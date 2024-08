El azotador del Saprissa en el Real Estelí le huye a la gloria individual

Byron Bonilla fue un verdadero dolor de cabeza para el Saprissa en su visita al Real Estelí por la Copa Centroamericana. El delantero hizo un doblete, y uno de los tantos fue un verdadero golazo: un tiro libre que entró al ángulo derecho de Esteban Alvarado. En frío, Byron prefiere huir del reconocimiento individual, aunque no esconde que disfrutó brillar ante la ‘S’.

GOLAZO 🎯



¡Byron Bonilla abre el marcador para Real Estelí!#CopaCentroamericana pic.twitter.com/uofsrQAsNJ — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) August 21, 2024

Bonilla, con pasado en el Monstruo, reflexionó sobre la experiencia de figurar ante Saprissa y también confesó que el tiro libre no fue practicado, ya que él tira poco en los entrenamientos. No obstante, frente a los tibaseños se sintió con confianza y mandó el balón a besar las redes.

“Le voy a ser honesto... Así tan exacto como salió el tiro libre jamás lo imaginé. Al tener al frente a un portero como Esteban Alvarado, lo único que uno piensa es ponerla lo más lejos posible. Hacer un gol así ante un portero como Esteban es muy satisfactorio, porque él tiene un recorrido impresionante”, acotó.

Bonilla insistió en que la actividad individual pasa a un segundo plano, ya que lo trascendental era que Estelí ganara para consolidarse como líder de zona y asegurar un cupo en los cuartos de final del torneo.

Byron Bonilla celebró a lo grande su primer gol ante Saprissa. Foto: Real Estelí

“Creo que estamos para soñar. Queremos sacrificarnos por lo que no tenemos, pero que nos sobrará mañana. Debemos jalar para nuestro lado, debemos estar enfocados”, dijo.

El Pay consiguió dominar la banda izquierda a gusto y llevó por la calle de la amargura a cuanto zaguero intentó frenarlo: Pablo Arboine, Eduardo Anderson, Kliver Gómez y Kendall Waston fueron parte de sus víctimas.

“Creo que fue un partido en el que pude hacer lo mío. Encaré por dentro y por fuera y saqué marcas. En el segundo gol lo busqué, llamé la bola como dicen... Aproveché el error de ellos y definí al palo largo”, describió.

¡Byron Bonilla pone 2-0 el marcador para Real Estelí justo antes del descanso! ⚽ pic.twitter.com/9iGVFBHhYI — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) August 21, 2024

Sobre lo que se habla a nivel público de un dominio del Estelí sobre Saprissa, Byron prefirió no entrar en la discusión, aunque sí se mostró orgulloso por el mensaje que están enviando del fútbol nicaragüense.

“Yo me mentalizo en que hablen de Nicaragua de buena manera, que hablen bien, que el fútbol nicaragüense siga avanzando. Contento porque todo nos sale bien. Se habla de que somos tácticos, que tenemos la bola, que sabemos atacar”, profundizó.

Byron terminó el juego aplaudido por su propia afición y por los saprissistas que estaban en el estadio.

“Yo, cuando me fui, fue por problemas internos. Me sacaron por ser extranjero, ya que necesitaban un espacio, pero ahora que compartí con algunos aficionados, ellos me preguntaron si volvería a Saprissa, y yo les dije que voy donde me den mejores condiciones. Aunque acá en Estelí estoy muy feliz”, pronunció.

“No puedo esconder que es lindo que piensen así de uno, porque es la afición más grande de Costa Rica y la mejor. Entonces, si lo quieren a uno, se siente bien”, concluyó.

Byron Bonilla fue una pesadilla para el Saprissa, atormentó tanto a los morados que ellos mismos terminaron rindiéndose ante su fútbol.