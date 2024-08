Presidente del Real Estelí narra cuánto hay detrás de los triunfos sobre Saprissa

Helmuth Hurtado, presidente del Real Estelí de Nicaragua, habló con La Nación sobre los mensajes que ha enviado el Tren del Norte con sus destacadas victorias ante la S, tanto en la pasada edición de la Copa Centroamericana como en la actual.

Para Hurtado, el mensaje que se transmite es que Nicaragua está para competir y que han quedado atrás las épocas en que los equipos del país vecino del norte eran simplemente tres puntos asegurados en el camino para los rivales.

- ¿Qué significa ganarle al Saprissa no una vez sino varias tres veces? Copiado!

- Nosotros, como equipo, venimos realizando un trabajo que podríamos decir programado o planificado desde hace 15 años. A nivel deportivo hemos obtenido resultados ante Saprissa y sabemos lo que esto implica, por la marca que es, su poderío internacional, entre otros factores. Estas victorias nos confirman que el desarrollo ha llegado.

- ¿Siente que el Real Estelí ya se ganó el respeto del fútbol costarricense? Copiado!

- Estelí no solamente ha hecho eso; hemos conseguido resultados importantes también en otros países. En Honduras se habla muy bien de nosotros, en México también.

Hoy en día estamos alcanzando uno de nuestros objetivos. No solamente queríamos ganar, sino también internacionalizar nuestra marca. Nosotros trabajamos por los resultados, pero es claro que la marca está generando conversación en Nicaragua y más allá.

- Queda claro que ustedes ya llegaron a competir en Centroamérica. No es como antes, cuando los nicaragüenses llegaban y se iban goleados. Copiado!

- Yo me voy a remontar más atrás. Por ejemplo, cuando Saprissa llegó al Mundial de Clubes, ese equipo era dirigido por Hernán Medford, pero tenía a Alonso Solís, Francisco Porras, jugadores de calidad. En esa oportunidad jugamos un partido en el Estadio Independencia y fuimos ganando hasta el último cuarto del partido, cuando Alonso Solís nos empató con un tiro libre. Entonces, desde antes ya se veían las señales.

Una de nuestras filosofías es que esta carrera es de fondo. Vamos dando pasos seguros, marcando las competencias internacionales y dejando huellas.

El Real Estelí eliminó al Saprissa de la pasada Copa Centroamericana y en la actual ya le ganó en la fase de grupos. Fotografía: Real Estelí

- La afición del Saprissa está pidiendo el refuerzo de Byron Bonilla. Copiado!

- En el tema deportivo, nuestra filosofía es que el mejor talento nacional tiene que estar en el Estelí. Nuestra base es el jugador local. Queremos ser una referencia a nivel internacional. Hemos inculcado amor a la marca, y en muchas ocasiones esto es más valioso que el dinero. Nuestros jugadores tienen ese amor por la institución.

- ¿Siente obligación de ser campeón de la Copa Centroamericana? Copiado!

- No nos desesperemos, las cosas llegarán en su momento. El resultado se planifica antes; queremos alcanzar los objetivos, pero dentro de la competencia hay factores que no se han determinado y que al final afectan. No podemos medir el crecimiento únicamente por los resultados deportivos. Creo que las exigencias van aumentando, la vara está alta, y el objetivo es seguir adelante.

Helmuth Hurtado es el presidente del Real Estelí.

- ¿Qué significa la seguidilla de resultados positivos contra Saprissa? Copiado!

- En la estadística existe la probabilidad. Mi hipótesis era que el fútbol de Nicaragua había crecido y los resultados ahora dicen que sí, porque mira el Estelí, el Managua, el Diriangén. A nivel de liga se han venido dando una serie de cambios y transformaciones para que, cuando salgamos a nivel internacional, demos la talla. Estamos viviendo una comprobación de que ahora competimos.

- ¿A ustedes les interesó Óscar Duarte como fichaje? Copiado!

- En el deporte no hay nada escrito. Óscar es un excelente atleta, es una excelente persona; es de esos jugadores que dentro y fuera del campo dan ejemplo. Él se puede convertir en un ídolo aspiracional, porque tanto en Costa Rica como en Nicaragua ven algo en él, y los jóvenes lo siguen.

- ¿Pero al Estelí le gustaría en algún momento tener a Óscar Duarte? Copiado!

- La puerta está abierta para todo jugador nicaragüense y claro que nos gustaría. Nunca hemos tocado ese tema; cuando Óscar viene, él nos acompaña, pero hay un respeto. En su momento, si existe una voluntad de su parte, es bienvenido. Él sabe que las puertas del Estadio Independencia están abiertas.