicios de semana.

El Cartaginés llegó a la Cueva como segundo del Torneo de Apertura 2024 con 13 puntos de 18 posibles y su último partido lo saldó con victoria ante Herediano 3-1. Este sábado tiene un reto importantísimo.

- Mariano Torres de nuevo al banquillo (7:00 p. m.) Copiado!

Mariano Torres viajó a Nicaragua, pero no participó en la derrota de Saprissa ante el Real Estelí (2-1). Los aficionados morados esperaban que su capitán regresara a la estelar para el duelo de este sábado ante Cartaginés, sin embargo, de inicio no está en la lista de Vladimir Quesada.

Torres esperará en banquillo. Estas ausencias de Torres se deben al cuidado extremo que tienen los tibaseños con el volante, ya que desde el pasado 3 de agosto sufrió un esguince “en el mismo tobillo donde, hace un año, tuvo un esguince de tercer grado que casi fue una fractura”, explicó Quesada.

Yoserth Hernández será el encargado de generar juego para los tibaseños frente a los blanquiazules.

1️⃣1️⃣ El once inicial para el juego contra Cartaginés ¡VAMOS MORADOS! 😈



👉🏻 @grupo_ins pic.twitter.com/YeeIN357tD — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) August 25, 2024

- Saprissa urgido de un gane Copiado!

La derrota 2-1 contra el Real Estelí, en la Copa Centroamericana de la Concacaf, le duele a Saprissa, pero debe levantar cabeza porque tiene tres juegos que pueden ser calificados como finales y prácticamente están obligados a ganarlos.

En la sétima fecha del campeonato, el Monstruo recibe a Cartaginés (sábado a las 8 p. m.) y debe luchar por los tres puntos, no solo porque es local, sino porque, de ganar, llegará a 13 unidades y se volverá a meter en zona de clasificación; claro, a la espera de resultados de los otros encuentros.

Saprissa la pasó mal ante el Real Estelí de Nicaragua. La derrota 2-1 en suelo pinolero condicionó a los morados en la Copa Centroamericana de la Concacaf. (JORGE TORRES/STRAFFONIMAGES/JORGE TORRES)

Luego, la S tendrá que volver al chip de la Concacaf, para medirse al Municipal de Guatemala. Este choque sí es una final. El próximo jueves 29 de agosto, a partir de las 6 p. m., los ticos necesitan como mínimo empatar para seguir con vida en el torneo.

Por su parte, el próximo domingo el Deportivo Saprissa vista a Alajuelense, a las 4 p. m., por la jornada ocho del certamen local

- Cartaginés llega en un buen momento Copiado!

Cartaginés vive un buen momento, es segundo del Torneo de Apertura 2024 con 13 puntos de 18 posibles y su último partido lo saldó con victoria ante Herediano 3-1.

Su próximo reto será Saprissa, un equipo que es quinto, con 10 unidades en el certamen local, y viene de caer frente al Real Estelí a mitad de semana, en la Copa Centroamericana de la Concacaf (1-2).

Los blanquiazules consideran vital este compromiso en la Cueva, para demostrar que realmente sí serán protagonistas en el certamen y no como vaticinó la prensa en el ejercicio de pronósticos de La Nación, donde la gran mayoría lo pusieron fuera de las semifinales.

Marco Ureña es clave en el gran momento que vive el Cartaginés. Ureña es el goleador del Torneo de Apertura 2024, con cuatro tantos. (Rafael Pacheco Granados)

- Dudas con Mariano Torres

Mariano Torres viajó a Nicaragua con Saprissa, pero no salió del banquillo, ni siquiera en los momentos más críticos frente al Real Estelí. La ausencia del argentino en la derrota 2-1 por la Copa Centroamericana de la Concacaf generó dudas entre los aficionados morados

Vladimir Quesada explicó, tras la caída ante los pinoleros, que no podía arriesgar a su capitán en una cancha sintética, ya que Torres arrastra una dolencia que podría agravarse en este tipo de superficies.

Mariano Torres ha disputado tres de los seis partidos que tiene Saprissa en el Torneo de Apertura 2024. En la Copa Centroamericana solo tuvo acción en uno de los tres que registra el Monstruo. (Albert Marín )

“Hay que revisar a Mariano y todos debemos llegar a un entendimiento: médicos, preparadores físicos y nosotros. Algunas personas están malinterpretando la situación, pero deben recordar que en el partido contra Liberia, Mariano sufrió un esguince en el mismo tobillo donde, hace un año, tuvo un esguince de tercer grado que casi fue una fractura”, detalló Quesada.

Mariano no jugó contra el Managua (triunfo 3-2 en cancha sintética) el 6 de agosto en Concacaf, ni contra Herediano (derrota 2-0 en cancha sintética) el 11 de agosto en el Carlos Alvarado. Sin embargo, sí participó en el partido contra Santa Ana (victoria 3-0 en cancha natural) en el Estadio Nacional. Quesada quiere evitar que se repita lo ocurrido hace un año.

- Saprissa estrenará uniformes Copiado!

El Deportivo Saprissa dio a conocer su nueva vestimenta, uniformes que sin duda darán mucho de qué hablar.

Patrones icónicos del pasado y el regreso de las franjas 💜

¡Así rendiremos homenaje a la camiseta que trasciende el tiempo!



Lanzamiento, video oficial y fotos exclusivas hoy a las 7pm 👀 pic.twitter.com/YxFS1kIa7y — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) August 22, 2024

“¡Patrones icónicos del pasado y el regreso de las franjas! Así rendiremos homenaje a la camiseta que trasciende el tiempo”, escribió el cuadro morado en su cuenta de X para dar a conocer la indumentaria.

El uniforme de casa (el morado) cuenta con patrones de 16 camisetas que usó el equipo en las décadas de los 80, 90 y 00. Además de los tradicionales colores morado y blanco, se incorporó el gris. La equipación de visita trae de vuelta las franjas moradas y blancas que fueron utilizadas por última vez en la década de los años 2000.

Saprissa sorprendió con el diseño de sus nuevos uniformes. Esta indumentaria se estrenará ante el Cartaginés. (Marvin Caravaca)

- Vladimir en medio de críticas Copiado!

Saprissa perdió una vez más ante el Real Estelí de Nicaragua y esta derrota acabó con la calma que generaba el ser el tetracampeón de Costa Rica. El técnico Vladimir Quesada está de nuevo en medio de la tormenta, pese a que fue el gestor de tres de los cetros de la S.

Los morados no digieren aún el traspié 2-1 en suelo nicaragüense y un sector de la afición se expresa en redes sociales y responsabiliza al entrenador. Quesada sabe muy bien que se perdió la tranquilidad y ahora está en un momento complejo. Aún así, trata de extraerse y enfocarse.

“Entiendo que nuestra afición no está contenta, y yo tampoco lo estoy. Crecí deportivamente en este equipo; desde los 11 años estoy en este club y no necesito escuchar lo que dice la prensa o leer en redes sociales para comprender lo que significa Saprissa. Me formaron en esta institución y me prepararon para soportar la presión. Quien no puede manejar la presión, no debería estar en Saprissa”, declaró.

- Técnico del Cartaginés quiere dar un golpe Copiado!

El duelo de este sábado a las 8 p. m. en Tibás es visto como clave por el técnico blanquiazul Greivin Mora, quien considera que si quieren ser protagonistas, este tipo de oportunidades no las pueden dejar pasar.

“Por encima de que el rival pase por un momento complejo, es un equipo al que respetamos. Nos hemos preparado esperando la mejor de Saprissa. De ganarle a este adversario le sacaríamos una ventaja importante a un rival directo por la clasificación. Comprendemos esto y le hemos insistido al grupo que queremos constancia”.