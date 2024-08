Vladimir Quesada: ‘No podemos quedarnos en que somos los pobrecitos’

Un golpe más para el Deportivo Saprissa y para Vladimir Quesada, técnico del plantel. El discurso de que están en deuda a nivel internacional quedó hecho añicos en la gramilla del Estadio Independencia en Estelí, Nicaragua.

Por segunda ocasión consecutiva, el cuadro morado cayó frente al Real Estelí en la Copa Centroamericana de Concacaf.

En la conferencia de prensa, luego del partido que su equipo perdió 2-1, Vladimir se mostró dolido, reconoció la superioridad del Estelí y resaltó que no pueden quedarse en el lamento.

“A nuestra afición, ¿qué le puedo decir? A la que vino al estadio y a los que están en Costa Rica. Nosotros estamos más frustrados que ellos (afición), estamos más tristes. Para nosotros es algo que difícilmente nos pasa, independientemente de dónde sea el lugar y contra quién sea”, dijo Vladimir.

El timonel saprissista añadió que a él y al grupo de futbolistas no les gusta perder, y la afición está acostumbrada a verlos imponerse en cada compromiso.

“Nuevamente quedamos en deuda a nivel internacional con ellos (afición). Entendemos su frustración porque la sentimos, pero nosotros no podemos quedarnos en que somos los pobrecitos; ya tenemos que estar pensando en el partido del próximo sábado (contra Cartaginés a las 8 p.m. en el Estadio Ricardo Saprissa)”, opinó Vladimir Quesada.

- ¿Hubo algo que lo sorprendiera del Real Estelí?

- Su posesión de balón me encantó, me gustó montones, y la dinámica que tienen los tres volantes en el mediocampo. Pero esas son individualidades y resalto el conjunto que tienen; son buenos en defensa y en ataque, y eso los hace un muy buen equipo y difícil de vencer.

- ¿Cuál fue su idea en el partido?

- Jugamos con una línea de cuatro desde el inicio, con tres jugadores en el mediocampo y con tres atacantes: un centrodelantero y dos extremos. Obviamente, por la necesidad que tenemos por las lesiones que hemos tenido, hemos recurrido a utilizar jugadores en diferentes zonas del terreno de juego.

“Independientemente de que jugamos con una línea de cinco o de cuatro, el rival nos superó. Al final, como siempre les digo a los jugadores, en el momento en que el árbitro pita, el planteamiento de 1-3-5-2, 4-4-2 o 4-3-3 desaparece. Donde está el balón hace que el planteamiento inicial desaparezca”.

Vladimir Quesada, técnico del Deportivo Saprissa, reconoció que el Real Estelí fue superior a su equipo. Al final saludó a Otoniel Olivas, técnico del Estelí. (Foto: Facebook del Real Estelí).

- ¿Qué piensa de Yoserth Hernández, quien fue titular y no ha venido jugando?

- Yoserth ha venido haciendo un buen trabajo, ha venido en franca recuperación. Creímos que era importante para él jugar, creímos que nos podía dar unos 70 minutos, y al igual que muchos de nuestros muchachos que vienen de lesiones, tenemos que dosificarlos poco a poco. Lo mismo fue lo que sucedió al final del partido, con el ingreso de Ariel Rodríguez y Deyver Vega. No podemos obligarlos o exigirles. Tenemos que ir poco a poco hasta que ellos alcancen su mejor forma deportiva para no cometer errores y no lesionarlos.

Al final, jugadores como Kendall Waston y Ariel Rodríguez dieron sus opiniones en zona mixta y ofrecieron disculpas a la afición saprissista.

“Complicado, fue un resultado que no queríamos. Los primeros minutos los empezamos bien, pero cayó ese golazo de Bonilla (Byron). La verdad es que nada pudimos hacer. Luego intentamos en el segundo tiempo, fuimos un poco más arriba, pero al final no nos alcanzó.

“Quedamos dolidos, a veces no tenemos palabras para decir esto. También agradecerle a los aficionados que viajaron hasta acá para apoyarnos y les pedimos una disculpa porque no era lo que queríamos”, manifestó Ariel Rodríguez en declaraciones a Radio Columbia.

Kendall Waston dijo entender a la afición, y si critican es por algo. Kendall se disculpó por la presentación del equipo y la derrota, y apuntó que en medio del dolor que sienten, no van a bajar la cabeza.