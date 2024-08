Vladimir Quesada: ‘Para nosotros es frustrante’

Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, tragó grueso en la conferencia de prensa luego del partido que su equipo perdió 2-1 de visita contra el Real Estelí de Nicaragua. No se le vio cómodo y es obvio: es la segunda vez que juega en el Estadio Independencia y obtiene el mismo resultado, ambas veces derrotado.

“¿Cómo asimila el resultado y qué significa tener dos derrotas seguidas de visita contra el Real Estelí?”, le preguntó Anthony Porras, periodista de Radio Columbia.

“Para nosotros es frustrante, no nos gusta. Siempre queremos ganar y creo que el cuadro del Real Estelí es bueno en defensa y ataque, y eso lo hace un buen equipo. Es un rival muy difícil de vencer, tanto de local como de visita”, respondió Vladimir.

Palabras del técnico del @SaprissaOficial, Vladimir Quesada tras la derrota 2-1 ante el @realestelifc en el Estadio Independencia. #CopaCentroamericana2024 pic.twitter.com/XJElpv3MaY — 8DeportivoTN8 (@8DeportivoTN8) August 21, 2024

- ¿Por qué no le dio ni un minuto a Mariano Torres?

- Mariano tiene un tipo de lesión en una de sus articulaciones. Ha estado entrenando y jugando, y siempre soportando un dolor. Para nadie es un secreto que el golpe en las articulaciones en una cancha sintética agrava cualquier situación, y nosotros estamos jugando dos campeonatos que son importantísimos. Preferimos perderlo en un partido y no, como sucedió en el torneo pasado, no tenerlo por cuatro meses. A pesar de que vino y no jugó, pudo entrenar en los últimos días y hacer la terapia con el cuerpo médico. Para nosotros es importante que viniera, es un líder, es el capitán y él siempre quiere estar con sus compañeros y de alguna manera trabajar con ellos. Esperemos que para el sábado pueda ser de la partida.

Saprissa regresa este miércoles a Costa Rica y debe enfrentar un fuerte reto en el campeonato nacional, en un partido en el Estadio Ricardo Saprissa contra Cartaginés, el próximo sábado a las 8 p. m. Los morados están obligados a ganar, no solo por ser locales, sino porque están fuera de la zona de clasificación y buscan de alguna manera recuperarse de la dolorosa derrota 2-1 contra el Estelí.

El compromiso contra los brumosos no será sencillo, porque Cartaginés juega bien, ha hecho buenas presentaciones y está en los primeros lugares del torneo.

El cuadro morado es quinto lugar, con diez puntos de 18 disputados. El liderato, en poder de Sporting, se le ha alejado muy temprano a seis puntos de distancia. Sin embargo, tiene a la vista el cuarto lugar, ocupado por San Carlos con un punto más.

Cartaginés, en cambio, comparte el segundo lugar con Alajuelense, con 13 unidades, aunque con un partido más que los liguistas.

Vladimir Quesada, técnico del Deportivo Saprissa, reconoció que el Real Estelí fue mejor. Dijo que es un equipo difícil de superar como local y de visita. (Foto Facebook del Real Estelí).

