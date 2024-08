¿Por qué a Vladimir Quesada no lo sancionan por hablar de los árbitros y a otras figuras sí?

El fútbol de Costa Rica vive un antes y un después con la inclusión de un nuevo artículo en el reglamento, que, según jugadores, técnicos y abogados, limita la libertad de expresión. La principal duda que surge es cuándo aplica el castigo por hablar de los árbitros y cuándo no.

Vladimir Quesada habló de las decisiones arbitrales tras la fecha dos del Torneo de Apertura 2024, pero pese a esto no fue sancionado con la "ley mordaza". (Mayela López)

Figuras como Jafet Soto, del Herediano, y Marco Vázquez, de Alajuelense, han expresado su desconcierto por la falta de sanción a Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, tras referirse a la actuación de los réferis. Otto Patiño, abogado y vicepresidente de la Unafut, explicó las razones detrás de este caso y los alcances del reglamento.

Patiño detalló los lineamientos en los que se basa el artículo 44 Bis del Reglamento Disciplinario de la Unafut, que impone severas multas por manifestaciones “peyorativas, en son de burla, despectivas u ofensivas” contra los árbitros. La sanción inicial es de ¢1.000.000, pero puede aumentar a ¢2.000.000 por una segunda infracción y a ¢3.000.000 por reincidencia.

El dirigente fue enfático en que no se le prohíbe a nadie expresarse, y ofreció ejemplos de lo que está permitido y lo que no, si bien ese detalle no está explícito en una regla que habla en términos generales de sancionar expresiones “peyorativas”. Es al Comité Disciplinario al que le corresponde decidir en qué casos corresponde sanción.

¿Los jugadores pueden hablar de arbitraje o están censurados? Es decir, ¿pueden señalar que hubo un error, que cierta acción fue penal o que falló?

- Esto sí lo pueden decir. Lo que la norma está pidiendo es que no sean manifestaciones ofensivas, despectivas o peyorativas contra el arbitraje. Esto es a través de medios de comunicación o redes sociales.

”Sí se pueden referir, pero si lo hacen de una forma respetuosa y sin hacer manifestaciones ofensivas. Debe ser de forma constructiva, no destructiva. Reitero que sí se pueden hacer manifestaciones, siempre y cuando sean respetuosas”.

El artículo 44 del Reglamento Disciplinario de la Unafut ya sancionaba declaraciones en contra de los protagonistas del fútbol. El 44 Bis se hizo para el Torneo de Apertura 2024 y se refiere solo a los árbitros. (Unafut)

Hay figuras a las que no se sancionó, por sus palabras al referirse a los árbitros, como a Vladimir Quesada. ¿Se ha malinterpretado el artículo?

- Sí. Incluso me parece que Vladimir Quesada en algún momento habló del arbitraje y no tuvo sanción por hacerlo, porque lo hizo con respeto y sin excederse con frases denigrantes, peyorativas u ofensivas.

”En las conferencias de prensa los medios suelen preguntar sobre el arbitraje y nadie más ha sido sancionado, salvo Yosimar Arias y Johan Condega. Siempre que se haga con respecto, pueden expresarse”.

¿Están limitando la libertad de expresión?

- De ninguna manera se limita la libertad de expresión, cualquiera puede dar su parecer sobre un arbitraje. Eso sí, debe hacerse dentro de un marco de respeto y evitando las manifestaciones peyorativas, ofensivas o hasta despectivas, que se dan mucho. Esto es lo que en realidad sanciona el artículo.

Por ejemplo: si luego de un partido digo que es increíble que me pitaron una falta clarísima de penal o si señalo que los árbitros hicieron un muy mal trabajo y que es inentendible cómo falló. ¿Esto se sanciona?

- No. Lo que se sanciona es cuando dicen frases como por ejemplo: “Nos metieron la mano en la bolsa y nos robaron”. “Ese árbitro está ciego y no ve nada”. “Los árbitros son pésimos y no pueden dedicarse al arbitraje”. Es decir, manifestaciones despectivas sobre las capacidades del árbitro.

Sin embargo, ¿queda en manos del Tribunal Disciplinario la interpretación de qué es peyorativo, despectivo u ofensivo?

-Sí, así como sucede en cualquier otro tribunal. Evidentemente es de interpretación.

Otto Patiño es el vicepresidente de la Unafut y tiene una amplia experiencia en el fútbol. Además, es abogado y notario, por lo que conoce ampliamente la ley. (Jeffrey Zamora)

¿Cuál es el objetivo de la implementación de este artículo?

- Lo que buscamos es que no se exacerben los ánimos de los aficionados. Si un fanático va molesto para la casa porque perdió a su equipo y escucha a los protagonistas diciendo que les robaron el partido y muchas cosas más, no se sabe en qué puede terminar esto.

No es que no se quieren manifestaciones en contra del arbitraje, sino que se hagan con respeto, con fundamento y objetivamente, pero no al calor de un partido que acaba de terminar.

¿Cuál es el origen de este artículo?

- En Unafut se hace toda la reglamentación, incluyendo el reglamento disciplinario. Cada temporada se hacen ajustes y se ponen nuevos artículos.

”Este artículo ya estaba, pero ahora se adicionó el 44Bis, que es por manifestaciones peyorativas, ofensivas o despectivas en contra del arbitraje. Nosotros aprobamos los reglamentos en sesión con los presidentes de los clubes y una vez aprobado, le enviamos esto a la Fedefútbol, ellos lo revisan y nos lo regresa. Cuando volvió a nosotros, le adicionaron el tema de las multas”.