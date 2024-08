Jafet Soto: ‘Tengo mis ahorros para cuando me multen’

El presidente del Herediano, Jafet Soto Molina, hizo una pausa y antes de referirse a la Comisión Disciplinaria y a los castigos impuestos por hablar de los árbitros, hizo comentarios en forma sarcástica.

”Voy a esperar que tomen el cuaderno y el lápiz para que apunten, por si me quieren multar. Yo no tengo problemas, tengo mis ahorros para cuando me quieran multar”, aseguró Soto.

El jerarca del Team afirmó posteriormente que el tema de los castigos es una cuestión de interpretación, tal como lo plantearon en el Comité Ejecutivo cuando aprobaron el reglamento.

“No he escuchado palabras altisonantes en las conferencias, como en el caso de Hernán Medford, quien fue multado con ₡500.000, desde mi punto de vista, el Comité Disciplinario tiene que irse; lleva mucho tiempo. Tienen que salir a explicar muchas cosas y no lo hacen, y, a mi criterio, deben irse”, añadió Soto.

Jafet volvió a hacer una pausa: “Voy a hablar más despacio para que puedan apuntar y así puedan sancionarme”.

El dirigente florense también se refirió nuevamente al volante morado Mariano Torres.

“Se castiga a Josimar Arias con ₡1.000.000, pero deben salir a dar explicaciones. Todos sabemos que Mariano Torres hace lo que le da la gana. Si me quieren multar, que lo hagan; para eso tengo mis ahorros y no me voy a callar”, reiteró Soto.

Finalmente, sobre el arbitraje, Jafet Soto declaró que siente que los árbitros han hecho un buen trabajo, aunque ha notado “algunas cosas bonitas” que deben mejorarse.

Afirmó que hoy más que nunca el VAR es una herramienta necesaria para mejorar el fútbol costarricense.