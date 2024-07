Yosimar Arias ironiza con la ‘camiseta morada’ al hablar de injusticias arbitrales

Yosimar Arias no se aguantó las ganas de referirse a la multa de ¢1 millón que le impusieron por hablar de los árbitros públicamente, tras el juego contra Saprissa. Arias ironizó luego de derrotar a Herediano (2-1) y aseguró que se puso la morada, en una clara referencia al Monstruo, para ver si así no lo castigan más.

Yosimar Arias es el gerente deportivo de Guanacasteca, pero ha tenido que dirigir las primeras fechas del Apertura 2024, al no estar listo el permiso de trabajo del técnico Mauricio Soria. (ADG )

Cuando le consultaron directamente por la S, eludió el tema, aunque sí habló de injusticias y un trato desigual para los clubes pequeños.

¿Qué valoración hace de la multa de ¢1 millón que le impusieron por hablar del arbitraje?

- Me parece injusta, porque he visto peores cosas y peores conferencias hace poco. Creo que ha sido una de las conferencias en las que he estado más tranquilo, pero no quiero hablar más del tercer equipo, porque después me multan de nuevo y me voy a quedar sin salario.

”Mejor me puse la camiseta morada hoy y así lo hizo todo el cuerpo técnico, pero lamentablemente no tiene el escudo que quisieran. Que me pasen las tallas y les hago llegar las camisetas moradas, solo que tienen el escudo de la ADG. Los encargados de poner multas no tienen aquello para hacerlo con todos, solo conmigo.

”No me voy a calmar, voy a seguir siendo el mismo y si me quieren expulsar o mandar fuera del estadio, que lo hagan. Este es mi equipo y lo voy a defender a muerte. Sin embargo, no tienen las agallas para hacerlo con todos, solo lo hacen con los equipos pequeños”.

¿Siente que si estuviera en Saprissa no lo sancionarían?

- Ni he mencionado a Saprissa, no tengo nada contra ellos. Más bien, felicito a Saprissa, porque es el equipo más ganador del país y tiene una gran afición, hasta se me eriza la piel cuando voy a Tibás y veo a la Ultra que no para.

”Lo que pasa es que acá los equipos no tradicionales somos muy afectados. Repito lo que dije, si el VAR no ayuda, estamos en serios problemas.

”La balanza no está equilibrada y nos toca sufrir, porque para un equipo como nosotros es muy duro tener que pagar ¢1.000.000, pero es lo que toca”.

¿Cuánta confianza le da esta victoria al equipo, luego de un inicio difícil?

- Muy contento por esta victoria ante uno de los mejores rivales del país. Esto da motivación a todo el cuerpo técnico, jugadores y junta directiva, porque pasamos semanas complicadas al no poder empezar el torneo y perder en la visita a Saprissa.

¿Cuándo tendrá el permiso de trabajo el técnico Mauricio Soria?

- Él ya trabaja, porque lo que se ve en cancha es su trabajo. Se está quemando por estar en el banquillo y estamos viendo qué hacer, para que el martes salgan los documentos de él y los otros refuerzos extranjeros.

Ya con la iluminación aprobada, ¿van a jugar más de noche?

- El tema de jugar en las tardes es más mental, porque el desgaste es hasta mayor para nosotros, ya que siempre entrenamos bajo el sol. Vamos a ver con el entrenador qué nos conviene más, pero la afición ya demostró ante Herediano que le gusta más venir al estadio de noche.